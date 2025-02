Hải quan Hải Phòng được giao nhiệm vụ thu ngân sách 72.000 tỷ đồng

Tháng 1/2025, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt xấp xỉ 6.155 tỷ đồng, đạt khoảng 8,55% kế hoạch thu ngân sách cả năm, tăng 883 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024, tương ứng với mức tăng 16,7%.

Cụ thể, trong tháng 1/2025 Cục Hải quan Hải Phòng đã thực hiện thủ tục cho gần 216.000 tờ khai xuất nhập khẩu, trong đó có hơn 113.560 tờ khai nhập khẩu và gần 102.440 tờ khai xuất khẩu.

Chi cục Hải quan khu chế xuất và khu công nghiệp có số lượng tờ khai xuất nhập khẩu lớn nhất, đạt hơn 52.500 tờ khai. Ngược lại, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 có số lượng tờ khai ít nhất, chỉ với hơn 3.700 tờ khai.

Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 1/2025 đạt 9,65 tỷ USD. Trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 4,96 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 4,690 tỷ USD (kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1,82 tỷ USD).

Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Trần Mạnh Cường cho biết năm 2024, đơn vị được giao chỉ tiêu thu 66.490 tỷ đồng, Cục đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Kết quả năm 2024, Cục thu ngân sách được 77.274 tỷ đồng, vượt 16,22% chỉ tiêu cả năm, tăng 17,93% so với năm 2023. Trong đó, khu vực Hải Phòng thu được 67.294 tỷ đồng, vượt gần 8.500 tỷ đồng so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và vượt gần 7.300 tỷ đồng so với chỉ tiêu phấn đấu do thành phố Hải Phòng giao.

Cục Hải quan Hải Phòng là đơn vị có số thu lớn thứ hai trong số 35 cục hải quan địa phương, đóng góp hơn 18% tổng thu ngân sách toàn ngành Hải quan (toàn ngành Hải quan ước đạt 427.000 tỷ đồng).

Đây cũng là số thu đặc biệt lớn của Hải quan Hải Phòng, đóng góp tới 60% tổng thu ngân sách của thành phố Hải Phòng, nguồn tiền hết sức quan trọng để Hải Phòng tiếp tục ghi thành tích là địa phương năm thứ 3 liên tiếp thu ngân sách đạt và vượt mốc 100.000 tỷ đồng (cả năm thu 118.255 tỷ đồng).

Cũng trong năm 2024, đơn vị này đã phát hiện, xử lý 3.997 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan, tổng số tiền xử phạt 52,8 tỷ đồng, tăng 1,3% về số vụ và 12,8% về số tiền xử phạt so năm 2023; khởi tố 2 vụ án hình sự và chuyển kiến nghị cơ quan chức năng khởi tố 2 vụ. Cục đã thực hiện thủ tục hải quan đối với 2,62 triệu tờ khai của 31.325 doanh nghiệp trong năm 2024, tăng 18% so với số lượng tờ khai năm 2023.

Để tiếp tục đạt mục tiêu thu ngân sách năm 2025 là 72.000 tỷ đồng, Cục Hải quan Hải Phòng đã ban hành Chỉ thị số 624/CT-HQHP, đề ra 8 nhiệm vụ chung, triển khai đến toàn thể các đơn vị thuộc và trực thuộc; 7 nhiệm vụ cụ thể đến các chi cục trực tiếp thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước; yêu cầu các đơn vị triển khai các giải pháp đồng bộ, nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cũng yêu cầu các chi cục xây dựng kế hoạch thu ngân sách hàng tháng ngay từ đầu năm, với mục tiêu đạt số thu không thấp hơn mức trung bình được giao và phấn đấu vượt 10% so với năm 2024.