HNX bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc HNX

Thứ Hai, 05/01/2026
Hà Anh
05/01/2026, 14:00
Bà Vũ Thị Thúy Ngà, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành HNX được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc HNX, theo Quyết định số 86/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2025 của Hội đồng thành viên VNX.
Ngày 05/01/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã tổ chức công bố các Quyết định bổ nhiệm nhân sự Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, Bà Vũ Thị Thúy Ngà, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành HNX được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc HNX, theo Quyết định số 86/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2025 của Hội đồng thành viên VNX.
Ông Khương Xuân Thảo, được bổ nhiệm giữ chức vụ Kiểm soát viên HNX theo Quyết định số 85/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2025 của Hội đồng thành viên VNX.
Bà Vũ Thị Thúy Ngà sinh năm 1977, trình độ chuyên môn Tiến sỹ Kinh tế. Bà Vũ Thị Thúy Ngà có 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành tài chính, làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2005, từng giữ các chức vụ Phó phòng phụ trách, Giám đốc các phòng nghiệp vụ (2005 – 2021), Phó Tổng Giám đốc (11/2021 – 4/2025), Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành (18/4/2025 – 31/12/2025).
Ông Khương Xuân Thảo sinh năm 1982, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ông Khương Xuân Thảo có 20 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán, tài chính ngân hàng và chứng khoán, đã từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, Chi nhánh Ngân hàng BIDV Ba Đình (2014 - 2019), Phó Trưởng ban ALCO, Ngân hàng BIDV Trụ sở chính (2019 - 2021), Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tài chính - Kế toán, VNX (2021 – 2025). Ngoài ra, ông Thảo cũng có kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
HNX cho biết việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao của HNX thể hiện sự quan tâm, định hướng sát sao từ Lãnh đạo Bộ Tài chính, UBCKNN và VNX, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để HNX ổn định tổ chức, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa và phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về thuế quan của Tổng thống Trump có thể ảnh hưởng lớn đến thương mại toàn cầu và nền kinh tế Mỹ...
Những bất ổn trên thế giới trong dịp cuối tuần qua đã khiến thị trường chứng khoán Châu Á nói chung thận trọng trong phiên sáng nay. Trong nước diễn biến điều chỉnh lan rộng dù biên độ giảm không lớn. Nhóm cổ phiếu Vin vẫn đang cố gắng neo giữ điểm số và sáng nay có thêm sự hỗ trợ chút ít từ nhóm dầu khí.
Giá vàng thế giới vừa mở cửa tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á sáng nay (5/1) đã tăng mạnh do bất ổn địa chính trị gia tăng sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 5/1/2026
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: