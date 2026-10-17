Hạ tầng đồng bộ mở rộng không gian phát triển TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành đô thị toàn cầu. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, Thành phố cần có "siêu năng lực" trong quy hoạch và triển khai các dự án hạ tầng. Đầu tư hạ tầng đồng bộ sẽ là chìa khóa tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển Thành phố…

Hội thảo "Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TP. Hồ Chí Minh", ngày 16/10. Ảnh: Minh Hà.

Ngày 16/10, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Tiền phong tổ chức hội thảo "Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TP. Hồ Chí Minh". Hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ quan quản lý, nhằm tìm kiếm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, huy động nguồn lực và thúc đẩy phát triển bền vững cho Thành phố.

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG, TẠO NỀN TẢNG CHO TĂNG TRƯỞNG

Theo TS. Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, giao thông vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn của Thành phố. Để giải quyết vấn đề này, TP. Hồ Chí Minh cần phát triển giao thông đa phương thức, tăng cường kết nối liên vùng và với các địa phương lân cận.

Cùng quan điểm này, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố, cho biết TP. Hồ Chí Minh đang tập trung đầu tư các tuyến giao thông khung như đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến cao tốc và quốc lộ. Mục tiêu là cơ bản hoàn thành mạng lưới giao thông khung vào năm 2030.

Đối với giao thông đô thị, TP. Hồ Chí Minh xác định đường sắt đô thị là phương thức vận tải chủ lực trong dài hạn. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 255 km metro và đề xuất mạng lưới đường sắt đô thị gồm 28 tuyến, tổng chiều dài khoảng 1.500 km vào năm 2050. Phát triển metro phải gắn với mô hình đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), hình thành các khu đô thị có đầy đủ chức năng quanh nhà ga.

Bên cạnh giao thông, chống ngập là nhiệm vụ cấp thiết của TP. Hồ Chí Minh. Theo TS. Phạm Viết Thuận, Thành phố cần đo vẽ, xác định bình đồ tại 159 điểm ngập để tính toán cao độ, hướng dòng chảy và khả năng thoát nước. Thời gian qua, Thành phố đang triển khai các dự án kiểm soát triều và hệ thống thoát nước, hướng đến mục tiêu giải quyết 50 điểm ngập lớn hiện nay vào năm 2050. Dự kiến, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai 87 dự án với tổng mức đầu tư hơn 142.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030.

HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ XÃ HỘI, TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh đầu tư hạ tầng phải gắn với quy hoạch tổng thể, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, đa trung tâm. Điều này không chỉ giúp giảm tải cho khu vực lõi lịch sử mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy logistics và phát triển cảng biển.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cũng đề nghị TP. Hồ Chí Minh đổi mới phương thức huy động vốn, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công và thu hút hiệu quả nguồn lực tư nhân.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn - Ảnh: Minh Hà.

Trong lĩnh vực nhà ở, Chính phủ giao TP. Hồ Chí Minh phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư một dự án nhà ở xã hội quy mô lớn khoảng 37.000 căn và dự kiến khởi công thêm nhiều dự án với quy mô khoảng 40.000 căn từ nay đến cuối năm 2026.

Tại hội thảo, các chuyên gia và nhà khoa học đều thừa nhận TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành đô thị toàn cầu, với sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông và kỹ thuật. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, Thành phố cần có "siêu năng lực" trong việc quy hoạch và triển khai các dự án hạ tầng.

Đồng thời, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân là yếu tố then chốt để TP. Hồ Chí Minh đạt được mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống và tạo động lực tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong tương lai.