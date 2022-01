Hàng loạt chuyến bay tới Mỹ bị hủy do lo ngại mạng 5G làm nhiễu tín hiệu

Kế hoạch hoãn, hủy chuyến của các hãng bay cũng được đưa ra sau khi nhà sản xuất Boeing đưa ra khuyến cáo về việc không vận hành các máy bay thân rộng 777 trong điều kiện này, theo Wall Street Journal.

Hãng hàng không Emirates Airline của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho biết sẽ dừng các chuyến bay tới 9 thành phố của Mỹ.

Trong khi đó, các hãng bay Nhật Bản Japan Airlines Co. và All Nippon Airways Co. (ANA) nói rằng Boeing khuyến cáo họ không vận hành máy bay thân rộng Boeing 777 tới Mỹ khi triển khai mạng 5G. Người phát ngôn của ANA cho biết quyết định của hãng sẽ ảnh hưởng tới khoảng 10 chuyến bay chở khách từ Tokyo đi Los Angeles, Chicago và New York, và 10 chuyến bay chở hàng.

Còn hãng Air India của Ấn Độ cũng thông báo hủy một số chuyến bay đến Mỹ đang được khai thác trên máy bay 777.

Theo kế hoạch, hai nhà mạng lớn nhất của Mỹ là AT&T và Verizon dự kiến triển khai mở rộng dịch vụ viễn thông 5G tốc độ cao vào ngày 19/1.

Tuy nhiên, vào chiều ngày 18/1, hai hãng này đã đồng ý tạm hoãn việc khởi động một số tháp không dây gần các sân bay quan trọng để xoa dịu mối lo ngại của các hãng hàng không quốc tế về việc tín hiệu 5G có thể ảnh hưởng tới các thiết bị của máy bay. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng cảm ơn các nhà mạng vì động thái này.

“Việc này sẽ giúp tránh được những gián đoạn nghiêm trọng có thể xảy ra đối với việc đi lại của hành khách, hoạt động vận chuyển hàng hóa và sự phục hồi kinh tế của Mỹ, đồng thời cho phép hơn 90% kế hoạch triển khai tháp không dây diễn ra theo đúng lịch trình”, ông Biden nói.

All Nippon Airways và Japan Airlines đã hủy hàng chục chuyến bay tới Mỹ trong tuần này do lo ngại mạng 5G sẽ ảnh hưởng tới các thiết bị của máy bay - Ảnh: Nikkei Asia

Tuy nhiên, lãnh đạo các hãng hàng không vẫn tỏ ra băn khoăn liệu có tiếp tục hoãn hoặc hủy chuyến bay của mình trong khi chờ FAA thực hiện các biện pháp phòng ngừa hay không. Các quan chức FAA cho biết việc hoãn khởi động một số tháp không dây có thể phần nào ngăn được việc hủy và chậm chuyến, nhưng không nói rõ việc hoãn này sẽ kéo dài tới bao giờ.

Người phát ngôn của AT&T cho biết công ty đã đồng ý tạm thời hoãn việc bật một số tháp không dây xung quanh một số đường băng của sân bay nhưng vẫn sẽ triển khai các dịch vụ 5G ở mọi địa điểm khác như kế hoạch. Còn Verizon cũng cho biết ngoại trừ khu vực quanh các sân bay, dịch vụ viễn thông tốc độ cao của hãng sẽ vẫn phủ sóng tới hơn 90 triệu người dân Mỹ khi được triển khai vào ngày 19/1.

Vài tháng gần đây, kế hoạch nâng cấp mạng viễn thông không dây thế hệ tiếp theo của các nhà mạng Mỹ rơi vào tình thế khó xử khi FAA yêu cầu họ tạm dừng triển khai. Cơ quan này cho rằng tần số mà AT&T và Verizon dự định sử dụng để truyền tín hiệu 5G mới có thể gây nhầm lẫn cho máy đo độ cao radar – thiết bị mà các máy bay phụ thuộc vào để biết được độ cao so với mặt đất. Tuy nhiên, lãnh đạo các công ty viễn thông phản bác thông tin này và cho biết dịch vụ tương tự đã được triển khai tại hàng chục quốc gia khác trên thế giới.

Trước tình hình này, các quan chức FAA cho biết nếu không đạt được thỏa thuận tạm hoãn nào với các nhà mạng, họ sẽ buộc phải ra hạn chế đối với một số loại máy bay, bao gồm máy bay Boeing 777 đang được dùng để khai thác các đường bay quốc tế.

Trước đó, hồi đầu tháng, các nhà mạng và cơ quan quản lý hàng không cũng đạt được thỏa thuận tạm hoãn triển khai dịch vụ 5G tới ngày 19/1 để FAA có thêm thời gian xem xét các hạn chế để đảm bảo an toàn với một số loại máy bay và sân bay cụ thể, từ đó giúp hạn chế tối đa gián đoạn hàng không.

AT&T và Verizon cho biết sẽ vẫn tiếp tục kế hoạch triển khai mạng 5G trên toàn quốc trong ngày 19/1 nhưng không bật tín hiệu trong phạm vi khoảng 3,5 km từ các đường băng của sân bay. Đây là kế hoạch được cả hai hãng chuẩn bị suốt nhiều năm. Năm ngoái, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã đấu giá giấy phép cung cấp dịch vụ 5G và thu về 81 tỷ USD.