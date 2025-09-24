Thứ Tư, 24/09/2025

Hải Phòng dự kiến thành lập khu thương mại tự do 6.292 ha

Thanh Xuân

24/09/2025, 16:30

Khu thương mại tự do Hải Phòng được đề xuất có diện tích 6.292 ha, dự kiến đặt trong Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, mang tính chất của một khu thương mại tự do tổng hợp…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 23/9, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo, cho ý kiến về việc thành lập Khu Thương mại tự do Hải Phòng.

Theo Tờ trình của Đảng ủy UBND thành phố, Khu thương mại tự do Hải Phòng được đề xuất có diện tích 6.292 ha, dự kiến đặt trong Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, mang tính chất của một khu thương mại tự do tổng hợp, phân bố tại 3 vị trí không liền kề với các khu chức năng.

Cụ thể, vị trí 1 được đề xuất nằm trong phạm vi Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng thuộc địa bàn xã Chấn Hưng và Hùng Thắng, diện tích 2.923 ha. Vị trí 2 nằm trong phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải bao gồm Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2) và Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), diện tích 1.077 ha. Vị trí 3 nằm trong phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thuộc đảo Cát Hải, đặc khu Cát Hải, diện tích 2.292 ha.

Về lộ trình, Khu thương mại tự do Hải Phòng được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2025-2030): Hoàn thiện khung pháp lý, hạ tầng và thí điểm.

Trong đó, năm 2025 thành lập Khu thương mại tự do Hải Phòng; triển khai áp dụng ngay một số cơ chế, chính sách thí điểm đối với khu vực thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; triển khai công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng... tại khu vực thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng; ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng kết nối, cảng biển và các khu chức năng logistics trọng yếu; hoàn thiện mô hình quản lý, vận hành và xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý hành chính và quản lý hải quan trong Khu thương mại tự do Hải Phòng; tập trung xây dựng khung pháp lý đặc thù và cơ chế phân quyền.

Năm 2026 – 2028: Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng triệt để toàn bộ các cơ chế, chính sách thí điểm tại Khu thương mại tự do Hải Phòng đối với khu vực thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; thực hiện các thủ tục về quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư, xây dựng cho các phân khu chức năng; triển khai công tác thu hút và lựa chọn nhà đầu tư để đầu tư một số công trình hạ tầng trọng điểm theo phương án quy hoạch được phê duyệt để sớm đưa vào hoạt động và thu hút đầu tư theo danh mục ngành, nghề ưu tiên.

Năm 2028 – 2030: Phát huy toàn bộ các cơ chế, chính sách thí điểm tại Khu thương mại tự do Hải Phòng đối với khu vực thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; hoàn thiện cơ bản cơ sở hạ tầng kỹ thuật và triển khai đẩy mạnh áp dụng triệt để toàn bộ các cơ chế, chính sách thí điểm tại Khu thương mại tự do Hải Phòng đối với khu vực thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Giai đoạn 2 (2030 - 2035): Tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng bộ các cơ chế, chính sách thí điểm và hoàn thiện toàn diện hạ tầng Khu thương mại tự do Hải Phòng. Theo đó, nghiên cứu, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật hiện hành có liên quan; hoàn thiện toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng và khu chức năng cho các vị trí còn lại, đồng thời, tiếp tục mở rộng Khu thương mại tự do Hải Phòng. Mặt khác, triển khai các ưu đãi toàn diện, mở rộng quy mô và diện tích các khu chức năng, tiếp tục triển khai các dự án cảng và đô thị đã được quy hoạch; thúc đẩy sự liên kết và tích hợp sâu sắc giữa Khu thương mại tự do Hải Phòng với những khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Tiến Châu nêu rõ việc thành lập Khu thương mại tự do Hải Phòng nhằm tạo thêm dư địa mới, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số; là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước; góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP của Hải Phòng giai đoạn 2025 - 2030 đạt 13-14%.

bất động sản hải phòng khu thương mại tự do

