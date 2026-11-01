Hai dự án ứng dụng AI và robot giành giải Nhất Samsung Solve for Tomorrow 2026

Hai dự án ứng dụng robot trong phục hồi chức năng và AI-IoT giám sát nguy cơ ô nhiễm đất giành giải Nhất cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026. Mùa giải năm nay thu hút hơn 2.900 bài dự thi từ hơn 1.800 trường học trên cả nước...

Hai đội thi đạt giải Nhất cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026. Ảnh: PV VnEconomy.

Samsung Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính tổ chức Vòng Chung kết và Lễ trao giải cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026, nhằm tìm kiếm và tôn vinh các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ giải quyết vấn đề thực tiễn của cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của học sinh tại 34 tỉnh, thành phố, với hơn 1.800 trường THCS và THPT, tổng cộng hơn 2.900 bài dự thi. Đây là số lượng bài dự thi cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai tại Việt Nam vào năm 2019.

Tại vòng chung kết, 17 đội thi được lựa chọn trình bày các sản phẩm, giải pháp thuộc ba nhóm chủ đề gồm phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ; kết hợp thể thao và công nghệ hướng tới giáo dục, phát triển tương lai; ứng dụng công nghệ nhằm phát triển xã hội bền vững.

Các dự án tập trung giải quyết những vấn đề gần gũi trong đời sống, liên quan đến giáo dục, sức khỏe, an toàn và môi trường, hướng tới các nhóm đối tượng như học sinh, người nông dân và cộng đồng địa phương.

Kết quả, hai giải Nhất được trao cho đội NOVARISE, Trường TH&THCS FPT Đà Nẵng, với dự án “Nẹp cánh tay robot trị liệu - REHAB Play Arm” ở bảng A; và đội CDTD, Trường THPT FPT Cần Thơ, với dự án “CDGuard: Hệ thống AI-IoT cảnh báo sớm nguy cơ Cadimi khả dụng và hỗ trợ ra quyết định cải tạo đất trồng sầu riêng tại Đồng bằng sông Cửu Long” ở bảng B.

Mỗi đội giành giải Nhất nhận 30 triệu đồng tiền mặt và sản phẩm Samsung trị giá 30 triệu đồng cho mỗi thành viên, bao gồm thí sinh và giáo viên hướng dẫn. Hai trường có đội đoạt giải Nhất cũng được Samsung tài trợ phòng học STEM Lab trị giá 60.000 USD mỗi trường.

Ngoài hai giải Nhất, Ban tổ chức trao 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 9 giải Triển vọng. Mười tỉnh, thành phố và 20 trường học cũng được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng Phong trào Samsung Solve for Tomorrow 2026.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Giám đốc điều hành NIC, cho biết đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp với Samsung mở rộng các chương trình đào tạo STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) và Bootcamp tới nhiều trường học. NIC cũng định hướng kết nối các đội thi có sản phẩm tiềm năng với mạng lưới chuyên gia, mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam trên toàn cầu để tư vấn, hoàn thiện giải pháp và tìm kiếm cơ hội ứng dụng thực tế, thương mại hóa.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, nhấn mạnh khi sự phối hợp Samsung và NIC đã tạo nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững chắc.

"Sự kết hợp này không chỉ nâng tầm quy mô cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow, mà còn mở ra những cơ hội trải nghiệm, học hỏi và vươn xa tốt nhất cho hoc sinh Việt Nam", ông Na Ki Hong nói.

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam+ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, các thầy cô và nhà trường, để luôn là chiếc cầu nối vững chắc, nâng cánh cho những ước mơ công nghệ của tuổi trẻ Việt Nam được bay cao và bay xa hơn nữa.