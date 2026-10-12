Triển vọng tiêu dùng cuối năm còn chịu nhiều tác động

Quý 4 thường là giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, gắn với các dịp lễ, Tết, du lịch, ăn uống và sử dụng dịch vụ. Đây là cơ hội để doanh nghiệp bán lẻ gia tăng doanh thu, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa…

Ảnhminh họa: BRGMart

Sức mua tại nhiều địa phương đang duy trì đà tăng khi bước vào giai đoạn quan trọng nhất của năm. Hiện các doanh nghiệp bán lẻ đang đặt kỳ vọng lớn vào quý 4, thời điểm tập trung nhiều dịp mua sắm và nhu cầu tiêu dùng tăng.

Một hệ thống siêu thị tại TP.Hồ Chí Minh cho biết đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 20%; đến thời điểm hiện tại, mức tăng trưởng đạt khoảng 17%. "Việc hợp tác Sở Công Thương cũng như các nhà cung cấp để đảm bảo giá bình ổn, tạo nhiều chương trình riêng cho người tiêu dùng, sẽ tạo nên động lực tăng trưởng," đại diện đơn vị cho biết.

Với chủ đề “Sinh nhật vàng – Ngàn ưu đãi”, hệ thống siêu thị BRGMart đang triển khai chuỗi chương trình tri ân khách hàng trên toàn hệ thống, với hàng trăm sản phẩm được ưu đãi giảm giá lên tới 50%, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn theo giá trị đơn hàng. Chương trình có sự tham gia đồng hành của Công ty Bia Sài Gòn – Hà Nội; Công ty Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam; Công ty Dinh dưỡng 3A; Công ty Thương mại Đông Nam Á; Công ty Thành Hải; Công ty Thương mại Phú Thái Hà Nội; Công ty Dịch vụ và Chế biến Thực phẩm Minh Dương – Nestlé; Công ty Xuất nhập khẩu và Chế biến Thực phẩm Âu Việt…

Từ ngày 8/10/2026, hệ thống Co.op Online thuộc Saigon Co.op cũng triển khai đợt ưu đãi mới, kéo dài chủ yếu đến ngày 21/10/2026, với nhiều mã giảm giá áp dụng theo nhóm hàng và mức chi tiêu. Cụ thể, khách hàng mua một số sản phẩm Diana Unicharm từ 99.000 đồng có thể được giảm 10.000 đồng. Với nhóm chăm sóc cơ thể của Unilever, đơn hàng đủ điều kiện từ 199.000 đồng được giảm 20.000 đồng...

Hiện các doanh nghiệp bán lẻ đang đặt kỳ vọng lớn vào quý 4, thời điểm tập trung nhiều dịp mua sắm và nhu cầu tiêu dùng tăng. Ảnh: BRGMart

Một số chương trình có thời hạn dài hơn, như ưu đãi 15.000 đồng đối với sản phẩm Anchor đủ điều kiện từ 99.000 đồng, áp dụng đến ngày 11/11/2026. Đáng chú ý, các mức giảm được thiết kế theo từng nhóm hàng, thay vì áp dụng chung cho mọi đơn mua sắm. Điều này cho thấy nhà bán lẻ đang sử dụng khuyến mãi như một công cụ điều hướng sức mua, khuyến khích khách hàng lựa chọn sản phẩm và quy mô giỏ hàng phù hợp với chương trình.

Từ nay đến 20/10/2026, Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi "Đẹp rạng ngời" với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho hàng trăm sản phẩm cho phái đẹp. Theo đó, nhiều sản phẩm giảm giá mạnh như: Hộp quà sữa tắm Purite 500ml các loại, nho xanh Shine muscat Hàn Quốc, chậu hoa hồng gói… Chương trình áp dụng từ 17 - 20/10/2026.

Bên cạnh đó, Lotte Mart cũng giảm giá nhiều mặt hàng như Hộp quà sữa tắm/dầu gội Enchanteur 650g các loại; Hộp quà sữa tắm Dove serum 300ml; Bánh Tiramisu Whole 16cm; Bánh kem tươi trái cây/oreo... Đồng thời, vào ngày 29 hàng tháng, Choice L Day mang đến ưu đãi nhân 5 điểm tích lũy khi khách hàng thành viên mua sắm các sản phẩm Choice L.

Tương tự, siêu thị MM Mega Market đưa ra chương trình giảm giá 19% cho mặt hàng thủy sản tươi sống. Trong khi đó, hệ thống GO! triển khai nhiều chương trình tri ân khách hàng với mức giảm giá từ 18 - 38%. Winmart cũng đưa ra chương trình giảm giá thịt và rau xanh thương hiệu MEATDeli, WinEco khoảng 20%; các loại trái cây như cam, táo, bưởi giảm 11 - 15%...

Các nhà bán lẻ đang sử dụng khuyến mãi như một công cụ điều hướng sức mua. Ảnh: Lotte Mart Ba Đình

Thực tế, cuộc đua khuyến mãi đang tạo lợi ích trực tiếp cho người mua, nhưng với doanh nghiệp, giảm giá liên tục cũng đồng nghĩa áp lực về biên lợi nhuận. Vì vậy, hiệu quả của mùa mua sắm cuối năm không thể chỉ đo bằng lượng hàng bán ra.

Khi người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn giữa siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn thương mại điện tử và các nền tảng bán hàng trực tuyến, doanh nghiệp cần hiểu sâu hơn hành vi mua sắm. Công nghệ vì thế cần được sử dụng để dự báo nhu cầu, quản lý tồn kho, cá nhân hóa ưu đãi và duy trì quan hệ với khách hàng, thay vì chỉ phục vụ quảng cáo.

Tại Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao với chủ đề “Tự hào và tiếp nối”, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh, cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, doanh nghiệp cần bảo đảm chất lượng xuyên suốt từ sản xuất, phân phối đến dịch vụ sau bán hàng, đồng thời chú trọng tính minh bạch, an toàn và chữ tín.

Bên cạnh nguồn cung, cách thiết kế khuyến mãi cũng cần thay đổi để phù hợp với tâm lý tiêu dùng thận trọng. Giảm giá diện rộng có thể tạo hiệu ứng nhanh, nhưng nếu không gắn với nhu cầu cụ thể, chương trình dễ chỉ thu hút nhóm khách hàng vốn đã có kế hoạch mua sắm thay vì tạo thêm nhu cầu mới.

Đại diện Lotte Mart chia sẻ, việc công khai giá trước và trong khuyến mãi, bảo đảm chất lượng sản phẩm và minh bạch điều kiện áp dụng cũng rất quan trọng để củng cố niềm tin của người mua. Với những mặt hàng giá trị lớn, doanh nghiệp cần cân nhắc cách tiếp cận phù hợp hơn, chẳng hạn cung cấp thông tin rõ ràng về chất lượng, chính sách hậu mãi và lợi ích sử dụng dài hạn. Mục tiêu không đơn thuần là khiến khách hàng mua nhiều hơn, mà là giúp họ có đủ lý do để đưa ra quyết định mua sắm.

Cách thiết kế chương trình khuyến mãi cần thay đổi để phù hợp với tâm lý tiêu dùng thận trọng. Ảnh: MM Mega Market Thăng Long

Tại buổi chia sẻ báo cáo “Người tiêu dùng thông thái trong thương mại điện tử Đông Nam Á 2026”, ông Simon Torring, Đồng sáng lập Cube Asia, cho biết cứ 4 người mua sắm trực tuyến tại Việt Nam có một người thuộc nhóm “người tiêu dùng thông thái”.

Điểm đáng chú ý là có tới 59% người tiêu dùng thông thái dành hơn một nửa ngân sách cho các gian hàng chính hãng, 54% sẵn sàng trả thêm để được bảo vệ tốt hơn và 91% kiểm tra sản phẩm hoặc người bán trước khi quyết định mua. Hành vi này cho thấy người tiêu dùng đang kiểm soát tốt hơn đồng tiền của mình.

Như vậy, triển vọng tiêu dùng cuối năm còn chịu tác động từ chi phí đầu vào, logistics, biến động giá hàng hóa, thu nhập của người dân cũng như sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch hàng hóa từ sớm, tối ưu tồn kho và phối hợp với nhà cung cấp để hạn chế đứt gãy nguồn hàng. Các chương trình khuyến mãi cần được triển khai có trọng tâm, bảo đảm lợi ích thực chất cho khách hàng và tránh cuộc đua giảm giá thiếu hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Văn Phượng, Trưởng ban Điều tra người tiêu dùng của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, mùa mua sắm cuối năm luôn là cơ hội để thị trường bán lẻ tăng tốc. Nhưng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng, lợi thế sẽ không chỉ thuộc về doanh nghiệp giảm giá mạnh nhất, mà còn thuộc về đơn vị hiểu khách hàng, tổ chức nguồn cung hiệu quả và tạo được niềm tin bằng chất lượng hàng hóa.