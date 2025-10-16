Hải Phòng thành lập khu thương mại tự do 6.292ha

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày 16/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này đã ra quyết định thành lập Khu thương mại tự do với tổng diện tích 6.292 ha, nhằm hình thành, phát triển các trung tâm sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ cao và tài chính mới có khả năng cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Theo quyết định số 4068/QĐ-UBND (ngày 13/10/2025) của UBND TP. Hải Phòng, Khu thương mại tự do này được quy hoạch tại vị ba vị trí liền kề với Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.
Vị trí thứ nhất có diện tích 2.923 ha, nằm trên địa bàn các xã Chấn Hưng, Hùng Thắng, trong phạm vi Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.
Vị trí thứ 2 có quy mô 1.077 ha trong phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thuộc địa phận phường Đông Hải.
Vị trí thứ 3 có diện tích khoảng 2.292 ha, nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thuộc địa bàn đặc khu Cát Hải.
Khu thương mại tự do được Hải Phòng quyết định thành lập căn cứ vào quy định của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Trong đó, Khu thương mại tự do được tổ chức thành các khu chức năng khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác.
Các khu chức năng của Khu thương mại tự do đáp ứng được các điều kiện khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật, các hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan Hải quan và cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo hoạt động theo lĩnh vực tương ứng, phù hợp quy định pháp luật.
Tại quyết định thành lập, UBND TP. Hải Phòng đặt mục tiêu, định hướng phát triển chủ yếu của Khu thương mại là phát triển trung tâm sản xuất, trung tâm logistics, trung tâm thương mại - dịch vụ, công nghệ, tài chính có khả năng cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khu thương mại tự do được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, hướng tới là trung tâm kinh tế cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, trở thành động lực tăng trưởng mới, có tính đột phá cho Hải Phòng.
Theo chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng, để Khu thương mại tự do đi vào hoạt động theo lộ trình, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, Ban Quản lý Khu kinh tế cần khẩn trương chủ trì, phối hợp cùng các sở ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai. Trong đó, quy định nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án trong Khu thương mại tự do. Đồng thời, xây dựng và triển khai xúc tiến mời gọi đầu tư riêng cho Khu thương mại tự do, trong đó, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn công nghệ cao toàn cầu.
Thành phố giao Sở Tài Chính có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND trình HĐND Thành phố bố trí, phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho các dự án hạ tầng Khu thương mại tự do; Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố quy định tiêu chí miễn thị thực nhập cảnh, cấp thẻ tạm trú 10 năm cho người nước ngoài, các thành viên gia đình người nước ngoài là chuyên gia nhà khoa học, người có tài năng, nhà quản lý, người lao động có trình độ cao làm việc tại các doanh nghiệp có trụ sở chính trong Khu thương mại tự do.
TP. Hải Phòng cũng yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực III xây dựng quy trình nghiệp vụ, phương án bố trí trang thiết bị giám sát hiện đại, đảm bảo quản lý hải quan Khu thương mại tự do theo mô hình “hải quan số”, quản lý rủi ro phù hợp với tính chất hoạt động của Khu thương mại tự do.
