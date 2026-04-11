Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

Dũng Huỳnh

11/04/2026, 17:20

Samsung Việt Nam phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phát động Samsung Solve for Tomorrow 2026, mở rộng sân chơi STEM toàn quốc cho học sinh phổ thông, hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng.

Các đại biểu khởi động chương trình Samsung Solve for Tomorrow 2026.

Diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10/2026, Samsung Solve for Tomorrow năm nay dành cho học sinh THCS và THPT với hai bảng thi riêng biệt, tập trung vào ba nhóm chủ đề gồm phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ; kết hợp thể thao và công nghệ nhằm thay đổi xã hội; ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển xã hội bền vững. Các đội thi không chỉ xây dựng ý tưởng mà còn phải phát triển thành mô hình có khả năng ứng dụng thực tiễn tại địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết việc hợp tác với NIC được kỳ vọng tạo bước phát triển mới cho chương trình cả về quy mô lẫn chất lượng, qua đó lan tỏa sâu rộng hơn văn hóa học tập STEM trong nhà trường.

Lãnh đạo Samsung Việt Nam khẳng định cuộc thi không chỉ là sân chơi khơi dậy tư duy sáng tạo mà còn là nền tảng để các ý tưởng của học sinh phát triển thành những dự án công nghệ có giá trị thực tiễn, đóng góp cho cộng đồng và tương lai phát triển của Việt Nam.

Ở góc độ cơ quan đồng tổ chức, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC, nhấn mạnh việc NIC chính thức tham gia phối hợp cùng Samsung Việt Nam từ năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới của cuộc thi, đồng thời tạo cầu nối hiệu quả hơn giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong thúc đẩy giáo dục STEM.

Ông Vũ Quốc Huy cho rằng, trong bối cảnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt của tăng trưởng, giáo dục STEM không còn là lựa chọn mà là yêu cầu mang tính chiến lược; vì vậy, NIC sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ để học sinh tiếp cận công nghệ mới, môi trường học tập hiện đại và cơ hội phát triển toàn diện hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đánh giá việc NIC và Samsung Việt Nam chính thức hợp tác triển khai chương trình từ năm 2026 là bước tiến quan trọng, thể hiện sự đồng hành chặt chẽ giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong phát triển giáo dục STEM tại Việt Nam.

Nhận định trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho rằng việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học là yêu cầu mang tính chiến lược; do đó, cần tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo sáng tạo dành cho giới trẻ.

Được biết, Samsung Solve for Tomorrow được triển khai tại Việt Nam từ năm 2019 và đã trở thành sân chơi đổi mới sáng tạo thường niên dành cho học sinh phổ thông.

Riêng năm 2025, chương trình thu hút gần 7.000 học sinh, hơn 2.500 giáo viên tham gia, với 2.625 ý tưởng dự thi. Năm nay, ngoài giải thưởng cho các đội thi, Samsung tiếp tục hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường có thành tích cao, trong đó trường có đội đạt giải Nhất mỗi bảng sẽ được tài trợ phòng học STEM Lab trị giá 60.000 USD, còn trường có đội đạt giải Nhì sẽ được trang bị bảng tương tác thông minh.

Khuyến khích học sinh phát triển tư duy sáng tạo qua cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025

Samsung dự kiến đầu tư thêm 1 tỷ USD mỗi năm tại Việt Nam

Việt Nam và Samsung hiện thực hoá mục tiêu đào tạo nhân tài ngành bán dẫn

Từ ngày 10/4, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu khách phục vụ dịp hè, áp dụng cho các chuyến đi từ ngày 15/5 đến hết ngày 16/8, với nhiều tuyến và chính sách giá linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách dịp cao điểm...

Hướng tới kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), TP.Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị cho việc khởi công, động thổ và khởi động hàng loạt dự án cảng biển quy mô lớn.

Hải Phòng xem xét chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics do không còn phù hợp…

Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu...

Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Maharashtra, bước tiến tiếp theo trong lộ trình mở rộng hệ sinh thái đa ngành của Vingroup tại Ấn Độ vào ngày 10/4. Với tổng giá trị đầu tư dự kiến khoảng 6,5 tỷ USD, sự kiện khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và định hướng phát triển nhất quán của Tập đoàn tại quốc gia Nam Á.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

