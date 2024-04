HDBank bất ngờ nâng mức cổ tức lên 30%

Ngày 26/4, Ngân hàng HDBank tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham dự của hơn 200 cổ đông, khách mời. Tại đại hội, ban lãnh đạo ngân hàng trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình kinh doanh của cổ đông.

Một cổ đông đề cập vấn đề HDBank vốn có truyền thống đặt mục tiêu cao, đầy thách thức và đa phần thực hiện tốt. Tuy nhiên, năm nay, ngân hàng hướng đến mức lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, trong bối cảnh thị trường, kinh tế thế giới lẫn trong nước biến động, cùng loạt thách thức, khó khăn khác. Dù theo dõi, tin tưởng đường hướng của ngân hàng, tôi vẫn muốn hỏi với mức tăng trưởng lợi nhuận 22%, ban điều hành thực thi thế nào?

Trả lời câu hỏi này, ông Phạm Quốc Thanh Tổng giám đốc HDBank nhắc lại hành trình 11 năm hoạt động và phát triển của nhà băng. Chưa bao giờ ngân hàng khiến cổ đông thất vọng về mức tăng tưởng, lợi ích mang lại cho chính cổ đông, khách hàng lẫn nhân viên.

Kế hoạch 2024 được thông qua dựa trên bối cảnh còn nhiều thách thức, nhưng không thiếu tiềm năng. Ông Thanh lý giải từ cuối năm ngoái và đầu năm nay, ban lãnh đạo đã nhận ra cơ hội phát triển từ thị trường, nền kinh tế trên đà hồi phục, đạt gia tốc, tốc độ tốt.

Kết quả kinh doanh quý I/2024 rất khả quan, lợi nhuận 4.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ trên 46%. Tổng tài sản, lợi nhuận, dư nợ tăng trưởng tích cực. Trong đó dư nợ trên 7%.

Ngoài ra, mục tiêu trên còn dựa trên những phân tích về cơ sở mang tính chất nền tảng. Chiến lược đầu tư từ hai năm trước của đơn vị đã chín muồi, đang trên đà phát huy thế mạnh, cụ thể là chương trình trụ cột về ngân hàng nông nghiệp, nông thôn, tài trợ theo chuỗi. Bên cạnh đó, kế hoạch kinh doanh số, chuyển đổi số dự kiến thu hoạch năm nay, sau ba năm đầu tư.

"Doanh thu từ quý đầu tiên tạo niềm tin cho cổ đông về tính khả thi của kế hoạch 22%", ông Thanh nói.

Một cổ đông đặt câu hỏi liên quan đến hoạt động tài chính tiêu dùng của HDBank, cụ thể là Công ty Tài chính Trách nhiệm Hữu hạn HD SAISON (HD SAISON).

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch thường trực HĐQT, trong năm qua, HD Saison nằm trong top 3 công ty tài chính tiêu dùng trên thị trường Việt Nam. 2023 cũng là năm công ty đạt quán quân về lợi nhuận. Điều này phản ánh hành trình hàng chục năm công ty đã hoạt động đúng chuẩn mực tài chính tiêu dùng, cung cấp các khoản vay đúng nhu cầu của các khách hàng, như vay mua xe máy, điện thoại, với trị giá bình quân khoảng 10 triệu đồng mỗi khoản.

Bà Thảo cho biết, công tác quản lý nợ xấu được công ty thực hiện tốt, nợ xấu không có tính trạng vượt quá kiểm soát, từ đó công ty duy trì được kết quả có lợi nhuận và tiếp tục tăng trưởng.

Mục tiêu trong năm 2024, HD SAISON tiếp tục duy trì vị trí công ty dẫn đầu về lợi nhuận trong hoạt động vay tiêu dùng.

Theo bà Thảo, với 7.000 nhân viên, cung cấp những khoản vay giá trị không lớn, dư nợ không lớn tới hơn 10 triệu khách hàng, HD SAISON giúp họ thay đổi cuộc sống, công việc. Đây cũng là một phần hoạt động của ESG mà năm nay lần đầu tiên ngân hàng đưa vào báo cáo, dù đã thực hiện nhiều năm nay.

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của HD SAISON đạt 17.593 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng đạt 16.086 tỷ đồng. Hệ số an toàn vốn (CAR) tỷ lệ an toàn vốn cuối năm 2023 là 22,5%, cao hơn 13,5% so với quy định tối thiểu 9,0% của ngân hàng nhà nước.

HD SAISON triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu suất kinh doanh giúp giảm thiểu tác động từ sự suy giảm chất lượng tín dụng của toàn ngành tài chính tiêu dùng, giúp lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 660 tỷ đồng. Liên tục mở rộng mạng lưới dịch vụ, đến thời điểm hiện tại, HD SAISON có trên 24.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên khắp cả nước. Bằng việc mở rộng sự hiện diện của mình, công ty giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ tài chính tiêu dùng chuyên nghiệp.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực HĐQT cho biết bản kế hoạch của đại hội hôm nay đưa ra mức chia cổ tức 25%. Tuy vậy, đơn vị nhận một số đề xuất của cổ đông, dựa trên báo cáo tài chính và tình hình kinh doanh tích cực năm 2023. Ghi nhận điều này, HDBank đã nâng mức chia cổ tức lên 30%.

Theo đó, ông Lưu Đức Khánh nêu phương án chia cổ tức năm 2023 là 30% với 10% tiền mặt và 20% cổ phiếu. Vốn điều lệ tăng thêm tối đa hơn 6.025 tỷ đồng. Trong đó, tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng thông qua phát hành 20 triệu cổ phiếu. Ông Khánh nhấn mạnh phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.825 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, với tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức là 20%.

"Ngân hàng vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển", ông Petri Deryn kết luận.