Gia tăng ưu đãi, thị trường bán lẻ bắt đầu tăng nhiệt

Còn hơn 2 tháng nữa mới tới cao điểm của mùa khuyến mãi tập trung quốc gia, nhưng thị trường bán lẻ đã bắt đầu tăng nhiệt. Sau 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 5.926 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước...

Ảnh minh họa: GO Việt Nam

Ghi nhận tại nhiều trung tâm thương mại, siêu thị tại TP.HCM và Hà Nội cho thấy, từ đầu tháng 8 đến nay, các chương trình ưu đãi liên tục được triển khai và thay đổi theo thời điểm. Cùng với đó, theo khảo sát của Vietnam Report, 72,1% người tiêu dùng nhận định tình hình tài chính cá nhân tốt hơn so với 12 tháng trước. Đây là nền tảng thuận lợi để tiêu dùng tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng thị trường bán lẻ trong những tháng cuối năm.

Hiện siêu thị Co.opmart đang triển khai chương trình khuyến mãi “Tháng của nàng tặng ngàn ưu đãi”, qua đó giảm giá 20% cho các mặt hàng rau xanh, hoa quả. Với các mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá thu, thịt lợn, ức gà file, má đùi gà, chả cá thác lác cũng được Co.op Mart giảm giá 15%. Nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, siêu thị giảm giá từ 15 - 35% cho các sản phẩm mỹ phẩm như sữa rửa mặt, kem dưỡng da, sữa tắm, dầu gội...

Tại Lotte Mart, chương trình "Lotte Max Sale - Siêu sale bùng nổ" giảm giá tới 50% cho nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo ST25, trứng gà, kim chi, sữa tươi, nước giặt, nước tẩy trang; nhiều sản phẩm áp dụng hình thức mua 1 tặng 1. Trong khi đó, hệ thống GO! triển khai nhiều chương trình tri ân khách hàng với mức giảm giá từ 18 - 38%. Nhiều mặt hàng được người tiêu dùng lựa chọn như nước giải khát giảm tới 34%, sườn đông lạnh và chân gà CP giảm 30 - 38%, sữa chua Milo và Vinamilk giảm tới 30%...

Tại các hệ thống bán lẻ, chương trình ưu đãi liên tục được triển khai và thay đổi theo thời điểm. Ảnh: Lotte Mart Việt Nam

Tương tự, hệ thống siêu thị Winmart cũng đưa ra chương trình giảm giá cho các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu: gạo, dầu ăn, nước uống và nhóm thực phẩm tươi sống. Cụ thể, giảm giá 20% cho sản phẩm thịt và rau xanh thương hiệu MEATDeli và WinEco. Các loại trái cây như cam, táo, bưởi… được giảm giá từ 11 - 15%. Đặc biệt, Winmart vẫn duy trì chương trình giảm giá 50%, "mua 1 tặng 1" cho rau củ, thực phẩm tươi sống vào cuối ngày.

Giám đốc Vận hành WinCommerce miền Bắc Nguyễn Thị Thùy Hương cho biết: Trong bối cảnh nguồn cung rau củ trên thị trường thời gian gần đây sụt giảm mạnh do mưa lũ, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm đạt tiêu chí "Rẻ hơn - Chất lượng hơn" WinMart liên kết trực tiếp, dài hạn với các nhà cung cấp địa phương nông sản địa phương, từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định đầu ra.

Cách tiếp cận ưu đãi hàng hóa nông sản địa phương cũng được Central Retail triển khai tại hệ thống GO!. Giám đốc Siêu thị GO! Thăng Long Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết: Khoảng 50% sản lượng thực phẩm tươi sống được Central Retail thu mua tại các vùng miền. Nhằm hỗ trợ nhà cung ứng và địa phương tiêu thụ sản phẩm Central Retail triển khai hình thức thu mua nông sản trực tiếp từ nông dân, hợp tác xã với mức chiết khấu 0%.

Thực tế, nhịp khuyến mãi liên tục của các nhà bán lẻ cũng nằm trong kế hoạch kích cầu được TP.HCM triển khai từ đầu năm. Theo Sở Công thương TP.HCM, năm 2026 chương trình khuyến mãi tập trung được chia thành 2 đợt lớn, đợt 1 từ ngày 7/7 đến 9/9; đợt 2 từ ngày 11/11/2026 đến 2/2/2027. Mỗi đợt kéo dài gần 3 tháng nhằm tạo dư địa cho doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, kế hoạch kinh doanh và thiết kế khuyến mãi phù hợp.

Chương trình giảm giá thường được các nhà bán lẻ áp dụng cho các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu. Ảnh: Co.opmart

Đặc biệt, khoảng thời gian giữa 2 đợt không phải là “khoảng nghỉ” của thị trường. Đây chính là giai đoạn doanh nghiệp bán lẻ chuẩn bị hàng hóa, thử sức mua và tạo nhịp cho mùa kinh doanh quan trọng nhất trong năm. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết, việc chia mùa mua sắm thành nhiều “điểm rơi” giúp hệ thống phân phối chuẩn bị sát nhu cầu hơn, tạo chuỗi kích cầu nối tiếp.

Dù vậy, tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 vừa qua, bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng ban Ban Thống kê dịch vụ và giá (Cục Thống kê), lưu ý sức mua trong nước đang phục hồi và cải thiện theo hướng tích cực nhưng chưa đạt mức tăng trưởng mạnh ở tất cả các nhóm hàng và địa bàn. Người tiêu dùng vẫn có sự cân nhắc trong chi tiêu, đặc biệt đối với những khoản mua sắm có giá trị lớn hoặc chưa thực sự thiết yếu.

Quý IV là giai đoạn cao điểm của hoạt động mua sắm cuối năm, các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng được triển khai mạnh; nhu cầu đi lại, du lịch, ăn uống và các dịch vụ phục vụ đời sống có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, nếu hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục cải thiện, việc làm và thu nhập của người lao động được duy trì, đây sẽ là những yếu tố quan trọng hỗ trợ sức mua.

Nhưng theo bà Nguyễn Thu Oanh, những yếu tố có thể tác động đến sức mua vẫn cần được lưu ý. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào, chi phí logistics và các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa cũng có thể tác động đến doanh nghiệp bán lẻ và người tiêu dùng. Để thúc đẩy tiêu dùng trong những tháng cuối năm, bà Nguyễn Thu Oanh cho rằng cần triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp.

Người tiêu dùng vẫn có sự cân nhắc trong chi tiêu, đặc biệt đối với những khoản mua sắm có giá trị lớn hoặc chưa thực sự thiết yếu. Ảnh: Siêu thị Winmart

Trước hết, tiếp tục thực hiện các chương trình kích cầu tiêu dùng, tăng cường hoạt động khuyến mại, giảm giá, hội chợ, kết nối cung cầu và các chương trình đưa hàng Việt đến người tiêu dùng. Cùng với kích cầu thị trường, cần tiếp tục tạo việc làm, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội. Đây là giải pháp có tính nền tảng, bởi sức mua bền vững không thể chỉ dựa vào các chương trình khuyến mại mà phải được hỗ trợ từ khả năng chi tiêu thực tế của người dân.

Ngoài ra, mùa cao điểm cuối năm có thể mang lại cơ hội lớn cho hàng Việt khi nhu cầu tiêu dùng tăng. Nhưng lượng hàng bán ra sẽ không còn là thước đo duy nhất. Quan trọng hơn là sau mùa mua sắm, doanh nghiệp bán lẻ giữ lại được gì: lợi nhuận, dữ liệu khách hàng, mạng lưới phân phối khỏe hơn hay chỉ là một con số doanh thu đẹp đi kèm chi phí ngày càng lớn.

Trong cuộc cạnh tranh mới, lợi thế cần được tạo ra từ chất lượng, khả năng hiểu người tiêu dùng và một hệ thống phân phối đa kênh cùng dẫn về một khách hàng. Muốn vậy, doanh nghiệp cần hiểu người mua đang tìm gì, mua ở đâu, lý do họ rời bỏ sản phẩm và điều gì khiến họ quay trở lại. Công nghệ vì thế không nên chỉ được sử dụng để quảng cáo, tiếp thị hoặc mở gian hàng mà cần giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu, dự báo nhu cầu, kiểm soát tồn kho và chăm sóc khách hàng.