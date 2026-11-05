Hai nhà ga Việt Nam "kết nghĩa" với các nhà ga Pháp
DDũng Huỳnh
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Ga Hải Phòng và Ga Đà Lạt thiết lập quan hệ kết nghĩa với hai nhà ga tại Pháp, mở ra cơ hội trao đổi kinh nghiệm bảo tồn di sản, phát triển dịch vụ và xây dựng sản phẩm du lịch đường sắt giữa hai quốc gia...
Chiều 4/11, tại Ga Đà Lạt, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF) tổ chức lễ kết nghĩa giữa Ga Hải Phòng và Ga Pontorson Mont-Saint-Michel, đồng thời gắn biển kết nghĩa giữa Ga Đà Lạt và Ga Trouville-Deauville.
Trước đó, thỏa thuận kết nghĩa giữa Ga Đà Lạt và Ga Trouville-Deauville đã được VNR ký tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam ngày 7/5/2026.
Việc kết nghĩa được triển khai trên cơ sở những nét tương đồng về kiến trúc, lịch sử và vai trò của các nhà ga trong hoạt động du lịch địa phương. Ga Hải Phòng được xây dựng năm 1901, chính thức khai thác từ năm 1902, gắn với tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Vân Nam (Trung Quốc). Năm 2025, nhà ga được công nhận là điểm du lịch.
Trong khi đó, Ga Đà Lạt được xây dựng giai đoạn 1932 - 1938 bởi các kiến trúc sư người Pháp, được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 2001. Nhà ga gắn với tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt, hiện chỉ còn đoạn Đà Lạt - Trại Mát được khai thác.
Tại Pháp, Ga Pontorson là cửa ngõ kết nối du khách với Mont-Saint-Michel, còn Ga Trouville-Deauville phục vụ hành trình đến các điểm du lịch nổi tiếng của vùng Normandy. Theo thông cáo của VNR, Ga Trouville-Deauville từng là nguồn cảm hứng để các kiến trúc sư Pháp thiết kế Ga Đà Lạt gần một thế kỷ trước.
Theo VNR, điểm chung giữa các nhà ga không chỉ nằm ở giá trị kiến trúc và lịch sử mà còn ở khả năng trở thành cửa ngõ du lịch, không gian giao lưu văn hóa và đầu mối giao thông gắn với đời sống đô thị. Nhà ga hiện đại được định hướng phát triển theo mô hình đa chức năng, kết hợp dịch vụ hành khách, thương mại và hạ tầng kỹ thuật.
Thông qua quan hệ kết nghĩa, VNR mong muốn thúc đẩy hợp tác trên ba hướng, gồm trao đổi kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhà ga; chia sẻ kinh nghiệm phát triển nhà ga gắn với du lịch, dịch vụ và giao thông đa phương thức; quảng bá và xây dựng các sản phẩm du lịch đường sắt.
Đối với quan hệ hợp tác giữa Ga Hải Phòng và Ga Pontorson Mont-Saint-Michel, hai bên thống nhất thành lập nhóm công tác gồm trưởng ga và các nhân sự hỗ trợ. Nhóm sẽ họp định kỳ ít nhất mỗi năm một lần để đánh giá kết quả hợp tác và thảo luận các hoạt động tiếp theo.
Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF) là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Chính phủ Pháp, quản lý và khai thác mạng lưới đường sắt quốc gia dài khoảng 28.000 km. Theo thông cáo, năm 2025, tập đoàn đạt doanh thu 43 tỷ euro, có khoảng 290.000 nhân viên hoạt động tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.
SNCF hoạt động trong các lĩnh vực hạ tầng đường sắt, quản lý nhà ga, vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, logistics và giao thông công cộng đô thị. Tập đoàn cũng vận hành hệ thống tàu cao tốc TGV với tốc độ 300 - 320 km/h trên các tuyến đường sắt chuyên dụng.
SNCF và ngành đường sắt Việt Nam từng hợp tác trong Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai.
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