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Hải Phòng dự kiến cần 572.590 tỷ đồng phát triển nhà ở đến năm 2030

T Thanh Xuân

Đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt khoảng 37,17 m² sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 38,95 m² sàn/người và khu vực nông thôn đạt 33,01 m² sàn/người. Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành 35.454.906 m² sàn nhà ở thương mại, 4.096.371 m² sàn nhà ở xã hội, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 100%, với nhu cầu nguồn vốn dự kiến 572.590 tỷ đồng...

Một góc Thành phố Hải Phòng. Ảnh: haiphong.gov.vn
Một góc Thành phố Hải Phòng. Ảnh: haiphong.gov.vn

UBND TP.Hải Phòng vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nhà ở theo điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở Thành phố giai đoạn 2021 - 2030 đã được phê duyệt; đồng thời xác định diện tích sàn xây dựng các loại nhà ở hoàn thành và đưa vào sử dụng, số lượng nhà ở thuộc các dự án đầu tư xây dựng dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch.

Theo Kế hoạch, đến năm 2030, Thành phố phấn đấu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt khoảng 37,17 m2 sàn/người. Trong đó, chỉ tiêu tại khu vực đô thị là 38,95 m2 sàn/người và khu vực nông thôn là 33,01 m2 sàn/người.

Cùng với chỉ tiêu về diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người, Hải Phòng cũng đặt mục tiêu diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành và đưa vào sử dụng đối với từng loại hình dự án đầu tư xây dựng nhà. Cụ thể, nhà ở thương mại phấn đấu hoàn thành 35.454.906 m2 sàn; nhà ở xã hội hoàn thành 4.096.371 m2 sàn. Đối với việc hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, Thành phố sẽ thực hiện sau khi chương trình, đề án được Chính phủ phê duyệt.

Về chất lượng nhà ở, mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 100% trên toàn Thành phố, không còn nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ.

Để thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở, nhu cầu nguồn vốn dự kiến là 572.590 tỷ đồng.

Trên cơ sở những mục tiêu nêu trên, Thành phố xác định một số nhóm giải pháp chính để triển khai kế hoạch. Các nhóm giải pháp gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách về nhà ở; quy hoạch, phát triển quỹ đất; nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án; phát triển nhà ở theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; nguồn vốn và thuế; phát triển thị trường bất động sản; cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư và các nhóm giải pháp khác.

Cũng trong giai đoạn này, Hải Phòng đã xác định danh mục những dự án ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn Thành phố. Trong đó, có 52 dự án nhà ở, với nhiều dự án quy mô lớn như: khu đô thị hỗn hợp phía đông đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Thạch Khôi, 162,2ha; Khu dân cư phía đông thị trấn Phú Thái (khu A và B), xã Phú Thái, 94,04ha; Khu đô thị tại phường Minh Đức 77,5ha; khu dân cư phía tây thị trấn Phú Thái, xã Phú Thái 72,89ha; dự án khu đô thị Nam Sách Central Park, xã Nam Sách 44,6 ha; khu đô thị sinh thái Thanh Bình, xã Thanh Hà, 44,57ha; khu đô thị Lưu Thượng phường Kinh Môn 23,23ha...

Song song danh mục này, Hải Phòng còn thông qua 10  khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (đợt 2), gồm: 9 khu đất của tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất và 1 khu đất của tổ chức kinh doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất, tại phường: Gia Viên, Hải An, Đồ Sơn, Hồng An. Tổng diện tích 611.008,09 m2 .

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