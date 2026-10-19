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Hải Phòng công bố 711 thủ tục hành chính tại Khu thương mại tự do

N Nam Khánh

Trong số 711 thủ tục hành chính tại Khu thương mại tự do Hải Phòng, có 116 thủ tục thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế, 595 thủ tục thuộc 6 sở ngành…

Khu thương mại tự do Hải Phòng quy mô 6.292ha được quy hoạch tại 3 vị trí. Nguồn: BQL Khu kinh tế Hải Phòng.
Khu thương mại tự do Hải Phòng quy mô 6.292ha được quy hoạch tại 3 vị trí. Nguồn: BQL Khu kinh tế Hải Phòng.

Ngày 19/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã công bố danh mục 711 thủ tục hành chính thực hiện trong Khu thương mại tự do thành phố từ lĩnh vực đầu tư, thương mại, đất đai đến xây dựng, khoa học công nghệ và lao động, trong đó có 116 thủ tục thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và 595 thủ tục thuộc 6 sở ngành.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng được giao giải quyết 116 thủ tục thuộc hành chính liên quan đến các lĩnh vực đầu tư tại Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng như đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, xuất nhập khẩu, hỗ trợ đầu tư, xây dựng, quy hoạch, môi trường, biến đổi khí hậu và việc làm. Trong đó, có 25 thủ tục liên quan trực tiếp đến quá trình triển khai dự án và hoạt động của nhà đầu tư.

Cụ thể, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chấp thuận nhà đầu tư, gia hạn thời gian hoạt động của dự án, điều chỉnh dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà đầu tư hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thực hiện điều chỉnh quyết định chấp thuận nhà đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc thẩm quyền, thực hiện cấp lại, hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mua cổ phần, mua phần vốn góp, thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

Đồng thời, thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC, thông báo về việc tự quyết định ngừng hoạt động dự án của nhà đầu tư, thông báo về việc tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án của nhà đầu tư, cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt, áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư. Ban Quản lý Khu kinh tế còn xử lý các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu và thương mại, hỗ trợ đầu tư, xây dựng, quy hoạch, môi trường và việc làm.

Đối với 595 thủ tục hành chính còn lại liên quan đến nhà đầu tư tại Khu thương mại tự do, UBND TP. Hải Phòng giao cho 6 sở chuyên ngành giải quyết. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ có nhiều thủ tục nhất với 229 thủ tục, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện 179 thủ tục, Sở Công Thương thực hiện 90 thủ tục, Sở Xây dựng giải quyết 54 thủ tục, Sở Tài chính thực hiện 32 thủ tục, Sở Nội vụ thực hiện 11 thủ tục thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành.

Trước đó, ngày 13/10/2025, UBND TP. Hải Phòng đã có quyết định thành lập Khu thương mại tự do Hải Phòng với quy mô khoảng 6.292 ha gồm 3 vị trí (không liền kề). Vị trí 1 rộng khoảng 2.923ha tại Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng (thuộc địa phận các xã Chấn Hưng, Hùng Thắng). Vị trí 2 rộng khoảng 1.077 ha thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (phường Đông Hải). Vị trí 3 rộng khoảng 2.290ha Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (đặc khu Cát Hải).

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