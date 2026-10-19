Hệ thống bán lẻ bước vào giai đoạn mua sắm sôi động

Việc đồng thời mở rộng ưu đãi cho quà tặng, hàng thiết yếu, bữa ăn gia đình và các lựa chọn tiêu dùng xanh cho thấy kích cầu bán lẻ dịp cuối năm đang được mở rộng khỏi những chương trình giảm giá đơn thuần…

Ảnh minh họa: Lotte Mart Vietnam

Ngày 20/10 cận kề, từ tuần trước, các hệ thống siêu thị lớn đã đồng loạt tung ưu đãi lớn, đa dạng sản phẩm quà tặng dành cho phái nữ. Thay vì chỉ tập trung vào các món quà có giá trị kỷ niệm, thị trường năm nay xuất hiện nhiều lựa chọn hướng đến nhu cầu sử dụng thực tế. Đặc biệt, nhu cầu dịp 20/10 năm nay không chỉ tập trung ở quà tặng. Những mặt hàng phục vụ bữa cơm gia đình hay thiết bị công nghệ cũng được các nhà bán lẻ đưa vào chương trình kích cầu.

KHÔNG CHỈ TẬP TRUNG VÀO QUÀ TẶNG

Hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai nhiều ưu đãi lên đến 50%, mua 1 tặng 1 và các sản phẩm đồng giá. Trong đó, có nhiều bộ quà tặng chăm sóc cá nhân như hộp quà dầu tắm Oliv giảm 42%; Hộp quà sữa tắm, dầu gội Enchanteur và sữa tắm Dove Serum giảm 29%... Nhiều sản phẩm hóa mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân từ các thương hiệu Elastine, Palmolive cũng được giảm giá 39%

Nhằm tạo thuận lợi cho người tiêu dùng, Lotte Mart còn triển khai các nhóm sản phẩm đồng giá 79.000 đồng, 99.000 đồng và 119.000 đồng. Ngoài mỹ phẩm, hoa tươi và thú nhồi bông cũng là mặt hàng được siêu thị Lotte Mart ưu đãi. Ngoài ra, Lotte Mart còn giảm giá đến 20% đối với thực phẩm tươi sống, rau xanh và trái cây.

Những mặt hàng phục vụ bữa cơm gia đình cũng được các nhà bán lẻ đưa vào chương trình kích cầu. Ảnh: Lotte Mart Vietnam

Tương tự, hệ thống siêu thị Co.op Mart tổ chức chương trình "Tháng của nàng - Tặng ngàn ưu đãi" qua đó giới thiệu nhiều hộp quà chăm sóc cá nhân với mặt hàng hóa mỹ phẩm của các thương hiệu Sunsilk, Oliv, Dove, Hazeline, Enchanteur, Lux, Pantene… với mức giá ưu đãi từ 85.000 đồng đến 240.000 đồng/hộp.

Không chỉ tập trung vào quà tặng, chương trình 20/10 còn hướng đến nhóm thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng gia đình. Co.op Mart áp dụng mức giảm 15 - 20% đối với nhiều mặt hàng tươi sống như rau củ quả, trái cây, thịt, cá và thủy hải sản… Đáng chú ý, từ nay đến 31/12, khách hàng sử dụng túi thân thiện với môi trường mua sắm với hóa đơn trên 300.000 đồng và không nhận túi nilon tại quầy thu ngân được cộng 30 điểm vào tài khoản thành viên.

Với ngành hàng điện máy, FPT Shop triển khai chương trình "Yêu thương to, giá khỏi lo" với ưu đãi đến 50% trên toàn hệ thống và website. Nhiều sản phẩm trong chương trình được áp dụng mức ưu đãi đến hàng triệu đồng như điện thoại OPPO Find N3 5G 16GB/512GB, robot hút bụi lau nhà Ecovacs N30 Pro Omni; nồi cơm điện tử Kangaroo 1,8 lít KG18DR7, máy giặt LG AI DD Inverter 12kg... Bên cạnh đó, đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 55 giảm đến 50%, tai nghe Bluetooth Open Ear Trusmi WS18-013 và pin sạc dự phòng Magsafe QC 3.0/PD 20.5W cùng giảm đến 50%...

Không chỉ tập trung vào quà tặng, chương trình 20/10 còn hướng đến nhóm sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng gia đình. Ảnh: Co.opXtra

Ngoài chương trình ưu đãi 20/10, các siêu thị Go!, Tops Market, MM Mega Market... cũng áp dụng chương trình giảm giá theo ngày, thậm chí theo từng khung giờ trong ngày. Tại MM Mega Market duy trì chương trình giảm giá thực phẩm tươi sống đến 37%, đồ uống, bánh kẹo & thực phẩm thiết yếu giảm đến 41%, đồ dùng nhà bếp giảm đến 46%.

Cũng vậy, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình ưu đãi "Giờ vàng giá sốc” quy mô lớn áp dụng trên toàn hệ thống. Theo đó, chương trình ưu đãi sẽ áp dụng cho các mặt hàng Thực phẩm tươi sống và khu Ẩm thực Yorihada Kitchen, trong khung giờ 10h00 – 11h00 và 17h00 – 18h00 hàng ngày. Mức ưu đãi giảm thêm 40% trực tiếp trên giá đã khuyến mãi, hệ thống cam kết giữ nguyên chất lượng nguyên bản của sản phẩm.

Tops Market duy trì chương trình giảm giá 10% cho bà nội trợ mua thực phẩm tươi sống trước 10h các ngày trong tuần, Saigon Co.op với chuỗi Co.opmart giảm giá luân phiên các mặt hàng thực phẩm theo ngày... Theo các siêu thị, mục tiêu của chương trình là góp phần bình ổn thị trường, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý và giảm bớt gánh nặng chi tiêu hàng ngày.

NHỘN NHỊP MÙA MUA SẮM CUỐI NĂM

Dưới góc độ chuyên gia bán lẻ, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam Trần Thị Phương Lan cho rằng: Thị trường nội địa trong nước tương đối rộng lớn để tiêu thụ hàng Việt khi 9 tháng qua tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng. Do đó, việc các siêu thị phối hợp với doanh nghiệp tổ chức chương trình khuyến mại, giảm giá là giải pháp hiệu quả để khơi thông thị trường trong những tháng cuối năm khi sức mua sẽ tăng cao.

Nhiều siêu thị cũng áp dụng chương trình giảm giá theo ngày, thậm chí theo từng khung giờ trong ngày. Ảnh: GO Việt Nam

Thực tế, từ ngày 20/10, Halloween đến Noel và năm mới, các hệ thống siêu thị lớn đang bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm sôi động. Các doanh nghiệp cũng tìm đến hệ thống bán lẻ để tìm mua quà tặng tổng kết năm. Trước sự thay đổi trong hành vi mua sắm, các doanh nghiệp bán lẻ thay vì tập trung toàn bộ chương trình giảm giá vào những ngày lễ, Tết, đã chuyển sang tổ chức ưu đãi theo từng giai đoạn, giúp khách hàng mua sắm sớm và phân bổ chi tiêu hợp lý hơn.

Chương trình khuyến mãi tập trung năm 2026 của TP.HCM là một trong những hoạt động nhằm kích cầu tiêu dùng trong giai đoạn này. Theo kế hoạch được nêu, chương trình được chia thành hai đợt, trong đó đợt hai kéo dài từ ngày 11/11/2026 đến 2/2/2027, bao phủ cả giai đoạn mua sắm cuối năm và cận Tết.

Song song với việc điều chỉnh hoạt động bán hàng, các doanh nghiệp sản xuất và phân phối tại TP.HCM đã bắt đầu xây dựng kế hoạch hàng hóa phục vụ Tết Đinh Mùi 2027. Saigon Co.op cho biết đã triển khai kế hoạch tạo nguồn hàng Tết từ tháng 8/2026. Bên cạnh việc chuẩn bị sản lượng, đơn vị tăng cường truy xuất nguồn gốc đối với các nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ quả, trái cây và thủy hải sản.

Trong khi đó, hệ thống Satra dành hơn 376 tỷ đồng để dự trữ hàng hóa phục vụ Tết, tăng 10,8% so với năm trước. Doanh nghiệp dự kiến tăng lượng thực phẩm tươi sống thêm 16,7% và rau củ quả thêm 22%. Đồng thời, Satra lên kế hoạch tổ chức 6 kỳ khuyến mãi từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, mỗi kỳ có khoảng 700 – 1.000 mặt hàng tham gia.

Các doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ đã bắt đầu xây dựng kế hoạch hàng hóa phục vụ Tết Đinh Mùi 2027. Ảnh: Satramart

Tại Thủ đô, UBND TP. Hà Nội cũng ban hành Văn bản số 5205/UBND-KT về các giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Theo đó, Sở Công Thương được giao đổi mới hoạt động phát triển thương mại trong nước theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, mặt hàng còn dư địa tăng sức tiêu thụ.

Cùng với kích cầu mua sắm, thành phố đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, nhất là việc chấp hành quy định về giá, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm trong các chương trình khuyến mại.

Bên cạnh hoạt động thương mại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao kết hợp các chương trình thúc đẩy du lịch nội địa, sự kiện văn hóa và lễ hội với hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là vào dịp lễ, Tết. Thông qua việc gia tăng trải nghiệm cho du khách, thành phố hướng tới thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ Việt Nam, tạo sự gắn kết giữa du lịch với hoạt động kinh doanh trên địa bàn.