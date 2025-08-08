Giá vàng cao nhất 2 tuần vì nhu cầu “hầm trú ẩn” và khả năng Fed sắp hạ lãi suất

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần trở lại đây nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng khi thuế quan đối ứng của Mỹ chính thức có hiệu lực. Khả năng cao Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới cũng hỗ trợ cho giá kim loại quý này tiếp cận mốc chủ chốt 3.400 USD/oz.

Lúc 8h sáng nay (8/8) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 6,1 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương giảm 0,18%, giao dịch ở mức 3.391,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 107,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.000 đồng (mua vào) và 26.390 đồng (bán ra), giảm 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Trước đó, có lúc giá vàng giao ngay tăng vượt mốc 3.400 USD/oz nhưng không duy trì được mốc giá quan trọng này.

Phiên ngày thứ Năm tại New York, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 3.397,5 USD/oz, tăng 27,3 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,81%.

Giá vàng đang ở vùng cao nhất trong 2 tuần trở lại đây, khi kế hoạch thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump đối với các đối tác thương mại của Mỹ đã chính thức có hiệu lực từ ngày 7/8, với thuế suất dao động từ 10-50%. Một số đối tác bị áp thuế cao gồm Thụy Sỹ, Brazil và Ấn Độ vẫn đang cố gắng đàm phán để được Mỹ giảm thuế quan.

“Căng thẳng thương mại tiếp diễn và căng thẳng địa chính trị chưa được giải quyết sẽ tiếp tục hậu thuẫn giá vàng vì nhu cầu ‘hầm trú ẩn’ sẽ còn lớn”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận xét.

Giá vàng được hỗ trợ thêm khi thống kê hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên mức cao nhất 1 tháng. Dù chưa tới mức gây ra nhiều lo ngại như báo cáo việc làm tháng 7 ảm đạm công bố vào tuần trước, dữ liệu này tiếp tục cho thấy thị trường việc làm của Mỹ đang có chiều hướng suy yếu và qua đó củng cố khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng tới.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (LBS), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 2/8 là 226.000, tăng 7.000 so với tuần trước đó và cao hơn mức dự báo 221.000 mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Ông Grant nhận xét báo cáo này hỗ trợ triển vọng cắt giảm lãi suất và “nếu các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục suy yếu, kỳ vọng này càng tăng lên, có lợi cho giá vàng”.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 93% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9.

Tuần này, đã có ba quan chức Fed lên tiếng bày tỏ lo ngại về sự suy yếu của thị trường việc làm. Hôm thứ Tư, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari nói từ nay đến cuối năm, Fed giảm lãi suất 2 lần, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, là hợp lý.

Cũng trong ngày thứ Năm, ông Trump công bố bổ nhiệm ông Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế, vào Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ông Miran sẽ thay thế bà Adriana Kugler khi bà từ chức vào ngày thứ Sáu. Đầu tuần này, ông Trump cũng cho biết trong tuần sẽ công bố ứng cử viên thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell khi ông Powell hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026.

Sau khi bán ròng 3,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng mạnh trở lại trong phiên ngày thứ Năm. Phiên này, quỹ mua ròng 6,3 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ 959,1 tấn vàng.

Tuần tới, kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga có thể sẽ tác động đáng kể tới khẩu vị rủi ro của giới đầu tư toàn cầu.

Ngày thứ Năm, trợ lý điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Tổng thóng Vladimir Putin và Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp trong vài ngày tới đây. Sự kiện này sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga và Mỹ đầu tiên kể từ năm 2021, và nhằm mục đích tiến tới chấm dứt chiến tranh ở ukriane. Trước đó cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin có thể diễn ra vào tuần tới.

Đồng USD tăng giá trong phiên ngày thứ Năm, với chỉ số Dollar Index chốt phiên ở mức 98,4 điểm, từ mức 98,18 điểm của phiên trước. Sáng nay, chỉ số này giảm, có lúc về dưới 98,2 điểm.