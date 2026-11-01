HAWEE Leaders Forum 2026 đưa những áp lực phía sau quyết định lãnh đạo lên bàn đối thoại

Ngày 5/11/2026, HAWEE Leaders Forum 2026 sẽ diễn ra với sự tham gia của hơn 600 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sáng lập và nhà quản trị. Sự kiện do Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh (HAWEE) tổ chức, hứa hẹn mang đến những cuộc đối thoại sâu sắc về những áp lực và trách nhiệm ít được nhìn thấy phía sau các quyết định lãnh đạo…

HAWEE Leaders Forum 2026 sẽ diễn ra ngày 5/11 tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 600 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sáng lập và nhà quản trị - Ảnh: HAWEE.

Với chủ đề "Leading through tension – The leadership we don’t see", diễn đàn sẽ tập trung vào những căng thẳng và đánh đổi mà người lãnh đạo phải đối mặt. Hơn 16 diễn giả sẽ chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn của mình, từ áp lực cá nhân đến trách nhiệm với đội ngũ và xã hội. Đây là cơ hội để các nhà lãnh đạo cùng nhau nhìn lại bản thân, dẫn dắt đội ngũ và cân nhắc trách nhiệm với cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của diễn đàn là khung tư duy "Neo – Buồm", được áp dụng lần đầu tiên tại sự kiện này. "Neo" tượng trưng cho giá trị, nguyên tắc và trách nhiệm cần giữ vững, trong khi "Buồm" đại diện cho cách làm, mô hình và năng lực cần thay đổi để thích nghi. Khung tư duy này giúp người tham dự xem xét một quyết định đang đối diện, từ đó xác định điều gì thực sự thuộc về cốt lõi và điều gì chỉ là thói quen từng giúp doanh nghiệp thành công trong quá khứ.

Diễn đàn sẽ mở đầu với phiên "Nhìn sâu căng thẳng", tập trung vào bản sắc cá nhân và sức ép thích nghi. Bà Shweta Shukla, Cố vấn Chiến lược Newing, sẽ chia sẻ trải nghiệm từ các tổ chức tăng trưởng nhanh như Meta và Netflix. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược REE, sẽ tiếp cận câu chuyện từ góc nhìn người trao quyền, mở ra đối thoại về gìn giữ di sản và chuyển giao trách nhiệm.

Tiếp theo, phiên "Căng thẳng là đòn bẩy cho đội ngũ" sẽ được điều phối bởi nhà báo Vũ Kim Hạnh, với sự tham gia của các lãnh đạo từ Talentnet, NS BlueScope Việt Nam, Biti’s… Các diễn giả sẽ thảo luận về những lựa chọn thường xuất hiện trong doanh nghiệp, như giữ người hay thay đổi vai trò, trao quyền đến đâu và làm thế nào để thúc đẩy đổi mới mà đội ngũ hiểu được lý do và có khả năng cùng thực hiện.

Tọa đàm Xây dựng nơi làm việc hòa nhập do HAWEE tổ chức. Ảnh: HAWEE.

Buổi chiều sẽ là điểm nhấn với phiên "The CEO’s Dilemma", nơi các diễn giả sẽ phân tích năm lựa chọn khó khăn mà người đứng đầu doanh nghiệp thường phải đối mặt. Những tình huống này bao gồm việc quyết định giữa nhà sáng lập tiếp tục điều hành hay tuyển tổng giám đốc bên ngoài, và cách xử lý khi lãnh đạo cấp cao chạm giới hạn năng lực. Bà Nguyễn Thị Minh Giang sẽ điều phối phiên này, cùng với sự tham gia của các lãnh đạo từ SKALE, Endeavor, Apex Media và Coolmate.

Phiên cuối cùng "Điều để lại" sẽ mở rộng câu chuyện sang trách nhiệm với xã hội, với sự tham gia của ông Mai Hữu Tín và bà Huỳnh Thị Xuân Liên. Cuộc đối thoại sẽ tập trung vào hệ quả vượt ra ngoài phạm vi một doanh nghiệp, khi một quyết định có lợi trong hiện tại ảnh hưởng thế nào đến ngành, cộng đồng và những người sẽ tiếp nối.

HAWEE Leaders Forum 2026 không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm mà còn là cơ hội để các nhà lãnh đạo xác định một giá trị cần giữ và một thay đổi cụ thể sẽ thực hiện trong 30 ngày tới. Sự kiện kết thúc bằng âm nhạc, kết nối phần chiêm nghiệm cá nhân với trải nghiệm chung của khán phòng.

Với những nội dung phong phú và sâu sắc, HAWEE Leaders Forum 2026 kỳ vọng sẽ giúp người lãnh đạo hiểu rõ hơn những áp lực đang chi phối lựa chọn của mình, tìm thêm cách xử lý trong tổ chức và chủ động với trách nhiệm dài hạn mà mỗi quyết định để lại.