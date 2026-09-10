Hải Phòng chuyển mục đích sử dụng đất cho cụm công nghiệp Tây Việt Hoà

UBND TP. Hải Phòng đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH Tân Hưng thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp phía Tây Việt Hoà…

Quy hoạch cụm công nghiệp Tây Việt Hoà tổng mức đầu tư hơn 731 tỷ đồng. Ảnh: Redsunland.

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp tại phường Việt Hoà sang đất phi nông nghiệp cho Công ty TNHH Tân Hưng thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp phía Tây Việt Hoà.

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng cho Công ty TNHH Tân Hưng thuê đất (đợt 1) với diện tích 226.940,8 m2 tại phường Việt Hoà để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp phía Tây Việt Hoà. Trong số này, có 22.564,6 m2 đất chuyên trồng lúa được UBND TP. Hải Phòng cho phép chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án cụm công nghiệp.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm với thời hạn sử dụng đất đến 27/6/2075. Phương thức cho thuê đất là cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Trước đó, từ 27/6/2025, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) đã có quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án cụm công nghiệp Tây Việt Hoà là Công ty TNHH Tân Hưng. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 731 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 146,3 tỷ đồng, còn lại là vốn vay tín dụng. Cụm công nghiệp Tây Việt Hoà có tổng diện tích là 599.413m2, trong đó, diện tích cho thuê đợt 1 là 226.940,8m2 gồm 5.364m2 đất dịch vụ cụm công nghiệp, 162.293m2 đất nhà máy kho tàng, 16.712m2 đất an ninh, 36.087m2 đất cây xanh, 6.022m2 đất kỹ thuật, hơn 40.012m2 đất giao thông.

UBND TP. Hải Phòng giao UBND phường Việt Hoà tập trung giải phóng mặt bằng phần diện tích 17.844,5m2 còn lại của dự án trong quý 3/2026, đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Công ty TNHH Tân Hưng, nếu phát hiện vi phạm kịp thời xử lý theo quy định.

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Tân Hưng có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và thiết kế xây dựng được duyệt, thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đất đai, môi trường và các quy định liên quan trong quá trình sử dụng đất, nộp đầy đủ tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chuyển thông tin tới cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chỉ đạo chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đất và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao đất trên thực địa cho nhà đầu tư. Thuế thành phố Hải Phòng xác định tiền thuê đất phải nộp, thông báo cho nhà đầu tư nộp tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác.

Sở Tài chính xác định số tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa phải nộp, thông báo số tiền phải nộp, thu tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định.