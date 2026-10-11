Hơn 19.500 doanh nghiệp xây dựng và bất động sản thành lập mới

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng năm 2026, lĩnh vực xây dựng có 14.978 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp giải thể cũng chạm mốc 3.646 doanh nghiệp, tăng tới 128,2%. Tình trạng tương tự diễn ra trong ngành kinh doanh bất động sản khi lĩnh vực này đón nhận 4.535 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đồng thời ghi nhận có 2.813 doanh nghiệp giải thể, tăng 123,3%.
Tính chung cả hai lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, 9 tháng đầu năm 2026 có 19.513 doanh nghiệp gia nhập thị trường, trong khi số doanh nghiệp giải thể là 6.459 doanh nghiệp.
Dữ liệu trên phần nào phản ánh sự biến động trong hoạt động của doanh nghiệp xây dựng và bất động sản. Các chính sách tháo gỡ khó khăn cùng quy định pháp lý mới dần đi vào cuộc sống có thể tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp gia nhập thị trường. Dù vậy, khả năng duy trì hoạt động vẫn chịu tác động từ tình hình kinh doanh và những áp lực riêng của từng lĩnh vực.
Với thị trường bất động sản, báo cáo của VIS Rating ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, nổi bật là giai đoạn 6 tháng đầu năm, khi tỷ lệ hấp thụ nhà ở thấp, khả năng tiếp cận vốn gặp khó khăn.
Theo đánh giá của tổ chức này, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mở bán mới ở hai thị trường giảm xuống 73%. Thị trường thứ cấp cũng trầm lắng khi số lượng giao dịch nhà ở trên cả nước giảm 36% so với cùng kỳ, giữa bối cảnh lãi suất vay mua nhà bình quân tăng lên mức 14 - 16% trong năm 2026. Ngoài ra, áp lực còn đến từ khả năng tiếp cận vốn. Tăng trưởng tín dụng bất động sản đã chậm lại, còn 8,6% trong 6 tháng năm 2026, trong bối cảnh cơ quan quản lý tiếp tục kiềm chế đà tăng nóng.
Trước những biến động của thị trường, chia sẻ tại một sự kiện bất động sản mới đây, ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và phát triển Bất động sản SGO Homes, nhận định ở thời điểm hiện tại khách hàng không còn chạy theo tâm lý đám đông mà nhìn vào giá trị thực. Đối với nhà đầu tư, họ tìm kiếm bất động sản có thể tạo ra dòng tiền hoặc mang lại giá trị đầu tư dài hạn từ 3 đến 5 năm. Đối với khách hàng mua để ở, họ lựa chọn kỹ các yếu tố liên quan đến pháp lý, vị trí và chất lượng sản phẩm. Vì vậy, trước nguồn cung lớn như hiện nay, doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược rõ ràng trong phát triển và lựa chọn sản phẩm.
“Chúng ta có thể hình dung thị trường giống như một cơn lũ. Nếu không biết chọn chỗ đứng, không tìm đúng vị trí thì chắc chắn sẽ bị cuốn trôi. Tôi cho rằng, thời gian tới là một giai đoạn mới của thị trường bất động sản, đòi hỏi doanh nghiệp phải làm mới mình và thay đổi”, ông Chung chia sẻ.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và phát triển G6 (G6 Group), cho rằng nguồn cung sắp tới sẽ tăng. Do đó, ông đề xuất cơ quan quản lý Nhà nước cần điều chỉnh góc nhìn về việc nguồn cung tăng. Nếu không điều chỉnh nhịp độ có thể dẫn đến vấn đề “đổ đống” trên thị trường.
Bên cạnh nguồn cung, theo dự báo từ các đơn vị, từ nay đến cuối năm, khả năng hạ nhiệt mặt bằng lãi suất là khá khó khăn, tiếp tục đặt ra thách thức lớn cho cả doanh nghiệp và người mua.
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