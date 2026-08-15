HNX bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc

Theo giới thiệu, bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hà có 28 năm kinh nghiệm công tác trong ngành chứng khoán, trong đó có 3 năm công tác tại UBCKNN và 25 năm liên tục công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2001 đến nay.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc phòng Thị trường Chứng khoán Phái sinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 14/8/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc phòng Thị trường Chứng khoán Phái sinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, theo Quyết định số 1055/QĐ-SGDHN 12/8/2026 của Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo giới thiệu, bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hà có 28 năm kinh nghiệm công tác trong ngành chứng khoán, trong đó có 03 năm công tác tại UBCKNN và 25 năm liên tục công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2001 đến nay. Trong thời gian công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bà Hà đã đảm nhiệm các chức vụ phó trưởng phòng, trưởng phòng, giám đốc các phòng nghiệp vụ gồm các phòng Quản lý thành viên, Hệ thống giao dịch, Nghiên cứu Phát triển, Thị trường Chứng khoán Phái sinh.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, UBCKNN và VNX, tạo điều kiện để Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ổn định tổ chức, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần giúp Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện ngày càng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Hiện, Ban lãnh đạo HNX gồm: ông Nguyễn Anh Phong - Chủ tịch; bà Vũ Thị Thúy Ngà - Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc; ông Đỗ Đức Mạnh - Phó Tổng Giám đốc; ông Đỗ Văn Tâm - Phó Tổng Giám đốc; bà Ngô Thị Lan Hương - Trưởng Ban Kiểm soát và ông Khương Xuân Thảo - Kiểm soát viên.