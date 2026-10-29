Hải Phòng dự định giảm tiền thuê nhà đất công cho 3 nhóm doanh nghiệp

Hải Phòng dự kiến giảm tiền thuê nhà đất công sản không dùng để ở cho 3 nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo…

Nhà đất công sản tại 84 -86 Điện Biên Phủ (phường Hồng Bàng) đang được thu hồi dự kiến sẽ dành làm quỹ nhà đất hỗ trợ, giảm tiền thuê cho 3 nhóm doanh nghiệp đủ điều kiện. Ảnh: NK.

UBND TP. Hải Phòng đã xây dựng quy định về danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ và trình tự, thủ tục cho thuê nhà đất là tài sản công đối với các nhóm doanh nghiệp đủ điều kiện trên địa bàn.

Đối tượng được hỗ trợ gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng tiêu chí theo Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được xác định theo Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP. Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đáp ứng quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 20/2026/NĐ – CP, bao gồm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được công nhận theo Mục 2 Chương III Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.

Để được hỗ trợ, doanh nghiệp phải không nợ ngân sách nhà nước tại thời điểm thuê nhà đất công, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp đồng thời đáp ứng từ hai tiêu chí hỗ trợ trở lên, doanh nghiệp chỉ được hưởng một lần hỗ trợ đối với mỗi tài sản thuê.

Riêng doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ khi thuê nhà đất công không sử dụng vào mục đích làm cơ sở sản xuất đối với các ngành nghề được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp theo Nghị định số 32/2024/NĐ-CP.

Về mức hỗ trợ, số tiền thuê nhà được giảm bằng số tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà, áp dụng cho toàn bộ thời gian thuê, kể cả trường hợp gia hạn thời hạn thuê. Thời hạn giảm căn cứ thời hạn cho thuê tại hợp đồng do tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà xác định đối với từng trường hợp cụ thể.

Hình thức hỗ trợ là cho thuê nhà theo phương thức niêm yết giá, theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP.

Tài sản cho thuê là các cơ sở nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở, được giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà tại địa phương quản lý, khai thác.

Theo đề xuất từ UBND TP. Hải Phòng, việc giảm tiền thuê nhà công sản đồng thời tuân thủ các quy định của Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ. Dự kiến, việc giảm tiền thuê nhà công sản sẽ được thông qua trong năm 2026, có hiệu lực thi hành ngay.