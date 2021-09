Hãng tàu lớn thứ ba thế giới cam kết không tăng giá cước vận tải container tại Việt Nam

Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Hoàng Hồng Giang vừa chủ trì buổi làm việc trực tuyến với đại diện hãng tàu CMA-CGM tại Việt Nam. Đáng chú ý, lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, hãng tàu sẽ dừng tăng giá cước vận tải container từ nay đến ngày 1/2/2022.

Hãng tàu CMA-CGM ra tuyên bố, sẽ không tăng giá cước vận tải container đối với tất cả các dịch vụ mang thương hiệu của tập đoàn như CMA CGM, CNC, Containerships, Mercosul, ANL, APL. Quyết định này có hiệu lực từ ngày công bố đến ngày 01/02/2022.

Cam kết này có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh giá cước vận tải biển đang rất nóng tại thời điểm hiện nay. Đồng thời, đây cũng là động lực để khuyến khích các hãng tàu khác có chính sách không tăng giá cước trong thời gian tới.

Phó Cục trưởng Hoàng Hồng Giang cũng nhấn mạnh, bên cạnh việc giữ ổn định mức giá vận chuyển hàng hóa container đối với khách hàng, hãng tàu CMA-CGM cần cam kết đảm bảo nguồn vỏ container và chỗ trên đội tàu cho thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

“Cục Hàng hải Việt Nam cam kết thực hiện các chính sách đảm bảo việc vận hành tại cảng biển được thông suốt, yêu cầu các Cảng vụ hàng hải tại khu vực giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của các tàu biển tại khu vực, kết cấu hạ tầng đảm bảo giao thông hàng hải”, Phó Cục trưởng Hoàng Hồng Giang khẳng định.

Được biết, CMA-CGM là một công ty vận tải container đến từ Pháp, nằm trong top 3 hãng tàu lớn trên thế giới. Hiện hãng tàu CMA-CGM đang cung cấp hơn 200 tuyến vận chuyển giữa 420 cảng tại hơn 150 quốc gia khác nhau.

Theo đại diện CMA-CGM, thống kê cho thấy, lượng hàng hóa xuất khẩu do CMA-CGM khai thác trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt tốc độ tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và trong tháng 6 đầu năm năm 2021, đạt mức tăng trưởng đến 30% so với cùng kỳ năm 2020.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, bên cạnh chính sách về giá, đội tàu phục vụ tuyến dịch vụ từ Việt Nam đi Mỹ của CMA-CGM đã nâng cấp nâng lực lên sức chở 15.000 TEUs. Trong 6 tháng đầu năm, CMA-CGM cũng đầu tư thêm 360.000 container mới để nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu hụt container rỗng.

Song song với các chính sách không tăng giá trong thời gian tới, hãng tàu CMA-CGM đã có chính sách hỗ trợ khách hàng như áp dụng kỹ thuật số nhằm giảm thiểu các thủ tục cho khách hàng, cho phép khách hàng lẻ đặt hàng online trực tiếp với hãng tàu, không phải thông qua trung gian, tăng tuyến, bổ sung container rỗng cho thị trường Việt Nam, tăng cỡ tàu đi Mỹ lên 15.000 TEUs...

Ngoài vai trò là nhà vận tải lớn tại Việt Nam, CMA-CGM còn đầu tư vốn xây dựng cảng biển nước sâu, điển hình cảng Gemalink tại Cái Mép - Thị Vải có thể đón được tàu container lớn nhất trên thế giới ra vào hoạt động.

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu dẫn đến tình trạng tắc nghẽn cảng trên thế giới, lịch trình tàu thay đổi, khó khăn trong việc cung ứng container rỗng làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, đã đẩy giá cước lên cao chưa từng có.