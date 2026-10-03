Đề nghị đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất các luật về bất động sản, nhà ở

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã đề nghị các cơ quan phối hợp xử lý để dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực cùng ngày. Đối với các điều khoản chuyển tiếp, cần bố trí đủ thời gian ban hành văn bản quy định chi tiết, bảo đảm các văn bản này có hiệu lực đồng thời với luật…

Ảnh minh hoạ: Phan Dương

Tại Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 02/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến về nội dung dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện 2 Luật này. Đồng thời, tập trung xem xét, đánh giá toàn diện các chính sách lớn, việc thể chế hóa Nghị quyết của Đảng, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật cũng như các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trên thị trường nhà ở, bất động sản hiện nay.

Với Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá các quy định trong dự thảo Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp này cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của Hiến pháp, phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát để thể hiện đầy đủ các nghị quyết, kết luận, thông báo có liên quan của Đảng (như Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận số 224-KL/TW của Bộ Chính trị, Thông báo số 64/TB-VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng...).

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Bộ luật Dân sự, Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Xây dựng, đặc biệt là các dự án luật cùng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (tháng 10/2026).

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo, các Bộ, các Ủy ban của Quốc hội trao đổi, rà soát cả về nội dung và kỹ thuật văn bản để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các dự án luật cùng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Nếu có nội dung cần phải xin ý kiến thì đề nghị xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền.

Về một số nội dung của dự thảo Luật Nhà ở, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng tác động của quy định cho phép sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích cho thuê hoặc lưu trú. Đồng thời, đánh giá thận trọng, toàn diện, làm rõ căn cứ chính trị, cơ sở kiểm soát trong quy hoạch, khả năng đáp ứng của hạ tầng xã hội và mối quan hệ với chính sách nhà ở hiện có như nhà ở xã hội, nhà cho thuê, nhà công vụ với các quy định có liên quan về nhà lưu trú cho chuyên gia, người lao động ngoài khu công nghiệp và ký túc xá.

Bên cạnh đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cần rà soát các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư; các quy định về cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư dự án nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp, khả thi, bảo đảm chính sách ưu đãi thực sự hướng tới đối tượng có khó khăn về nhà ở, ngăn ngừa nguy cơ trục lợi chính sách...

Với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội nhận định các quy định tại dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp và các điều ước quốc tế có liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, bảo đảm thể hiện đầy đủ các nghị quyết, kết luận, thông báo của Đảng; đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan liên quan rà soát kỹ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ cả về nội dung và kỹ thuật văn bản. Từ ngữ sử dụng phải chuẩn xác trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai; đối với những nội dung cần thiết, đề nghị xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền.