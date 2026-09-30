Hải Phòng đưa thêm 19 khu đất xen kẹt vào danh mục đấu giá theo “cơ chế đặc thù”

Tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về danh mục các khu đất nhỏ hẹp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng, nằm xen kẹt trong khu dân cư thực hiện trước việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất theo khoản 7 Điều 6 Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội (đợt 2).
Theo nghị quyết, danh mục gồm 19 khu đất tại 9 xã, phường với tổng diện tích dự kiến khoảng 25,88ha. Trong đó, tại khu vực Hải Dương trước đây, có 4 khu đất: khu đất tại điểm dân cư Đồng Tòi (thôn Kim Đô, xã Cẩm Giang) diện tích 40.891m2. Khu dân cư mới thôn Dọc xã Minh Đức cũ ( nay là xã Tứ Kỳ) 14.316m2. Còn 2 khu đất tại phường Thạch Khôi có diện tích lần lượt là 17.670m2 và 16.124,2m2.
Tại khu vực Hải Phòng trước đây có 15 khu đất. Cụ thể, tại xã Chấn Hưng có khu đất tại thôn Minh Hưng (giáp trường mầm non Tây Hưng) diện tích 16.814,55m2. Tại xã An Quang có 2 khu đất, gồm dự án đấu giá đất tại trước cửa trụ sở Công an xã, thôn Đông Nham 1, diện tích 24.500m2 và dự án đấu giá đất tại xứ đồng Nố, thôn Đâu Kiên, diện tích 12.500m2.
Tại phường An Dương có 3 khu đất, tổng diện tích 31.596,6m2, gồm các vị trí tại Tổ dân phố 1 Tràng Duệ, Tổ dân phố 2 Kinh Giao và Tổ dân phố 8, diện tích lần lượt là 5.938m2, 8.502m2 và 17.156,6m2. Tại phường Lưu Kiếm có 2 khu đất, gồm khu vực đồng Cửa Đình, Tổ dân phố 1 Thụ Khê, diện tích 5.356,4m2 và khu vực Tổ dân phố 6 Đông Sơn, diện tích 2.608,2m2. Tại phường Dương Kinh có 2 khu đất, khu đất tại tổ dân phố Sông He (đối diện Dự án Vinhomes, tiếp giáp đường Cầu Rào 3) có diện tích 25.794,3m2 và khu đất tại tổ dân phố Hải Phong (tiếp giáp đường Cầu Rào 3 và tái định cư đường sắt) có diện tích 26.977,9m2.
Tại phường Thủy Nguyên có 5 khu đất, gồm các khu vực Thủy Sơn 5, Thủy Sơn 4, Tân Dương 4, Bấc Vang và Đầm Đền, tổng diện tích 23.664,5m2. Trong đó, khu đất tại khu vực Đầm Đền, giáp Khu đô thị Hoàng Huy Green River, có diện tích 9.269,8m2.
Việc thông qua danh mục 19 khu đất là cơ sở để thành phố thực hiện các công việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất, qua đó thực hiện các thủ tục thu hồi đất để tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích phát triển đô thị, thương mại - dịch vụ theo quy định tại khoản 7 Điều 6 Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội.
Đây là đợt 2 Hải Phòng thông qua danh mục các khu đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt trong khu dân cư theo cơ chế đặc thù. Trước đó, trong đợt 1, HĐND thành phố đã thông qua danh mục 67 khu đất tại 30 xã phường, tổng diện tích 86,01 ha để thực hiện các thủ tục theo cơ chế này.
Theo cơ chế được quy định tại Nghị quyết số 226/2025/QH15, Hải Phòng được thu hồi các thửa đất nhỏ hẹp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng, nằm xen kẹt trong khu dân cư nhằm tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích phát triển đô thị, thương mại - dịch vụ theo quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Việc đưa các khu đất nhỏ hẹp, xen kẹt vào danh mục được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai, đồng thời tạo thêm quỹ đất phục vụ phát triển đô thị, thương mại - dịch vụ theo quy hoạch và quy định pháp luật.
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