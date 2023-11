Hải Phòng bắt tay phát triển logistics với Cảng New York và New Jersey (Hoa Kỳ)

Tại cuộc gặp gỡ và làm việc, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đã khái quát giới thiệu về tiềm năng, lợi thế cũng như những định hướng chiến lược và cam kết của thành phố Hải Phòng với các nhà đầu tư.

Hải Phòng là một trong những đầu mối quan trọng của Việt Nam kết nối giao thông, giao thương với khu vực và thế giới, thành phố đã và đang được triển khai, mở rộng xây dựng hàng loạt công trình trong hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp với điều kiện sản xuất, kinh doanh rất thuận lợi như Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải rộng hơn 22.000 ha, cùng nhiều ưu đãi về thuế, thủ tục và được kết nối đồng bộ với cụm cảng nước sâu quốc tế tại Lạch Huyện. Đây là một trong những cảng biển lớn nhất Việt Nam, có thể đón được tàu trọng tải 200.000 tấn và liên kết đa phương thức trong mạng lưới vận tải quốc tế.

Thành phố cũng đang khẩn trương xây dựng một khu kinh tế mới phía Nam Hải Phòng cùng khu thương mại tự do và các trung tâm logictics. Tiến độ xây dựng các bến Cảng nước sâu Lạch Huyện và triển khai xây dựng Cảng Nam Đồ Sơn đang được đẩy nhanh. Hệ thống cảng hàng không quốc tế, cảng biền, cảng sông, cảng cạn ( ICD) đang dần được kết nối thông suốt với hệ thống đường bộ, đường thủy đồng bộ chất lượng cao…

Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định: “Sự hợp tác của Cảng New York và New Jersey nói riêng, các nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ nói chung sẽ mang tới cơ hội phát triển, giúp TP. Hải Phòng sớm trở thành một trong số các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới…”

Đại diện lãnh đạo Cảng New York và New Jersey cho biết, Cảng New York và New Jersey là cảng lớn nhất ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ, cảng biển lớn thứ ba ở Hoa Kỳ; là cửa ngõ quan trọng kết nối vận tải đa phương thức, nằm trong khu vực tiêu thụ hàng hóa lớn nhất Bắc Mỹ với tốc độ tiếp cận thị trường đẳng cấp thế giới.

Điểm mạnh của Cảng New York và New Jersey là tốc độ chuyển hàng nhanh. Với luồng vào rộng và 6 bến cảng cung ứng dịch vụ logistics tự động, Cảng New York và New Jersey có thể tiếp nhận các tàu hàng tải trọng lớn nhất thế giới, cùng với mạng lưới các bến, đường ray, đường bộ, nhà kho, trung tâm phân phối giúp vận chuyển hàng hóa nhanh chóng đến người tiêu dùng.

Tại buổi làm việc, Cảng New York và New Jersey đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Hải Phòng và các nhà đầu tư Việt Nam, Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như hợp tác nghiên cứu Cảng tổng hợp nam Đồ Sơn, Cảng hàng không quốc tế Tiên Lãng, hệ thống đường sắt và kho vận (logistics) và trung tâm thương mại thế giới Hải Phòng theo mô hình trung tâm thương mại thế giới do Cảng New York và New Jersey đang sở hữu và vận hành.

Hai bên cam kết sẽ tăng cường trao đổi thông tin liên quan về các thị trường phát triển và mới nổi; nghiên cứu ngành và các cơ hội liên quan đến chuỗi cung ứng; tổ chức các sự kiện thương mại chung tại khu vực New York và New Jersey hoặc thành phố Hải Phòng; chia sẻ kiến thức về các công nghệ mới nổi, số hóa; giảm lượng khí thải các- bon; chuyển đổi năng lượng...

Cũng nằm trong nội dung phát triển hoàn thiện chuỗi hoạt động logisics. Trước đó, Đoàn công tác của Hải Phòng đã có buổi làm việc và trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác nhằm nghiên cứu, đầu tư, phát triển Cảng tổng hợp Nam Đồ Sơn ( Hải Phòng) với Cảng Los Angeles, Hoa Kỳ, Tập đoàn phát triển đô thị Kinh Bắc và Tập đoàn Energy Capital….

Cảng Los Angeles - Hoa Kỳ (POLA) còn gọi là Cảng quốc tế Los Angeles hiện đang là cảng biển lớn nhất tại Hoa Kỳ, đóng vai trò cửa ngõ cho hàng hóa đến và đi từ các nước ven biển Thái Bình Dương, Cảng có diện tích lên tới 3.000 ha cùng 69 km chiều dài của bờ sông. Với tổng cộng 80 cầu cảng và nhà ga hàng container, bao gồm cả cầu cảng container lớn nhất tại Mỹ. Khối lượng luân chuyển hàng hóa thông qua Cảng Los Angeles hàng năm đạt tới 9,3 triệu TEU cùng số lượng lao động hơn 16.000 người. Đại diện cảng Los Angeles khẳng định, việc hợp tác với cảng Los Angeles sẽ tạo cơ hội rất lớn cho các đối tác trong việc vận hành và khai thác cảng biển.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế biển, khai thác cảng biển, vận tải biển, logistics, nếu việc hợp tác giữa Hải Phòng với những đối tác lớn và uy tín hàng đầu của Mỹ về hoạt động khai thác cảng được phát triển tốt và thực chất, Hải Phòng sẽ sớm trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các Thành phố hàng đầu châu Á.