Hải Phòng chuyển mục đích hơn 6,2 ha cho cụm công nghiệp Văn Tố

Hải Phòng cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 6,2 ha đất trồng lúa cho Công ty TNHH MTV Tuấn Kiệt – TK thuê thực hiện dự án cụm công nghiệp Văn Tố…

Phối cảnh quy hoạch cụm công nghiệp Văn Tố. Nguồn: CĐT.

Ngày 23/9, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có quyết định cho phép chuyển hơn 6,2ha đất chuyên trồng lúa tại xã Chí Minh sang đất phi nông nghiệp. Mục đích là để sử dụng cho Công ty TNHH MTV Tuấn Kiệt – TK thuê đất (đợt 1) với diện tích hơn 8,31ha thuộc xã Chí Minh (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Văn Tố.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, thời hạn sử dụng đất đến 16/6/2075, phương thức thuê đất là cho thuê không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (UBND tỉnh Hải Dương cũ đã chấp thuận nhà đầu tư tại quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 16/6/2025).

Cụm công nghiệp Văn Tố có diện tích hơn 35 ha, tổng mức đầu tư hơn 535 tỷ đồng, do Công ty TNHH một thành viên Tuấn Kiệt - TK làm chủ đầu tư. Dự án được định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, công nghệ cao và sản xuất thân thiện với môi trường.

Theo quy hoạch, diện tích hơn 8,31ha thuê đất (đợt 1) sẽ gồm hơn 3ha đất công nghiệp, hơn 3ha đất giao thông, hơn 1,37ha đất hành chính, dịch vụ thương mại, còn lại hơn 8.188m2 đất cây xanh.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp đầy đủ tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định, chấp hành nghiêm các quy định về đất đai, môi trường và các quy định pháp luật liên quan.

Cùng ngày 21/9/2026, UBND TP. Hải Phòng cũng có quyết định giao hơn 5.793m2 đất cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cẩm Phả thực hiện dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Trái Bầu (phường Lê Thanh Nghị). Theo quy hoạch, dự án nhà ở xã hội này có hơn 4.638m2 đất nhà ở xã hội cao tầng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và chủ đầu tư dự án được miễn tiền sử dụng đất, 1.155m2 đất nhà ở thương mại thấp tầng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cẩm Phả có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và thiết kế xây dựng được duyệt, thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất, tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng và đầu tư. UBND phường Lê Thanh Nghị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cẩm Phả, nếu phát hiện vi phạm kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định.