Hàng loạt smartphone Trung Quốc bị "gỡ" khỏi kệ cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam

Động thái trên xuất phát từ việc phát hiện ứng dụng thời tiết cài đặt sẵn trên các thiết bị này hiển thị thông tin sai lệch về chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Nguyên nhân chính dẫn đến việc gỡ bỏ hàng loạt smartphone Trung Quốc khỏi kệ trưng bày là do ứng dụng thời tiết AccuWeather, được cài mặc định trên các thiết bị này, hiển thị thông tin không chính xác về địa danh của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là hai quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng trên ứng dụng lại thể hiện sai lệch, gây ra sự phản ứng mạnh mẽ từ phía người tiêu dùng và các nhà bán lẻ.
Thông thường, phiên bản điện thoại ở thị trường Trung Quốc thường cài sẵn ứng dụng bản đồ của nhà phát triển nội địa như Baidu. Các dòng smartphone phân phối chính thức tại thị trường trong nước đều tích hợp dịch vụ Google Maps mặc định hệ điều hành Android, vốn thể hiện chính xác địa giới hành chính và chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Sự việc trên khiến các ứng dụng tiện ích hệ thống khác ít nhận được sự chú ý từ người dùng cho đến khi sự cố được phản ánh trên các diễn đàn công nghệ.
Các thương hiệu bị ảnh hưởng bao gồm nhiều tên tuổi lớn như Oppo, Xiaomi, Huawei, Vivo, Tecno, Nubia, Meizu, và Honor. Các sản phẩm từ những thương hiệu này đã bị gỡ khỏi kệ trưng bày và đưa vào kho lưu trữ để chờ xử lý.
Ghi nhận tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam, các cửa hàng này đã nhanh chóng thực hiện việc gỡ bỏ các sản phẩm bị lỗi. Một thông báo nội bộ từ một đại lý bán lẻ đã yêu cầu nhân viên gỡ toàn bộ máy demo và sản phẩm thương mại của các thương hiệu Trung Quốc khỏi khu vực trưng bày. Để duy trì hoạt động kinh doanh, các sản phẩm từ các thương hiệu khác đã được trưng dụng để lấp đầy không gian trống.
Đại diện một thống bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam xác nhận sự việc và cho biết sẽ sớm đưa các máy trở lại kệ trưng bày sau khi vấn đề phần mềm được giải quyết. Thời gian dự kiến để khắc phục lỗi và đưa sản phẩm trở lại kệ có thể kéo dài đến hết tuần, nhưng có khả năng sẽ sớm hơn từ một đến hai ngày.
Ngoài ra, các thương hiệu smartphone Trung Quốc cũng đã nhanh chóng phản hồi về sự cố này. Đại diện một số hãng xác nhận rằng vấn đề phát sinh từ dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba, không phải từ nội dung do hãng trực tiếp cung cấp. Các hãng đã chủ động phối hợp với các bên liên quan để tạm ngừng các dịch vụ bị ảnh hưởng và khẩn trương khắc phục vấn đề.
Đội ngũ kỹ thuật của các hãng đang hoàn thiện bản cập nhật phần mềm OTA (Over-the-Air) để sửa lỗi hiển thị. Dự kiến, bản vá sẽ được phát hành trong thời gian sớm nhất để đảm bảo thông tin hiển thị chính xác trên các thiết bị.
Việc gỡ bỏ hàng loạt smartphone Trung Quốc khỏi kệ trưng bày tại Việt Nam là một động thái cần thiết nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và đảm bảo thông tin chính xác cho người tiêu dùng. Sự cố này cũng là lời nhắc nhở cho các nhà sản xuất về tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng phần mềm và dịch vụ đi kèm sản phẩm.
Các thương hiệu Trung Quốc đang nỗ lực khắc phục sự cố và cam kết sẽ sớm đưa sản phẩm trở lại thị trường với thông tin chính xác và đáng tin cậy.
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