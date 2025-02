NVL mua lại 20/21 lô trái phiếu "NVL2020" trước hạn

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố CTCP Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE) đã mua lại 15 lô trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 5.110 tỷ đồng trong ngày 4/2/2025.

Theo đó, cả 15 lô trái phiếu Novaland mua lại đều được phát hành trong năm 2020, đáo hạn vào tháng 6, 7 và 8/2025.

Trước đó, vào ngày 6/1/2025, Novaland đã hoàn tất mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị 1.550 tỷ đồng.

Trước đó, HĐQT NVL đã phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn đối với toàn bộ 21 mã trái phiếu phát hành từ năm 2020 với các trái phiếu bắt đầu bằng "NVL2020". Tổng khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại tối đa tính theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, việc mua lại sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2024 đến 30/1/2025 với hình thức thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và các chủ sở hữu trái phiếu. Giá mua lại sẽ được tính bằng 100% mệnh giá cộng thêm tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua.

Về kết quả kinh doanh, NVL ghi nhận lượng bàn giao BĐS tăng trong quý 4/2024, đưa tổng doanh thu lên 4,8 nghìn tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ quý trước và tăng 136% so với cùng kỳ năm trước.



Theo VCSC thì kết quả này được hỗ trợ bởi việc bàn giao 691 sản phẩm (chiếm 48,6% tổng số căn được bàn giao trong cả năm 2024), bao gồm 167 căn từ Aqua City, 179 căn từ Novaworld Phan Thiết, 33 căn từ Novaworld Hồ Tràm và 312 căn từ cụm dự án TP.HCM (chủ yếu là Sunrise Riverside) trong quý.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cải thiện đạt 1,3 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2024, so với 86 tỷ đồng trong quý 3/2024 và lỗ từ hoạt động kinh doanh hàng quý trong giai đoạn 2023-nửa đầu năm 2024, do lượng bàn giao BĐS cao hơn so với quý trước.

Tuy nhiên, NVL báo cáo lỗ ròng quý 4/2024 là 2,3 nghìn tỷ đồng, sau khi lỗ ròng nửa đầu năm 2024 là 7,2 nghìn tỷ đồng (đã kiểm toán) và LNST sau lợi ích CĐTS quý 3/2024 đạt 3,1 nghìn tỷ đồng (chưa kiểm toán), chủ yếu do 1) chi phí tài chính cao từ khoản lỗ tỷ giá là 664 tỷ đồng và 2) lợi nhuận thuần phân bổ cho CĐTS là 2,3 nghìn tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2024, NVL ghi nhận lỗ ròng 6,4 nghìn tỷ đồng (so với LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 là 606 tỷ đồng), chủ yếu do trích lập dự phòng liên quan đến dự án Lakeview City (TP.HCM) theo yêu cầu của kiểm toán viên trên cơ sở thận trọng trong báo cáo tài chính đã kiểm toán nửa đầu năm 2024.

Tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của NVL là 119%, không đổi so với cuối năm 2023. Tính đến cuối năm 2024, tổng số dư nợ vay của NVL là 61,5 nghìn tỷ đồng (+7% YoY), với dư nợ trái phiếu doanh nghiệp là 37,1 nghìn tỷ đồng (-3% YoY). Tổng dư nợ vay sẽ đáo hạn trong vòng 12 tháng là 36,9 nghìn tỷ đồng, với dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn là 22,7 nghìn tỷ đồng.

Cũng theo VCSC cập nhật, vào ngày 27/12, NVL đã công bố mua lại tối đa 7 nghìn tỷ đồng gốc trái phiếu từ ngày 27/12/2024 đến ngày 30/1/2025, trong đó NVL đã mua lại tổng cộng 6,7 nghìn tỷ đồng, bao gồm 1,55 nghìn tỷ đồng tính đến cuối năm 2024 và thêm 5,1 nghìn tỷ đồng tính đến ngày công bố báo cáo tài chính quý 4/2024.

Bên cạnh đó, NVL cũng cập nhật tiến độ pháp lý của một số dự án trọng điểm như:

+ Aqua City: Quy hoạch chung 1/10.000 điều chỉnh của TP. Biên Hòa đã được phê duyệt vào tháng 11/2024. NVL kỳ vọng quy hoạch 1/5.000 điều chỉnh cho phân khu C4 sẽ được phê duyệt trong quý 1/2025, từ đó dự kiến sẽ hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 và giấy phép bán hàng cho các phân khu phù hợp quy hoạch mới vào tháng 7/2025.

+ NovaWorld Phan Thiết: NVL đã nhận được quyết định điều chỉnh quyết định cho thuê đất dự án vào tháng 11/2024, làm cơ sở để giải quyết nghĩa vụ tài chính đất đai tại dự án này. NVL kỳ vọng sẽ hoàn thiện các quyết định đóng tiền sử dụng đất từ tháng 4/2025.