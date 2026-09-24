Thứ Năm, 24/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Hải Phòng chuyển mục đích hơn 6,2 ha cho cụm công nghiệp Văn Tố

M Mai Hoàng

Hải Phòng cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 6,2 ha đất trồng lúa cho Công ty TNHH MTV Tuấn Kiệt – TK thuê thực hiện dự án cụm công nghiệp Văn Tố…

Phối cảnh quy hoạch cụm công nghiệp Văn Tố. Nguồn: CĐT.
Phối cảnh quy hoạch cụm công nghiệp Văn Tố. Nguồn: CĐT.

Ngày 23/9, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có quyết định cho phép chuyển hơn 6,2ha đất chuyên trồng lúa tại xã Chí Minh sang đất phi nông nghiệp. Mục đích là để sử dụng cho Công ty TNHH MTV Tuấn Kiệt – TK thuê đất (đợt 1) với diện tích hơn 8,31ha thuộc xã Chí Minh (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Văn Tố.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, thời hạn sử dụng đất đến 16/6/2075, phương thức thuê đất là cho thuê không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (UBND tỉnh Hải Dương cũ đã chấp thuận nhà đầu tư tại quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 16/6/2025).

Cụm công nghiệp Văn Tố có diện tích hơn 35 ha, tổng mức đầu tư hơn 535 tỷ đồng, do Công ty TNHH một thành viên Tuấn Kiệt - TK làm chủ đầu tư. Dự án được định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, công nghệ cao và sản xuất thân thiện với môi trường.

Theo quy hoạch, diện tích hơn 8,31ha thuê đất (đợt 1) sẽ gồm hơn 3ha đất công nghiệp, hơn 3ha đất giao thông, hơn 1,37ha đất hành chính, dịch vụ thương mại, còn lại hơn 8.188m2 đất cây xanh.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp đầy đủ tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định, chấp hành nghiêm các quy định về đất đai, môi trường và các quy định pháp luật liên quan.

Cùng ngày 21/9/2026, UBND TP. Hải Phòng cũng có quyết định giao hơn 5.793m2 đất cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cẩm Phả thực hiện dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Trái Bầu (phường Lê Thanh Nghị). Theo quy hoạch, dự án nhà ở xã hội này có hơn 4.638m2 đất nhà ở xã hội cao tầng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và chủ đầu tư dự án được miễn tiền sử dụng đất, 1.155m2 đất nhà ở thương mại thấp tầng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cẩm Phả có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và thiết kế xây dựng được duyệt, thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất, tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng và đầu tư. UBND phường Lê Thanh Nghị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cẩm Phả, nếu phát hiện vi phạm kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

chuyển mục đích sử dụng đất Hải Phòng VnEconomy Công ty TNHH MTV Tuấn Kiệt - TK VnEconomy đầu tư xây dựng hạ tầng VnEconomy dự án cụm công nghiệp Văn Tố VnEconomy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất VnEconomy nhà ở xã hội phường Lê Thanh Nghị VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Đức trong xây dựng đường sắt tốc độ cao

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Đức trong xây dựng đường sắt tốc độ cao

Việt Nam đánh giá cao thế mạnh của Đức về khoa học - công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý an toàn, công nghiệp đường sắt, tài chính xuất khẩu và đào tạo nguồn nhân lực; mong muốn thiết lập kênh trao đổi thực chất, lâu dài giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực đường sắt…

TP. Hồ Chí Minh đầu tư gần 49.000 tỷ đồng chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi

TP. Hồ Chí Minh đầu tư gần 49.000 tỷ đồng chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi

TP. Hồ Chí Minh đã quyết định đầu tư gần 48.980 tỷ đồng để thực hiện 4 dự án chỉnh trang đô thị tại khu vực bờ Nam kênh Đôi. Đây là một trong những dự án lớn nhất của Thành phố nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân và phát triển hạ tầng đô thị theo hướng bền vững…

VnEconomy Xem thêm
Chính sách Thị trường Dự án Cafe BĐS Tư vấn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy