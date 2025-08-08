Dow Jones trượt dốc vì mối lo thuế quan, giá dầu chờ thượng đỉnh Nga-Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (7/8) trong trạng thái không đồng nhất của ba chỉ số chính, khi một số nhà đầu tư chốt lời của phiên tăng trước đó vì ít nhiều lo lắng trước những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Giá dầu thô giảm sau khi phía Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin sắp có cuộc gặp với ông Trump.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 224,48 điểm, tương đương giảm 0,51%, còn 43.968,6 4 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,08%, còn 6.340 điểm. Riêng Nasdaq tăng 0,35%, đạt 21.242,7 điểm.

Cả ba chỉ số cùng biến động mạnh trong phiên này. Dow Jones tăng hơn 300 điểm khi lập đỉnh của phiên và mất tới hơn 390 điểm khi chạm đáy của phiên. Gây áp lực chính lên chỉ số blue-chip gồm 30 thành viên là cú giảm 2,5% của cổ phiếu Caterpillar sau khi hãng sản xuất thiết bị xây dựng này cảnh báo về tác động của thuế quan tới hoạt động kinh doanh của công ty.

Thị trường đã tăng điểm vào đầu phiên giao dịch, sau khi ông Trump vào ngày thứ Tư tuyên bố sẽ áp thuế quan 100% lên con chip nhập khẩu nhưng sẽ miễn trừ cho các công ty chip đầu tư sản xuất tại Mỹ. Thông báo này đưa giá cổ phiếu của các hãng chip lớn tăng mạnh trong phiên ngày thứ Năm, như AMD tăng 5,7%, giúp Nasdaq chống lại áp lực giảm điểm chung đối với toàn thị trường.

Một cổ phiếu khác giữ vai trò trụ cột trong phiên này là Apple với mức tăng khoảng 3%. Nhà đầu tư mua mạnh mã này sau khi “táo khuyết” công bố kế hoạch đầu tư thêm 100 tỷ USD vào các công ty đối tác và nhà cung ứng ở Mỹ trong 4 năm tới. Kế hoạch mới của Apple là một sự bổ sung cho kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD vào Mỹ mà nhà sản xuất iPhone đã công bố hồi tháng 2.

Thuế quan đối ứng của chính quyền Trump 2.0 đã chính thức có hiệu lực vào ngày 7/8, với thuế suất dao động từ 10-50%. Giới phân tích nhận định nhà đầu tư không lo lắng nhiều về diễn biến này, nhưng ảnh hưởng lâu dài của thuế quan đến nền kinh tế Mỹ nhìn chung vẫn phủ bóng lên thị trường.

Báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Năm cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu chỉ tăng nhẹ. Đây được xem là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế còn ổn, dù báo cáo việc làm tháng 7 công bố vào tuần trước đã khiến nhà đầu tư lo nhiều về khả năng suy yếu của nền kinh tế dưới áp lực từ thuế quan.

“Đang có nhiều thông tin về thuế quan và thương mại mà nhà đầu tư phải nghiền ngẫm vào lúc này. Bởi vậy, với thông tin kinh tế vĩ mô phức tạp nhưng chưa có ảnh hưởng trước mắt tới nền kinh tế hay lợi nhuận của doanh nghiệp, thị trường sẽ tạm gác sang bên”, chiến lược gia Anthony Saglimbene của công ty Ameriprise nhận định với hãng tin Reuters, cho rằng nhà đầu tư còn giữ được sự lạc quan nhất định nhờ tình trạng nói chung còn vững của nền kinh tế và lợi nhuận của các công ty niêm yết còn mạnh.

Ông Saglimbene dự báo phải đến mùa thu, tác động từ thuế quan của Tổng thống Trump đối với nền kinh tế Mỹ mới bắt đầu được phản ánh qua các số liệu kinh tế.

Cũng trong ngày thứ Năm, ông Trump công bố bổ nhiệm ông Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế, vào Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ông Miran sẽ thay thế bà Adriana Kugler khi bà từ chức vào ngày thứ Sáu. Đầu tuần này, ông Trump cũng cho biết trong tuần sẽ công bố ứng cử viên thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell khi ông Powell hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026.

Dù đuối sức trong phiên ngày thứ Năm, chứng khoán Mỹ đang tiến tới hoàn tất một tuần tăng điểm. Chỉ số S&P 500 đã tăng 1,6% từ đầu tuần, Dow Jones tăng 0,9% và Nasdaq tăng 2,9%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,46 USD/thùng, tương đương giảm 0,69%, đóng cửa ở mức 66,43 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,47 USD/thùng, tương đương giảm 0,73%, còn 63,88 USD/thùng.

Hôm thứ Tư, giá hai loại dầu cùng giảm khoảng 1%, xuống mức thấp nhất 8 tuần, sau khi ông Trump cho biết đàm phán với Nga về hòa bình cho Ukraine có tiến triển. Ngày thứ Năm, trợ lý điện Kremlin Yuri Ushakov nói ông Putin và ông Trump sẽ có cuộc gặp trong vài ngày tới đây. Sự kiện này sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga và Mỹ đầu tiên kể từ năm 2021.

Trước đó cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin có thể diễn ra vào tuần tới. Dù vậy, vị này nói rằng Mỹ vẫn tiếp tục chuẩn bị áp các biện pháp trừng phạt thứ cấp, bao gồm có thể áp lên Trung Quốc, nhằm gây áp lực buộc Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine có thể dẫn tới việc Nga - nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới sau Mỹ - được lỏng các biện pháp trừng phạt và xuất khẩu nhiều dầu hơn.

Tuần này, Mỹ đã áp thuế quan 25% lên Ấn Độ vì nước này mua dầu Nga. Theo dự kiến thuế quan này sẽ có hiệu lực từ ngày 28/8. Ông Trump cũng đã nói có thể áp thêm thuế quan lên Trung Quốc, một khách hàng lớn khác của dầu Nga.