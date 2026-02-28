Doanh số smartphone toàn cầu 2026 có thể giảm 12,9% do thiếu hụt bộ nhớ
Bạch Dương
28/02/2026, 09:26
Tình trạng khan hiếm bộ nhớ đang thực sự tác động đến ngành công nghiệp điện tử và sự thiếu hụt này có thể kéo dài đến hết năm 2027...
Khủng hoảng bộ nhớ đã được nhắc đến trong thời gian dài, song trước đây, ảnh hưởng thực tế đến thị trường điện thoại chưa bộc lộ rõ.
Tuy nhiên, giờ đây, nguồn cung DRAM và NAND ngày càng khan hiếm đang thực sự ảnh hưởng sâu rộng đến chuỗi sản xuất, từ các hãng sản xuất chip đến nhà lắp ráp thiết bị đầu cuối. Một số dự báo mới cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể nghiêm trọng hơn so với nhận định ban đầu.
Theo dự báo của IDC được Bloomberg dẫn lại, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu có thể khiến doanh số điện thoại thông minh năm 2026 giảm tới 12,9%.
Công ty nghiên cứu này ước tính lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trong năm nay chỉ đạt khoảng 1,1 tỷ chiếc, giảm mạnh so với mức 1,26 tỷ chiếc của năm 2025.
Giá bộ nhớ tăng chỉ là một phần của bài toán. Đáng chú ý hơn, tình trạng thiếu hụt nguồn cung được dự báo có thể kéo dài đến năm 2027.
Trong bối cảnh hiện nay, các nhà sản xuất điện thoại Android được đánh giá là nhóm chịu tác động lớn nhất. Giá chip DRAM (đảm nhiệm xử lý tác vụ) và NAND (phục vụ lưu trữ dữ liệu) đồng loạt tăng cao, khiến chi phí sản xuất đội lên đáng kể.
Với các hãng phân khúc phổ thông như Xiaomi hay Oppo, bộ nhớ vốn đã chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành. Khi chi phí linh kiện leo thang, biên lợi nhuận mỏng càng bị thu hẹp, buộc doanh nghiệp phải cắt giảm mẫu mã hoặc điều chỉnh giá bán.
Trong khi các hãng ở phân khúc cao cấp có lợi thế nhất định, Apple với dòng iPhone nhiều năm qua duy trì mức biên lợi nhuận cao hơn mặt bằng chung, nhờ đó có dư địa hấp thụ biến động chi phí tốt hơn. Lợi thế này có thể giúp hãng vẫn đảm bảo ổn định giá với các phiên bản cao cấp như iPhone 18 Pro.
Tháng trước, CEO Apple, ông Tim Cook, cho biết biến động giá chip nhớ chỉ ảnh hưởng rất ít đến lợi nhuận của công ty trong quý cuối năm 2025. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận áp lực có thể gia tăng trong quý đầu năm 2026.
Theo IDC, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có thể kéo dài đến năm 2027. Nhưng ngay cả khi nguồn cung dần ổn định, giá điện thoại khó có khả năng quay trở lại mặt bằng của năm 2025.
Một khi cấu trúc chi phí đã thay đổi, giá bán hiếm khi đảo chiều nhanh chóng. Điều này đồng nghĩa người tiêu dùng có thể phải thích nghi với một mặt bằng giá mới cao hơn và mang tính dài hạn.
Năm 2025, khoảng 170 triệu thiết bị được xuất xưởng với mức giá dưới 100 USD. Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí linh kiện tăng mạnh và biên lợi nhuận bị siết chặt, mức giá này sẽ dần kém khả thi về mặt kinh tế. Thời kỳ của những mẫu smartphone “siêu rẻ” có thể đang dần khép lại...
Trung Quốc tăng nhập gần 120% mặt hàng điện thoại và linh kiện của Việt Nam
09:33, 25/02/2026
Giá điện thoại trung bình tăng 8% và khả năng tiếp tục tăng
"Nhân tài AI" là nhóm nhân sự khó tìm, khó tuyển dụng nhất
Phát triển mô hình và ứng dụng, sử dụng thành thạo AI đứng đầu danh sách các kỹ năng chuyên môn mà doanh nghiệp cần nhất từ ứng viên, đồng thời đây cũng là những nhân sự khó tìm, khó tuyển dụng nhất, sau đó mới đến bán hàng, marketing, kỹ thuật, sản xuất và chế tạo...
Tin tặc đánh cắp 150 GB dữ liệu từ Chính phủ Mexico nhờ AI
Tin tặc được cho là đã âm thầm xâm nhập vào hệ thống của Chính phủ Mexico từ tháng 12...
Tiến sĩ Trần Hồng Thái điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được Thủ tướng giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của Viện này...
Lần đầu đấu giá 50 tên miền “.vn” 2 ký tự
Các phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến theo phương thức trả giá lên. Giá khởi điểm là 10.000.000 đồng/tên miền, thời lượng mỗi phiên tối thiểu 20 phút...
Ngành Nông nghiệp và Môi trường sẵn sàng liên thông dữ liệu quốc gia
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy mạnh kết nối, đồng bộ dữ liệu lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu toàn ngành. Từ đất đai, nghề cá, lâm nghiệp đến môi trường, nhiều cơ sở dữ liệu quy mô lớn đã được xây dựng, làm sạch và sẵn sàng tích hợp, tạo nền tảng cho quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: