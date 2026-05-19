Hoàn tất chuỗi roadshow Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại ba miền

Dũng Huỳnh

19/05/2026, 14:55

Ngày 19/5, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức lễ phát động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 khu vực phía Nam tại TP.HCM, qua đó hoàn thành chuỗi roadshow khởi động chương trình tại ba miền Bắc – Trung – Nam...

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi tại khu vực phái Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, nhấn mạnh Samsung Solve for Tomorrow không chỉ là một cuộc thi công nghệ mà còn là môi trường nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo cho học sinh Việt Nam. Sau 7 năm triển khai, chương trình đã ghi nhận nhiều dự án mang tính ứng dụng cao, đồng thời cho thấy sự trưởng thành rõ nét của học sinh trong tư duy công nghệ và năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn.

Đại diện Samsung Việt Nam đánh giá khu vực phía Nam luôn nổi bật với nhiều ý tưởng sáng tạo cùng khả năng hiện thực hóa sản phẩm hiệu quả. Tại vòng chung kết năm 2025, khu vực này có 7 trong tổng số 16 đội xuất sắc toàn quốc góp mặt, trong đó đội Menson của Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Nai) giành giải Quán quân bảng THPT.

Đồng thời, 9 trong số 20 trường có tỷ lệ học sinh tham gia đào tạo trực tuyến cao nhất cũng đến từ khu vực phía Nam. Theo ông Na Ki Hong, những kết quả này phản ánh tinh thần ham học hỏi, năng lực sáng tạo và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh khu vực.

Bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc NIC, cho rằng giá trị cốt lõi của Samsung Solve for Tomorrow nằm ở việc khuyến khích học sinh quan sát thực tiễn đời sống, phát hiện vấn đề từ cộng đồng để hình thành các ý tưởng và giải pháp có ích cho xã hội. Đây cũng là cách tiếp cận giúp kiến thức STEM gắn chặt hơn với thực tiễn, qua đó phát triển toàn diện năng lực, kỹ năng và tư duy sáng tạo cho học sinh.

Bà Kim Ngọc Thanh Nga đồng thời cho biết năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới của chương trình khi NIC chính thức phối hợp cùng Samsung Việt Nam nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường kết nối các nguồn lực hỗ trợ học sinh, giáo viên và nhà trường trên cả nước. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục được kỳ vọng sẽ tiếp tục hình thành mô hình hợp tác hiệu quả trong thúc đẩy giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực trẻ cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đại diện địa phương, ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng then chốt, việc nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ và kỹ năng giải quyết vấn đề cho thế hệ trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo ông, Samsung Solve for Tomorrow không chỉ giúp học sinh tiếp cận STEM và tư duy thiết kế mà còn tạo điều kiện để các em mạnh dạn hiện thực hóa các ý tưởng phục vụ cộng đồng và đời sống xã hội.

Được biết, sau lễ khởi động toàn quốc tại Hà Nội vào tháng 4/2026, chương trình đã được triển khai tại hơn 13 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng nhiều hoạt động đào tạo, workshop về tư duy thiết kế, phát triển ý tưởng và xây dựng dự án dành cho học sinh và giáo viên. Với lễ phát động tại TP.HCM, Samsung Solve for Tomorrow 2026 đã chính thức hoàn tất chuỗi roadshow ba miền, tạo nền tảng để học sinh cả nước bước vào hành trình nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng.

Samsung Solve for Tomorrow là cuộc thi quy mô toàn quốc dành cho học sinh THCS và THPT, hướng tới thúc đẩy giáo dục STEM gắn với nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội và địa phương.

Chủ đề của cuộc thi trong năm 2026 tập trung vào ba nhóm, gồm: phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ; kết hợp thể thao và công nghệ nhằm tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội; ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển xã hội bền vững.

Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

Sân bay quốc tế Đà Nẵng, với vị trí chiến lược tại miền Trung, đã và đang trở thành một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối Việt Nam với thế giới. Trong bối cảnh đó, việc mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là một dự án hạ tầng đơn thuần mà còn là một cam kết mạnh mẽ của Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) trong việc nâng tầm trải nghiệm hành khách, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong mô hình xã hội hóa hạ tầng hàng không.

HSBC Việt Nam vừa thu xếp khoản tín dụng trị giá 800 tỷ đồng cho Nutifood nhằm tài trợ xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn kết nối khu trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Thủ Thiêm, với sự bảo lãnh của Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia…

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận nghiên cứu đề xuất đầu tư tuyến đường trên cao dài gần 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh theo phương thức đối tác công tư (PPP)...

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ vừa được khởi công với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành động lực mở rộng không gian đô thị và tái cấu trúc cửa ngõ phía Nam Thủ đô...

Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên mở rộng ngay các tuyến cao tốc 2 làn xe lên quy mô hoàn chỉnh nhằm giảm nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại hóa kết quả nghiên cứu AI tới 60%

Người được bố trí tái định cư thuộc diện ưu tiên khi mua nhà ở xã hội

Gia Lai quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển hơn 2.800 ha

Quảng Ninh: 99,96% hộ dân đồng thuận với Đề án thành lập Thành phố

Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí chững lại trước áp lực chốt lời

Askonomy AI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

