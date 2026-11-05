Hơn 400 hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). Tính đến nay, đã có khoảng hơn 400 hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 diễn ra trên phạm vi cả nước...

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, PGS.TS Bùi Hoài Sơn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đồng chủ trì Họp báo. Ảnh: Bộ VHTTDL

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, PGS.TS Bùi Hoài Sơn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đồng chủ trì Họp báo.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến ngày 05/11/2026, các chương trình, hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc gồm 406 hoạt động, chương trình. Trong đó, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật có 282 sự kiện; Thể dục, thể thao 36 sự kiện; Trưng bày, triển lãm 85 sự kiện...

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Đã có 34/34 tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Sáu nhóm hoạt động chủ yếu gồm Thông tin tuyên truyền cổ động trực quan và truyền thông số; Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; Bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc và giáo dục văn hóa; Tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư; Quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa; Biểu dương, nhân rộng mô hình.

Tính đến ngày 05/11/2026, các chương trình, hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc gồm 406 hoạt động. Ảnh: Phạm Sỹ

Một số bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch riêng, lồng ghép trong chương trình công tác hoặc phối hợp thực hiện với đặc thù từng ngành, lĩnh vực như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam….

ĐA DẠNG HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Tại Hà Nội, Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21/11 ở khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Trong buổi sáng, người dân và du khách có thể theo dõi diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật.

Từ ngày 21 đến 24/11, những không gian trải nghiệm, sân khấu nghệ thuật tiếp tục hoạt động quanh hồ, trong đó có Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền – Hàng Khay.

Điểm nhấn vào tối 24/11 là Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bắt đầu lúc 20h00, do Thành phố Hà Nội chủ trì và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan. Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp phần trình diễn pháo hoa theo chương trình tổ chức.

Khán giả yêu điện ảnh cũng có thể tham gia Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam từ ngày 18 đến 24/11. Các suất chiếu phim miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22 – 24/11; hoạt động chiếu phim lưu động được tổ chức để đưa tác phẩm điện ảnh tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim. Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra tối 21/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.

Ở thành phố Huế, chuỗi hoạt động ngày 22 – 24/11 đưa khán giả đến với các chương trình “Tình khúc Huế”, nghệ thuật tôn vinh di sản Việt Nam và di sản Huế, cùng những không gian trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc. Công chúng còn có thể tham quan triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, dự kiến khai mạc ngày 22/11.

Song song với chuỗi hoạt động kỷ niệm tại các địa phương, nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trong cộng đồng. Ảnh: Phú Lê

Tại Thái Nguyên, Ngày hội văn hóa các dân tộc diễn ra trong hai ngày 22 – 23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp trình diễn di sản và các môn thể thao truyền thống. Trong khi đó, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Liên hoan các làng Quan họ gốc từ ngày 16 đến 18/11 và hát Quan họ trên thuyền tối 23/11; Quảng Ninh có Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc ngày 15/11 và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử ngày 20/11...

Thành phố Đà Nẵng cũng đang xây dựng phương án trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn ngày 23/11 và chương trình nghệ thuật ngày 24/11. Cà Mau dự kiến tổ chức các hoạt động nghệ thuật gắn với văn hóa dân tộc, đờn ca tài tử và âm nhạc truyền thống Khmer; Gia Lai giới thiệu văn hóa cồng chiêng và các hoạt động trải nghiệm di sản trong tháng 11...

Tại Ninh Bình, không gian di sản ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư sẽ đón khách tham quan Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam, dự kiến mở cửa từ ngày 21 đến 27/11. Cùng thời gian này có các hoạt động trình diễn, thực hành di sản phi vật thể và giáo dục di sản; Bảo tàng Ninh Bình là nơi dự kiến tổ chức tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật ngày 21/11.

Tại Khánh Hòa, chương trình “Thanh âm quê hương” tối 22/11 tại Quảng trường 16 tháng 4; trao giải, công bố tác phẩm Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa ngày 24/11 tại sân khấu Tháp Trầm Hương; trình diễn, trải nghiệm văn hóa Chăm tại Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai và mở cửa miễn phí các điểm di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý ngày 24/11...

Song song đó, nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trong cộng đồng như: Tuần lễ Nghệ thuật biểu diễn và các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng; Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi; Các hoạt động giới thiệu sách, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn hóa truyền thống và trải nghiệm tại các thiết chế văn hóa, cơ sở lưu trú du lịch.