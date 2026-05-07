Thứ Năm, 07/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ để phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững

Chu Khôi

07/05/2026, 13:44

Tại Hội nghị Phụ nữ quốc tế 2026 diễn ra ở Hà Nội, các chuyên gia, tổ chức quốc tế và đại diện hợp tác xã đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của phụ nữ trong phát triển nông nghiệp và kinh tế tập thể. Dù đóng góp lớn cho sản xuất và sinh kế nông thôn, phụ nữ vẫn gặp nhiều rào cản về đất đai, tài chính, công nghệ và cơ hội lãnh đạo, đòi hỏi các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới mạnh mẽ và thực chất hơn...

Các nữ lãnh đạo hợp tác xã cùng gặp gỡ tại hội nghị. Ảnh: Chu Khôi.
Các nữ lãnh đạo hợp tác xã cùng gặp gỡ tại hội nghị. Ảnh: Chu Khôi.

Trong hai ngày, từ 7-9/5/2026 tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương tổ chức Hội nghị Phụ nữ 2026 với chủ đề “Trao quyền để phát triển: Phụ nữ trong nông nghiệp và Hợp tác xã”.

TRAO QUYỀN CHO PHỤ NỮ TRONG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

Phát biểu khai mạc, bà Cao Xuân Thu Vân - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cho biết Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết tuyên bố năm 2026 là Năm Quốc tế Nữ Nông dân.

Theo bà Vân, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, đang trở thành mối quan tâm chung của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, trong gần 24.000 hợp tác xã nông nghiệp hiện nay, có ít nhất 10% hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Nhiều hợp tác xã do phụ nữ lãnh đạo hoạt động hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nữ và chú trọng các chính sách an sinh xã hội.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

"Khoảng cách giới trong khu vực kinh tế tập thể vẫn còn lớn khi tỷ lệ nữ lãnh đạo hợp tác xã mới chiếm hơn 25%, phần lớn giữ vị trí cấp phó trở xuống. Nhiều nữ cán bộ hợp tác xã còn hạn chế về kỹ năng quản lý tài chính, tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ và xúc tiến thương mại

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia quản lý hợp tác xã". 

Những năm qua, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia quản lý hợp tác xã như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi và thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực quản trị.

Ông Balasubramanian Iyer, Tổng Giám đốc khu vực của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ICA-AP) khẳng định: "Phụ nữ giữ vai trò trung tâm trong phát triển nông nghiệp với tư cách là nông dân, doanh nhân, người chăm sóc gia đình và nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận đất đai, thị trường, nguồn vốn và cơ hội phát triển kinh doanh hợp tác".

Theo ông Balasubramanian Iyer, các hợp tác xã không chỉ là tổ chức kinh tế mà còn là đối tác thúc đẩy các giá trị phát triển bền vững, tạo cơ hội nâng cao kỹ năng, tăng khả năng tiếp cận thị trường và thúc đẩy vai trò quản trị của phụ nữ.

“ICA-AP cam kết tiếp tục đồng hành cùng các hợp tác xã trong khu vực thông qua thúc đẩy chính sách, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đổi mới sáng tạo nhằm xây dựng các mô hình hợp tác xã bền vững, bao trùm và hiệu quả hơn, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, ông Balasubramanian Iyer khẳng định.

THÚC ĐẨY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA PHỤ NỮ

Bà Chitose Arai, Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ICA-AP), cho biết ICA-AP đã xây dựng Chiến lược Bình đẳng giới từ năm 2023 với 4 trụ cột, gồm: trao quyền kinh tế, xã hội, nâng cao kiến thức - giáo dục và tăng cường hợp tác.

Bà Chitose Arai, Chủ tịch (ICA-AP)
Bà Chitose Arai, Chủ tịch (ICA-AP)

"Việc nâng cao kỹ năng và tạo thêm nguồn lực cho phụ nữ là yếu tố quan trọng.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng, việc nâng cao kỹ năng và tạo thêm nguồn lực cho phụ nữ là yếu tố quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp bền vững và bao trùm".

Nhấn mạnh các hợp tác xã nông nghiệp do phụ nữ làm chủ đang đóng góp lớn cho sản xuất nông nghiệp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, song bà Chitose Arai cho rằng phụ nữ vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận đất đai, công nghệ và tài chính. Vì vậy, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn các chính sách bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ giảm gánh nặng chăm sóc gia đình và tăng cơ hội tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo đại diện Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), việc trao quyền cho phụ nữ cần được thúc đẩy mạnh mẽ nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và xây dựng nền kinh tế bao trùm, tự cường hơn, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác xã nông nghiệp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại diện các tổ chức quốc tế cùng thực hiện nghi thức gieo hạt giống xanh tại hội nghị. Ảnh: Chu Khôi.
Đại diện các tổ chức quốc tế cùng thực hiện nghi thức gieo hạt giống xanh tại hội nghị. Ảnh: Chu Khôi.

FAO cũng đánh giá cao những nỗ lực hợp tác giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với các đối tác khu vực và quốc tế trong việc xây dựng các hợp tác xã mạnh và bền vững hơn. Thông qua mạng lưới kết nối của International Cooperative Alliance Asia and Pacific, các hợp tác xã có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác kinh doanh.

Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy các hợp tác xã, đặc biệt là những hợp tác xã do phụ nữ tham gia điều hành, đang góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững trong khu vực.

Phụ nữ nông thôn vẫn đối mặt với nhiều rào cản về tiếp cận đất đai, tín dụng, công nghệ, đào tạo kỹ thuật và cơ hội lãnh đạo. Dù phụ nữ chiếm khoảng 38-40% thành viên hợp tác xã và hơn 45% lực lượng lao động, tỷ lệ phụ nữ giữ vai trò quản lý chỉ khoảng 20-25%, trong khi hợp tác xã do phụ nữ làm chủ mới chiếm 16,6%. Nhiều lao động nữ vẫn tập trung ở các công việc thu nhập thấp, thời vụ và thiếu ổn định".
Bà Trần Thị Thủy Tiên, chuyên gia nghiên cứu về Giới của Viện Nghiên cứu quốc gia của FAO tại Việt Nam.

Bà Trần Thị Thủy Tiên, chuyên gia nghiên cứu về Giới của Viện Nghiên cứu quốc gia của FAO tại Việt Nam, cho hay việc Liên hợp quốc chọn năm 2026 là Năm Quốc tế Nữ nông dân thể hiện sự ghi nhận vai trò trung tâm của phụ nữ trong nông nghiệp, hệ thống thực phẩm và phát triển nông thôn bền vững.

Số liệu của FAO cho thấy, phụ nữ hiện chiếm khoảng 52% lực lượng lao động nông nghiệp tại Việt Nam, tham gia từ sản xuất, chế biến, thương mại đến bảo đảm an ninh lương thực và ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, những đóng góp này vẫn chưa được ghi nhận đầy đủ và chưa nhận được sự hỗ trợ tương xứng từ chính sách và thể chế.

Theo nghiên cứu của FAO và ICA-AP, hợp tác xã được xem là cơ chế hiệu quả giúp trao quyền cho phụ nữ thông qua đào tạo kỹ năng, tiếp cận thị trường, giảm chi phí sản xuất và tăng cường tiếng nói trong quá trình ra quyết định. Một số quốc gia như Philippines và Nepal đã áp dụng các cơ chế ràng buộc về bình đẳng giới trong hợp tác xã, trong khi Việt Nam chủ yếu thực hiện theo hướng chính sách hỗ trợ và đào tạo.

Bà Trần Thị Thủy Tiên cũng thừa nhận rằng thách thức hiện nay không còn là việc phụ nữ có tham gia nông nghiệp hay không, mà là làm thế nào để họ có thể thực sự tham gia lãnh đạo, đưa ra quyết định và định hình tương lai của ngành nông nghiệp một cách bình đẳng.

Hỗ trợ tới 60.000 EUR các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt

17:07, 05/05/2026

Hỗ trợ tới 60.000 EUR các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt

Nghiên cứu của UNGCNS và Kantar: Các nền tảng số mở ra con đường giúp phụ nữ tiến tới độc lập tài chính

14:19, 31/03/2026

Nghiên cứu của UNGCNS và Kantar: Các nền tảng số mở ra con đường giúp phụ nữ tiến tới độc lập tài chính

Phụ nữ dẫn dắt các tổ chức công nghệ nhờ "kỹ năng mềm"

19:00, 09/03/2026

Phụ nữ dẫn dắt các tổ chức công nghệ nhờ

Từ khóa:

bình đẳng giới FAO Hội nghị Phụ nữ 2026 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nông nghiệp bền vững phụ nữ trong hợp tác xã Trao quyền cho phụ nữ nông nghiệp

Đọc thêm

Smart City Asia 2026: Phá bỏ “ốc đảo dữ liệu”, kiến tạo đô thị thông minh bền vững

Smart City Asia 2026: Phá bỏ “ốc đảo dữ liệu”, kiến tạo đô thị thông minh bền vững

Để hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị thông minh thực thụ, Việt Nam cần tháo gỡ những “điểm nghẽn” cốt lõi về hạ tầng dữ liệu phân mảnh, năng lực phân tích của các Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và sự thiếu hụt công nghệ bản sao số…

Cho phép doanh nghiệp khấu trừ lại thuế VAT khi bổ sung chứng từ thanh toán

Cho phép doanh nghiệp khấu trừ lại thuế VAT khi bổ sung chứng từ thanh toán

Nghị định 144/2026/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp kê khai bổ sung và khấu trừ lại thuế giá trị gia tăng đầu vào khi hoàn thiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt sau khi đã điều chỉnh giảm. Đồng thời, nghị định cũng điều chỉnh cách phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào và mở rộng thêm một số nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng…

Sun PhuQuoc Ariways mở đường bay TP.HCM – Vân Đồn

Sun PhuQuoc Ariways mở đường bay TP.HCM – Vân Đồn

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng kết nối TP.HCM (SGN) và Vân Đồn (VDO)…

VCCI: Cần chủ động ứng phó rủi ro từ Báo cáo Đặc biệt 301 của Hoa Kỳ

VCCI: Cần chủ động ứng phó rủi ro từ Báo cáo Đặc biệt 301 của Hoa Kỳ

Việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào nhóm cảnh báo cao nhất về sở hữu trí tuệ trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 đang đặt ra những thách thức chưa từng có, tiềm ẩn rủi ro về các biện pháp trừng phạt thuế quan diện rộng…

Hà Nội chủ động tích hợp IoT vào lĩnh vực thương mại

Hà Nội chủ động tích hợp IoT vào lĩnh vực thương mại

Trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố đặt mục tiêu phát triển ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong một số lĩnh vực thương mại nhằm tối ưu hóa vận hành quản lý của doanh nghiệp trên địa bàn; phục vụ quản lý nhà nước và điều hành hoạt động thương mại...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mỹ xuất khẩu nhiên liệu nhiều kỷ lục

Thế giới

2

Thị trường tài chính Anh và đồng bảng 10 năm Brexit sau Brexit

Thế giới

3

Nhiều vị trí trong ngành y được đề xuất hưởng phụ cấp 100%

Dân sinh

4

Trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ để phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững

Thị trường

5

Nghệ an: Thúc đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án lớn

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy