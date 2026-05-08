Hải Phòng chấp thuận 3 dự án nhà ở thương mại “thí điểm”

Đỗ Hoàng

08/05/2026, 09:59

UBND TP. Hải Phòng chấp thuận thí điểm 3 dự án nhà ở thương mại thông qua thoả thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất…

Khu đất số 64 - 66 Trần Khánh Dư (phường Ngô Quyền, Hải Phòng) được chấp thuận thí điểm thực hiện dự án nhà ở theo Nghị quyết của Quốc hội.

Ngày 7/5/2026, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có thông báo chấp thuận cho 3 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần vận tải và cung ứng xăng dầu, Công ty Cổ phần kinh doanh hàng xuất khẩu Hải Phòng và Công ty Cổ phần Địa ốc Thành Đông được thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thoả thuận về quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Theo đó, Công ty cổ phần vận tải và cung ứng xăng dầu (trụ sở tại số 66 Trần Khánh Dư, phường Ngô Quyền) được chấp thuận thực hiện dự án nhà ở thương mại tại khu đất rộng 5.440m2 tại số 64 - 66 Trần Khánh Dư (phường Ngô Quyền) với tổng mức đầu tư dự kiến là 75,76 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất được cấp ngày 12/9/2022, mục đích sử dụng đất trụ sở văn phòng và nhà kho, hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn sử dụng đến tháng 9/2032.

Công ty cổ phần kinh doanh hàng xuất nhập khẩu Hải Phòng (trụ sở tại số 746 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên) được chấp thuận thực hiện dự án nhà ở thương mại tại khu đất rộng 26.108m2 tại số 746 Nguyễn Văn Linh (phường An Biên) với tổng mức đầu tư dự kiến 1.075 tỷ đồng.

Công ty cổ phần kinh doanh hàng xuất nhập khẩu Hải Phòng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất từ ngày 31/12/2013, mục đích sử dụng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn sử dụng đến 15/10/2033. Doanh nghiệp này sẽ liên danh với Công ty cổ phần Tập đoàn HSB Holdings (trụ sở tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Công ty cổ phần Địa ốc Thành Đông (trụ sở tại số 348 Nguyễn Thái Học, phường Chu Văn an) được UBND TP. Hải Phòng chấp thuận cho thực hiện dự án nhà ở thương mại tại khu đất hơn 30.648m2 tại phường Chu Văn An, trong đó diện tích đất trồng lúa là hơn 26.858m2. Tổng mức đầu tư dự kiến là 136 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/4/2026, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Hải Phòng khoá XVII đã thông qua nghị quyết đưa 3 khu đất này vào Danh mục các khu đất dự kiến thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 (ngày 30/11/2024) của Quốc hội.

Trong số này, Công ty cổ phần vận tải và cung ứng xăng dầu và Công ty cổ phần kinh doanh hàng xuất nhập khẩu Hải Phòng là các doanh nghiệp đang có quyền sử dụng đất. Các dự án nhà ở thương mại này có tiến độ thực hiện dự án là 24 tháng kể từ ngày UBND TP. Hải Phòng chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm.

Còn Công ty cổ phần Địa ốc Thành Đông thực hiện dự án theo hình thức nhận quyền sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án của Công ty cổ phần Địa ốc Thành Đông là 24 tháng kể từ ngày hết thời hạn phải thực hiện thoả thuận theo văn bản chấp thuận của UBND TP. Hải Phòng về việc thoả thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án thí điểm.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn các tổ chức về trình tự, thủ tục triển khai các dự án theo quy định. Sở này cũng thông báo các trường hợp dự án không đáp ứng yêu cầu đưa vào danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì cùng các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đề xuất các khu đất đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội thì tiếp tục thực hiện theo quy định để đề xuất bổ sung Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo quy định.

