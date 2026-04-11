Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

Samsung Việt Nam phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phát động Samsung Solve for Tomorrow 2026, mở rộng sân chơi STEM toàn quốc cho học sinh phổ thông, hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng.

Diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10/2026, Samsung Solve for Tomorrow năm nay dành cho học sinh THCS và THPT với hai bảng thi riêng biệt, tập trung vào ba nhóm chủ đề gồm phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ; kết hợp thể thao và công nghệ nhằm thay đổi xã hội; ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển xã hội bền vững. Các đội thi không chỉ xây dựng ý tưởng mà còn phải phát triển thành mô hình có khả năng ứng dụng thực tiễn tại địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết việc hợp tác với NIC được kỳ vọng tạo bước phát triển mới cho chương trình cả về quy mô lẫn chất lượng, qua đó lan tỏa sâu rộng hơn văn hóa học tập STEM trong nhà trường.

Lãnh đạo Samsung Việt Nam khẳng định cuộc thi không chỉ là sân chơi khơi dậy tư duy sáng tạo mà còn là nền tảng để các ý tưởng của học sinh phát triển thành những dự án công nghệ có giá trị thực tiễn, đóng góp cho cộng đồng và tương lai phát triển của Việt Nam.

Ở góc độ cơ quan đồng tổ chức, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC, nhấn mạnh việc NIC chính thức tham gia phối hợp cùng Samsung Việt Nam từ năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới của cuộc thi, đồng thời tạo cầu nối hiệu quả hơn giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong thúc đẩy giáo dục STEM.

Ông Vũ Quốc Huy cho rằng, trong bối cảnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt của tăng trưởng, giáo dục STEM không còn là lựa chọn mà là yêu cầu mang tính chiến lược; vì vậy, NIC sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ để học sinh tiếp cận công nghệ mới, môi trường học tập hiện đại và cơ hội phát triển toàn diện hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đánh giá việc NIC và Samsung Việt Nam chính thức hợp tác triển khai chương trình từ năm 2026 là bước tiến quan trọng, thể hiện sự đồng hành chặt chẽ giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong phát triển giáo dục STEM tại Việt Nam.

Nhận định trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho rằng việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học là yêu cầu mang tính chiến lược; do đó, cần tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo sáng tạo dành cho giới trẻ.

Được biết, Samsung Solve for Tomorrow được triển khai tại Việt Nam từ năm 2019 và đã trở thành sân chơi đổi mới sáng tạo thường niên dành cho học sinh phổ thông.

Riêng năm 2025, chương trình thu hút gần 7.000 học sinh, hơn 2.500 giáo viên tham gia, với 2.625 ý tưởng dự thi. Năm nay, ngoài giải thưởng cho các đội thi, Samsung tiếp tục hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường có thành tích cao, trong đó trường có đội đạt giải Nhất mỗi bảng sẽ được tài trợ phòng học STEM Lab trị giá 60.000 USD, còn trường có đội đạt giải Nhì sẽ được trang bị bảng tương tác thông minh.