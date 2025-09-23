Lần đầu tiên điện thoại 5G chiếm một nửa thị phần smartphone bán ra tại Việt Nam

Các lô hàng điện thoại thông minh 5G tăng 13% so với cùng kỳ trong quý bất chấp sự sụt giảm tổng số lô hàng. Apple là thương hiệu điện thoại thông minh 5G hàng đầu, tiếp theo là Samsung. Cả hai thương hiệu cùng nhau đóng góp 73% lô hàng điện thoại thông minh 5G tại Việt Nam trong quý 2...

Thị trường điện thoại thông minh Việt Nam đã ghi nhận cột mốc đáng chú ý trong quý 2/2025, khi tỷ lệ smartphone 5G trong tổng số lô hàng lần đầu tiên chạm ngưỡng 50%, theo báo cáo từ công ty nghiên cứu Counterpoint Research.

Thành tích này đạt được chỉ chưa đầy một năm sau khi nhà mạng đầu tiên của Việt Nam triển khai thương mại hoá mạng 5G.

Dù tổng số lô hàng điện thoại thông minh sụt giảm vì khó khăn thị trường và bất ổn kinh tế vĩ mô, riêng phân khúc 5G vẫn tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm trước. Điều đó cho thấy nhu cầu thiết bị 5G tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà tích cực từ khi dịch vụ được thương mại hóa.

Để thúc đẩy thị trường, các nhà mạng đã phối hợp với hãng sản xuất (OEM) và nhà bán lẻ tung ra gói cước dữ liệu 5G giá ưu đãi khi mua máy mới. Đồng thời, giá bán trung bình (ASP) của smartphone 5G giảm 12% so với cùng kỳ, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn.

Trong số các hãng điện thọại, Apple và Samsung tiếp tục dẫn đầu, chiếm tới 73% tổng lô hàng 5G trong quý 2. Apple giữ ngôi số một với 40% thị phần, nhờ các chương trình ưu đãi cho cả iPhone mới và cũ, qua đó hạn chế ảnh hưởng từ biến động thị trường. iPhone 16 Pro Max trở thành mẫu 5G được xuất xưởng nhiều nhất quý II, theo sau là OPPO Reno14 F.

Samsung đứng thứ hai, trong đó 60% lô hàng là smartphone 5G. Hãng còn bắt tay Viettel Telecom tặng ba tháng sử dụng 5G miễn phí (tối đa 3GB/tháng) cho khách hàng mua Galaxy S25 series.

Thị phần điện thoại 5G quý hai.

OPPO chiếm vị trí thứ ba nhờ toàn bộ dòng Reno14 đều hỗ trợ 5G, kèm ưu đãi 30GB dữ liệu miễn phí cho người dùng SIM Viettel. Xiaomi và vivo cũng nhanh chóng bắt nhịp: Redmi Note 14 và vivo Y39 đều được nâng cấp lên 5G, thay thế cho các phiên bản 4G trước đó.

Sự gia nhập mạnh mẽ của nhiều thương hiệu với danh mục sản phẩm trải rộng từ cao cấp đến phổ thông đang khiến tốc độ phổ cập 5G tại Việt Nam tăng nhanh. Dự báo trong cả năm 2025, thị phần 5G sẽ tiếp tục vượt mốc 50% khi vùng phủ sóng được mở rộng tới khu vực nông thôn và các OEM đẩy mạnh tung ra mẫu mã mới.

Các chuyên gia phân tích từ công ty nghiên cứu Counterpoint Research cho rằng việc ngày càng nhiều người tiêu dùng tiếp cận thiết bị và dịch vụ 5G hứa hẹn thúc đẩy thị trường smartphone Việt Nam tăng trưởng theo hướng kết nối nhanh hơn, ổn định hơn và giàu trải nghiệm hơn.

Tính đến tháng 5/2025, ba nhà mạng lớn (Viettel, VNPT và MobiFone) đã triển khai khoảng 11.000 trạm 5G tại 100% các tỉnh, thành phố trên toàn quốc và phủ sóng 5G trên 26% dân số.

Theo kế hoạch triển khai 5G của các nhà mạng, dự kiến đến hết năm 2025, số lượng trạm 5G trên toàn quốc sẽ đạt khoảng 68.000 trạm, bằng khoảng 57% số trạm 4G hiện tại, dự kiến phủ sóng tới 90% dân số.