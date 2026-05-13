“Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 được đánh giá vẫn tích cực, dù bối cảnh toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Các diễn biến tại Trung Đông cần được theo dõi chặt chẽ do có thể tác động đến giá dầu, đặc biệt trong những tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, xét trên bình diện dài hơn, kinh nghiệm ứng phó và khả năng vượt qua các cú sốc trong năm 2025 là cơ sở để củng cố niềm tin vào triển vọng ổn định của nền kinh tế.

Trong năm 2025, kinh tế Việt Nam đã cho thấy sức chống chịu đáng kể, bất chấp những gián đoạn từ yếu tố thuế quan. Bước sang năm 2026, áp lực này phần nào hạ nhiệt, dù vẫn cần theo dõi diễn biến theo từng ngành. Trên cơ sở đó, cùng với những bài học tích lũy, triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay được nhận định duy trì ổn định và khả quan.

Về động lực tăng trưởng, xuất khẩu tiếp tục giữ vai trò then chốt. Năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng hai con số trong hoạt động xuất khẩu, tạo nền tảng cho sản xuất, đây là lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế và dự báo sẽ duy trì đà mở rộng trong năm 2026. Bên cạnh đó, xu hướng gia tăng đầu tư toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tiên tiến đang thúc đẩy nhu cầu đối với bán dẫn, điện tử và linh kiện. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất công nghệ, các lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng.

Đối với dòng vốn FDI, diễn biến năm 2025 cho thấy xu hướng tích cực hơn so với dự báo ban đầu. Dù từng có lo ngại về tác động của thuế quan, thực tế cho thấy các doanh nghiệp vẫn duy trì kế hoạch đầu tư nhờ khả năng thích ứng linh hoạt. Xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang Đông Nam Á tiếp tục được củng cố, giúp Việt Nam duy trì sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2026, dòng vốn FDI được kỳ vọng vẫn duy trì ở mức cao. Trong đó, sản xuất tiếp tục là lĩnh vực thu hút FDI chủ đạo, trong khi bán lẻ và du lịch cũng ghi nhận sự quan tâm gia tăng, phù hợp với xu hướng khu vực. Trong giai đoạn tới, ưu tiên chính sách là duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong thu hút FDI công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn.

Bên cạnh việc thu hút đầu tư mới, yêu cầu đặt ra là giữ chân, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng và nâng cấp hoạt động tại Việt Nam. Các giải pháp trọng tâm bao gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý và thúc đẩy liên kết với khu vực doanh nghiệp. Trong bối cảnh các lợi thế truyền thống như chi phí lao động hay tỷ giá không còn duy trì lâu dài, việc tập trung vào năng suất, đổi mới sáng tạo và kỹ năng lao động sẽ là yếu tố then chốt để duy trì sức hấp dẫn của Việt Nam.

Bên cạnh đó, đầu tư công tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong tăng trưởng kinh tế. Kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 đặt trọng tâm vào phát triển hạ tầng, bao gồm giao thông, cảng biển, logistics, năng lượng, hệ thống nước và hạ tầng số. Những khoản đầu tư này không chỉ cải thiện năng suất và hiệu quả toàn nền kinh tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, qua đó thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập trong dài hạn”.

“Trong vai trò doanh nghiệp hạ tầng số chủ lực, Viettel đang từng bước khẳng định cách tiếp cận tiên phong khi gắn phát triển công nghệ với các mục tiêu bền vững. Trong những năm gần đây, doanh nghiệp liên tiếp ghi nhận các dấu mốc trong đầu tư hạ tầng dữ liệu, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và triển khai các sáng kiến xã hội dựa trên nền tảng số.

Đơn cử, Viettel đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc với công suất 30MW, quy mô 60.000 máy chủ, hiện là cơ sở lớn nhất Việt Nam. Trung tâm được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu ngày càng tăng, đặc biệt trong bối cảnh các ứng dụng AI và phân tích dữ liệu phát triển nhanh.

Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc được vận hành với chỉ số hiệu quả năng lượng (PUE) khoảng 1.4 - 1.45, thấp hơn mức phổ biến trong nước, đồng thời sử dụng hệ thống làm mát hiệu suất cao. Trung tâm đồng thời đang nắm giữ nhiều chứng chỉ xanh như tiêu chuẩn về quản lý năng lượng, tiêu chuẩn về quản lý tác động môi trường, tiêu chuẩn về quản lý vệ sinh lao động. Đây cũng là trung tâm dữ liệu đầu tiên cam kết hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo để đáp ứng 30% lượng điện tiêu thụ.

Theo kế hoạch, Viettel sẽ triển khai 5 trung tâm dữ liệu quy mô lớn theo mô hình AI Factory trong giai đoạn 2026 - 2030 tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hòa và Đồng Tháp. Tổng công suất dự kiến đạt khoảng 350 MW từ nay đến năm 2030. Viettel không chỉ dừng lại ở việc xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu, mà đang từng bước phối hợp cùng các đối tác trong nước để kiến tạo nền tảng cho nền kinh tế số và nền kinh tế AI của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Mới đây, tại Bangkok (Thái Lan), Viettel được vinh danh tại Giải thưởng Global CSR & ESG Awards, trong đó Viettel IDC nhận giải cho các sáng kiến phát triển trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây theo hướng bền vững. Các hoạt động được ghi nhận gồm kiểm kê phát thải theo chuẩn quốc tế, duy trì tiêu chuẩn quản lý môi trường và từng bước tích hợp ESG vào vận hành hạ tầng số.

Cùng với đó, dự án Internet Trường học (triển khai từ năm 2008) đã kết nối khoảng 40.000 cơ sở giáo dục, tương đương 92% số trường học trên cả nước, hỗ trợ khoảng 25 triệu học sinh, sinh viên và giáo viên tiếp cận môi trường học tập trực tuyến, đồng thời được mở rộng ra một số thị trường quốc tế.

Những khoản đầu tư và kết quả đạt được của Viettel tiếp tục phản ánh rõ định hướng phát triển bền vững trong quá trình xây dựng hạ tầng số tại Việt Nam và các thị trường quốc tế, đồng thời thể hiện cam kết gắn tăng trưởng với trách nhiệm xã hội và môi trường. Thông qua việc triển khai các sáng kiến, doanh nghiệp đang từng bước lồng ghép yếu tố bền vững vào hạ tầng số, qua đó vừa hỗ trợ giải quyết các nhu cầu xã hội, vừa nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Trong giai đoạn tới, Viettel sẽ tiếp tục mở rộng các sáng kiến ESG, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, số hóa toàn diện hoạt động và phổ cập công nghệ đến mọi người dân, góp phần kiến tạo một tương lai bền vững vì con người và hành tinh xanh”.

“Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực nhờ nền tảng ổn định vĩ mô, môi trường kinh doanh cải thiện và định hướng hội nhập quốc tế rõ ràng. Khu vực FDI giữ vai trò quan trọng khi không chỉ bổ sung vốn, công nghệ và việc làm mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chuẩn mực quản trị và lan tỏa các thực hành phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, triển vọng thu hút FDI được củng cố khi các dự án hạ tầng quy mô lớn như sân bay quốc tế Long Thành, đường cao tốc Bắc – Nam… cùng hệ thống cảng biển, logistics tiếp tục được triển khai. Những yếu tố này được kỳ vọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tăng cường vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ghi nhận từ Swire Coca-Cola Việt Nam, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với thị trường Việt Nam đang gia tăng khi nhiều tập đoàn lựa chọn Việt Nam là điểm đến chiến lược cho đầu tư dài hạn. Đồng hành cùng Việt Nam hơn ba thập kỷ, với các giải thưởng như Rồng Vàng, Ngôi sao Bền vững CSI 2025 (VCCI) và nhiều năm liên tiếp nằm trong Top 10 Doanh nghiệp Bền vững, đã phản ánh định hướng đầu tư gắn với trách nhiệm và tiêu chuẩn ESG.

Để thích ứng với xu hướng chuyển đổi, Swire Coca-Cola Việt Nam xác định chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là hai trụ cột chiến lược nhằm tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn. Năm 2025, doanh nghiệp đưa vào vận hành nhà máy tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư 136 triệu USD, đây là cơ sở đầu tiên trong ngành đồ uống tại Việt Nam đạt chứng nhận LEED Vàng, thể hiện định hướng sản xuất theo hướng xanh và hiệu quả.

Chúng tôi đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và quản lý nước. Việt Nam hiện là một trong những thị trường có mức sử dụng nước hiệu quả nhất trong hệ thống toàn cầu của Coca-Cola, với trung bình 1,4 lít nước cho mỗi lít sản phẩm. Đồng thời, hơn 45.000 thiết bị làm mát tiết kiệm năng lượng đã được triển khai trên toàn quốc.

Trong lĩnh vực bao bì, doanh nghiệp thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, với 100% bao bì được thiết kế có thể tái chế. Năm 2025, vật liệu tái chế chiếm 35% tổng bao bì, trong đó hơn 23% là nhựa tái chế rPET.

Song song đó, chuyển đổi số được triển khai từ năm 2019, tập trung vào nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu vận hành. Hiện hơn 90% năng lực kinh doanh cốt lõi đã được tự động hóa, từ các công cụ bán hàng, hệ thống giám sát sản xuất ứng dụng AI đến các nền tảng lập kế hoạch sử dụng phân tích dữ liệu và học máy. Doanh nghiệp cũng phát triển nền tảng thương mại điện tử riêng, cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến và tích hợp với hệ thống vận hành.

Việc kết hợp chuyển đổi xanh và chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ, mà còn hướng tới thay đổi cách thức vận hành và tạo ra giá trị. Đây được xem là nền tảng cho tăng trưởng bền vững, đồng thời đóng góp lâu dài cho nền kinh tế Việt Nam”.

“Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao yếu tố môi trường, phát triển bền vững không còn chỉ là yêu cầu tuân thủ mà đang trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi các tiêu chuẩn xanh được siết chặt, việc tích hợp các thực hành bền vững vào hoạt động kinh doanh được xem là điều kiện cần để duy trì vị thế trên thị trường.

Trong lĩnh vực logistics, DHL Express Việt Nam đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thông qua việc từng bước chuyển đổi sang nhiên liệu thay thế, phương tiện vận chuyển điện hóa và ứng dụng công nghệ trong tối ưu vận hành.

Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế, doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tự động hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát chi phí, đồng thời thúc đẩy số hóa các quy trình để tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Đặc biệt, doanh nghiệp tập trung nâng cấp hạ tầng logistics và ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, tự động hóa nhằm cải thiện độ chính xác và hiệu quả vận hành.

Bên cạnh đó, DHL tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nhân lực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng các yếu tố an toàn, sức khỏe và phúc lợi cho người lao động trong ngành logistics. Các sáng kiến bao gồm phát triển hệ thống kho bãi thân thiện môi trường, góp phần giảm tác động tiêu cực đến môi trường và nâng cao hiệu quả vận hành, cùng với việc duy trì đào tạo nhân sự để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Trong lộ trình chuyển đổi xanh, toàn bộ hoạt động kho bãi tại Việt Nam đã đạt trạng thái trung hòa carbon. Trọng tâm tiếp theo là giảm phát thải trong hoạt động vận chuyển - lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng phát thải của ngành.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là dịch vụ GoGreen Plus của DHL Express Việt Nam, cung cấp các công cụ đo lường và quản lý phát thải carbon trong chuỗi cung ứng. Cụ thể, hệ thống báo cáo khí thải carbon giúp doanh nghiệp đánh giá toàn diện tác động môi trường từ hoạt động vận tải và logistics, qua đó xác định các điểm cần cải thiện. Bảng dữ liệu khí thải carbon dưới dạng công cụ trực tuyến cho phép theo dõi và tối ưu chi phí thông qua mô hình hóa trực quan chuỗi cung ứng.

Song song với các giải pháp công nghệ, DHL Express Việt Nam cung cấp hệ sinh thái dịch vụ hướng tới logistics bền vững. Doanh nghiệp có thể tiếp cận mạng lưới vận chuyển toàn cầu với hơn 120.000 điểm giao nhận tại 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời lựa chọn các phương thức giao hàng linh hoạt gắn với tiêu chí giảm phát thải. Các giải pháp bao bì thân thiện môi trường và công cụ theo dõi, bù đắp khí thải cũng được tích hợp, giúp tối ưu vận hành chuỗi cung ứng theo hướng hiệu quả và có trách nhiệm hơn.

Việc triển khai đồng bộ các sáng kiến này cho thấy xu hướng kết hợp giữa tối ưu chi phí vận hành và giảm tác động môi trường trong ngành logistics. Qua đó, doanh nghiệp không chỉ đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu trong dài hạn”.

“Việt Nam là một trong những thị trường có quy mô tiêu thụ bia đáng kể, với mức độ cạnh tranh ngày càng cao trong ngành. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp không chỉ tập trung vào sản phẩm mà còn đầu tư đồng bộ vào công nghệ, xây dựng thương hiệu và thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững. Đồng thời, định hướng chung từ cơ quan quản lý về nâng cao tiêu chuẩn môi trường và thúc đẩy mô hình “nhà máy xanh” đang tạo động lực để doanh nghiệp từng bước cải tiến công nghệ, tối ưu sử dụng tài nguyên và tăng cường ứng dụng năng lượng tái tạo.

Trong xu thế này, AB InBev định hướng Việt Nam là một trong những thị trường đầu tư dài hạn. Với đặc thù ngành bia gắn liền với tài nguyên và cộng đồng địa phương, các sáng kiến phát triển bền vững, đặc biệt liên quan đến quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước, được doanh nghiệp chú trọng triển khai. Đây cũng là cơ sở để công ty thúc đẩy các giải pháp nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nước và đóng góp tích cực cho địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động.

Vào tháng 3/2026, tại TP.Hồ Chí Minh, hưởng ứng Ngày Nước Thế giới 22/3 do Liên hợp quốc phát động, AB InBev tại Việt Nam tiếp tục triển khai các sáng kiến nhằm bảo vệ tài nguyên nước, hướng tới phát triển bền vững và đề cao giá trị của thiên nhiên. Tại Nhà máy AB InBev Việt Nam, việc sử dụng nước được tối ưu hóa thông qua các giải pháp công nghệ hiện đại.

Doanh nghiệp từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng nước với các giải pháp như tái sử dụng nước tuần hoàn, phân cấp nguồn nước và áp dụng quy trình vệ sinh tại chỗ (CIP) với mức độ tự động hóa cao. Nước thải sau sản xuất được xử lý thông qua các công nghệ sinh học và lọc tiên tiến, nhằm đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn môi trường trước khi xả thải hoặc tái sử dụng.

Bên cạnh đó, các công cụ giám sát số hóa theo thời gian thực cũng được áp dụng để theo dõi tiêu thụ nước và hỗ trợ phát hiện sớm các điểm thất thoát, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên. Từ năm 2017 đến năm 2025, AB InBev Việt Nam đã cải tiến 59% nguồn nước tuần hoàn, để tối ưu hóa sử dụng nguồn nước.

Với định hướng dài hạn, AB InBev hướng tới xây dựng một hệ sinh thái sản xuất và tiêu dùng theo hướng bền vững, trong đó nguồn nước được sử dụng hiệu quả, các yếu tố môi trường được quan tâm và cân nhắc trong quá trình vận hành. Cách tiếp cận này góp phần thúc đẩy sự cân bằng giữa hoạt động sản xuất và bảo vệ tài nguyên, hướng tới giá trị phát triển bền vững cho cộng đồng và xã hội”.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 18+19 - 2026 phát hành ngày 09/05/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-1819-2026.html