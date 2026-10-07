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Hà Tĩnh tăng trưởng GRDP 12,36% sau 9 tháng

N Nguyễn Thuấn

Hàng loạt dự án mới đi vào vận hành ổn định, doanh nghiệp mở rộng công suất và nhiều cơ sở sản xuất phục hồi hoạt động đã tạo thêm lực đẩy cho kinh tế Hà Tĩnh trong 9 tháng năm 2026...

Cơ cấu kinh tế Hà Tĩnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ, trong đó công nghiệp giữ vai trò động lực tăng trưởng chính. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh
Cơ cấu kinh tế Hà Tĩnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ, trong đó công nghiệp giữ vai trò động lực tăng trưởng chính. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá hiện hành 9 tháng năm 2026 ước đạt 104.745 tỷ đồng. Theo giá so sánh năm 2020, GRDP ước đạt 87.392 tỷ đồng, tăng 12,36% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả trên được tạo nên từ sự tăng trưởng của cả 3 khu vực kinh tế. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tiếp tục là khu vực đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng chung, với mức tăng 21,56%.

CÔNG NGHIỆP TĂNG 25,64%, TIẾP TỤC GIỮ VAI TRÒ ĐỘNG LỰC

Tính chung 9 tháng năm 2026, khu vực công nghiệp - xây dựng của Hà Tĩnh tăng 21,56%, đóng góp 8,72 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Trong đó, riêng ngành công nghiệp tăng 25,64%, đóng góp 8,13 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn tỉnh.

Đà tăng của công nghiệp được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh của một số ngành, sản phẩm công nghiệp quy mô lớn như sản xuất ô tô, sản xuất điện, pin và ắc quy, thép, sợi và bao bì giấy.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, hoạt động sản xuất của một số dự án mới đi vào vận hành ổn định trong năm 2026, cùng với việc mở rộng công suất và phục hồi sản xuất của các doanh nghiệp đã tạo mức tăng cao so với cùng kỳ.

Riêng quý 3 năm 2026, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 17,75% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 7,69 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Trong khi đó, khu vực dịch vụ 9 tháng tăng 7,15%, đóng góp 2,63 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,70%, đóng góp 0,51 điểm phần trăm. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,54%, đóng góp 0,51 điểm phần trăm.

Ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành nông nghiệp 9 tháng tăng 3,31%, đóng góp 0,36 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn tỉnh. Ngành lâm nghiệp tăng 8,96%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm; thủy sản tăng 3,24%, đóng góp 0,06 điểm phần trăm.

HÀNG LOẠT DỰ ÁN LỚN TẠO ĐỘNG LỰC CHO XÂY DỰNG

Cùng với công nghiệp, ngành xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng khá nhờ tiến độ triển khai nhiều dự án công nghiệp, hạ tầng và đô thị lớn trên địa bàn.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng tiếp tục được đầu tư xây dựng. Một số dự án mới được triển khai như: Nhà máy sản xuất thép VinMetal, các dự án điện gió Ecowind Kỳ Anh và Kỳ Anh, Khu đô thị Kỳ Trinh.

Hoạt động thi công tập trung vào san lấp mặt bằng, thi công móng, cọc và xây dựng hạ tầng, tạo khối lượng xây dựng lớn.

Bên cạnh đó, dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II và các công trình hạ tầng khu công nghiệp tiếp tục phát sinh khối lượng xây dựng trong năm, góp phần thúc đẩy giá trị sản xuất ngành xây dựng.

Tính chung 9 tháng năm 2026, ngành xây dựng tăng 6,75%, đóng góp 0,59 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn tỉnh.

Về cơ cấu kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 44,55% trong 9 tháng năm 2026. Trong đó, công nghiệp chiếm 35,37%, xây dựng chiếm 9,18%.

Khu vực dịch vụ chiếm 34,65%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 12,18%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,62%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ là chủ đạo. Trong đó, công nghiệp giữ vai trò động lực tăng trưởng chính, cho thấy quá trình phát triển kinh tế của Hà Tĩnh đang ngày càng dựa nhiều hơn vào khu vực sản xuất công nghiệp quy mô lớn.

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