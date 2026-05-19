Hoàn tất chuỗi roadshow Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại ba miền

Ngày 19/5, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức lễ phát động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 khu vực phía Nam tại TP.HCM, qua đó hoàn thành chuỗi roadshow khởi động chương trình tại ba miền Bắc – Trung – Nam...

Phát biểu tại sự kiện, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, nhấn mạnh Samsung Solve for Tomorrow không chỉ là một cuộc thi công nghệ mà còn là môi trường nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo cho học sinh Việt Nam. Sau 7 năm triển khai, chương trình đã ghi nhận nhiều dự án mang tính ứng dụng cao, đồng thời cho thấy sự trưởng thành rõ nét của học sinh trong tư duy công nghệ và năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn.

Đại diện Samsung Việt Nam đánh giá khu vực phía Nam luôn nổi bật với nhiều ý tưởng sáng tạo cùng khả năng hiện thực hóa sản phẩm hiệu quả. Tại vòng chung kết năm 2025, khu vực này có 7 trong tổng số 16 đội xuất sắc toàn quốc góp mặt, trong đó đội Menson của Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Nai) giành giải Quán quân bảng THPT.

Đồng thời, 9 trong số 20 trường có tỷ lệ học sinh tham gia đào tạo trực tuyến cao nhất cũng đến từ khu vực phía Nam. Theo ông Na Ki Hong, những kết quả này phản ánh tinh thần ham học hỏi, năng lực sáng tạo và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh khu vực.

Bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc NIC, cho rằng giá trị cốt lõi của Samsung Solve for Tomorrow nằm ở việc khuyến khích học sinh quan sát thực tiễn đời sống, phát hiện vấn đề từ cộng đồng để hình thành các ý tưởng và giải pháp có ích cho xã hội. Đây cũng là cách tiếp cận giúp kiến thức STEM gắn chặt hơn với thực tiễn, qua đó phát triển toàn diện năng lực, kỹ năng và tư duy sáng tạo cho học sinh.

Bà Kim Ngọc Thanh Nga đồng thời cho biết năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới của chương trình khi NIC chính thức phối hợp cùng Samsung Việt Nam nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường kết nối các nguồn lực hỗ trợ học sinh, giáo viên và nhà trường trên cả nước. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục được kỳ vọng sẽ tiếp tục hình thành mô hình hợp tác hiệu quả trong thúc đẩy giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực trẻ cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đại diện địa phương, ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng then chốt, việc nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ và kỹ năng giải quyết vấn đề cho thế hệ trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo ông, Samsung Solve for Tomorrow không chỉ giúp học sinh tiếp cận STEM và tư duy thiết kế mà còn tạo điều kiện để các em mạnh dạn hiện thực hóa các ý tưởng phục vụ cộng đồng và đời sống xã hội.

Được biết, sau lễ khởi động toàn quốc tại Hà Nội vào tháng 4/2026, chương trình đã được triển khai tại hơn 13 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng nhiều hoạt động đào tạo, workshop về tư duy thiết kế, phát triển ý tưởng và xây dựng dự án dành cho học sinh và giáo viên. Với lễ phát động tại TP.HCM, Samsung Solve for Tomorrow 2026 đã chính thức hoàn tất chuỗi roadshow ba miền, tạo nền tảng để học sinh cả nước bước vào hành trình nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng.