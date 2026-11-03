Sản phẩm du lịch song hành cùng công nghiệp văn hóa Thủ đô
TTường Bách
Chọn cỡ chữ
Thủ đô sở hữu nguồn tài nguyên du lịch giàu bản sắc. Nhưng lợi thế của Hà Nội không chỉ nằm ở số lượng di tích hay vẻ đẹp cảnh quan, mà còn ở khả năng kể những câu chuyện có chiều sâu về lịch sử, con người và sức sống của một đô thị nghìn năm văn hiến…
Tối 1/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử
Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ ra mắt nền tảng Bản đồ số
Văn hóa Việt Nam (CMAP). Sự kiện hướng tới kết nối thông tin văn hóa trên môi
trường số, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, quảng bá và khai thác hiệu quả
các nguồn lực văn hóa Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện, Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, ngày
24/11/2026 là Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được
xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động
văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề; từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù
hợp cho mình, gia đình và bạn bè.
“Từ một thông tin trên bản đồ, chúng ta mong có thêm những
bước chân đến với di sản, thêm khán giả đến với nhà hát, thêm những cuộc gặp gỡ
với nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa được tiếp tục kể, được viết tiếp trên
mọi nẻo hành trình”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ.
Với vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và đối ngoại, thủ đô Hà Nội có điều kiện phát triển du lịch hội nghị, sự kiện, triển lãm và dịch vụ chất lượng cao. Tuy nhiên, tiềm năng văn hóa - di sản chỉ trở thành lợi thế cạnh tranh khi được tổ chức thành sản phẩm có chất lượng, thương hiệu rõ ràng và khả năng tiếp cận thị trường.
Hà Nội cần chuyển từ tư duy khai thác từng điểm đến sang xây dựng hệ thống trải nghiệm liên hoàn; từ quảng bá những gì mình có sang tạo ra những sản phẩm du khách thực sự muốn mua, muốn trải nghiệm và sẵn sàng chi trả. Đây cũng là yêu cầu để Thủ đô đảm nhận tốt hơn vai trò một cực tăng trưởng, có sức lan tỏa đối với du lịch vùng và cả nước.
Nhằm hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt
Nam (23/11), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm
và phố cổ Hà Nội cho biết sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và
sáng tạo tại các di tích, không gian di sản trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, diễn
ra từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 12/2026.
Mở đầu chuỗi hoạt động, ngày 3/11, Trung tâm Giao lưu Văn hóa
Phố cổ Hà Nội khai mạc chương trình “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện
Tuồng nay - Phía sau vàng son, tương lai nào cho Tuồng?”. Cùng ngày, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, trưng bày “Tinh hoa hội tụ” được tổ chức với thông điệp “Theo dấu
làng nghề - Chạm tay di sản - Mang tinh hoa về nhà”. Không gian trưng bày tái
hiện hành trình của những nghề thủ công từ các làng quê đến kinh thành Thăng
Long - Kẻ Chợ, nơi từng là trung tâm giao thương và hội tụ tinh hoa nghề nghiệp.
Từ ngày 4 - 30/11, Đình Hà Vĩ (11 Hàng Hòm) giới thiệu
trưng bày “Đôi lời từ sơn mài Đường Lâm”, quy tụ những sáng tạo của Nghệ nhân
ưu tú Nguyễn Tấn Phát. Di
tích 40 Lãn Ông cũng tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa “Dược trà”, kết hợp
nghệ thuật thưởng trà với các loại thảo dược, thảo mộc và gia vị truyền thống.
Tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, trưng bày
chuyên đề về làng nghề Sơn Đồng diễn ra từ ngày 6 - 30/11, giới thiệu nghệ thuật
tạc tượng, điêu khắc gỗ, sơn son thếp vàng cùng những ứng dụng trong đời sống
đương đại. Đặc biệt, tọa đàm “Tinh hoa mỹ nghệ Sơn Đồng” được tổ chức ngày
14/11. Các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm nghề diễn ra vào những
ngày 14, 15, 21, 22, 28 và 29/11, giúp công chúng tìm hiểu trực tiếp kỹ thuật
chế tác và giá trị của nghề thủ công lâu đời.
Bên cạnh các hoạt động giới thiệu nghề truyền thống, nhiều
không gian di sản còn tái hiện những nét sinh hoạt đặc trưng của người Hà Nội
xưa. Tại Ngôi nhà Di sản, số 87
Mã Mây, trưng bày “Nốt nhạc thanh trong lòng phố thị” diễn ra từ ngày 10 -
30/11, giới thiệu những thú chơi tao nhã như chơi chim, nghệ thuật bonsai và
văn hóa thưởng trà. Không gian trưng bày góp phần tái hiện nếp sống thanh lịch,
những thú thưởng ngoạn tinh tế từng hiện diện trong đời sống người Hà Nội gắn với kiến trúc nhà cổ.
Trong khi đó, Đình Kim Ngân tiếp tục
phát triển không gian kể chuyện mùa 2 với chủ đề “Dòng chảy bách nghệ”, tôn
vinh sự hội tụ của các nghề thủ công truyền thống tại Thăng Long - Kẻ Chợ. Chương
trình giới thiệu những nghề tiêu biểu như đúc đồng Đại Bái, chế tác sừng Đô Hai
và gốm Bát Tràng. Các sản phẩm, công cụ nghề được trưng bày kết hợp trình diễn
kỹ thuật đúc đồng và hoạt động trải nghiệm tô gốm, tạo sự kết nối giữa nghệ
nhân với khách tham quan.
Ảnh: Phường Hoàn Kiếm
Song song, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 dự kiến khai
mạc ngày 13/11. Với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, Lễ hội được tổ chức theo hướng đưa nghệ thuật, thiết kế và các hoạt động trải
nghiệm đến gần hơn với đời sống đô thị.
Năm cụm hoạt động chính gồm Quảng trường
Sáng tạo, Chợ Đồng Xuân, Đình và Di tích Phố cổ, Rạp hát và Sân khấu cộng đồng,
Công viên Thống Nhất. Mỗi khu vực mang một đặc trưng riêng, từ giới thiệu sản
phẩm thiết kế, nghệ thuật công cộng đến trình diễn nghề truyền thống và tổ chức
các hoạt động tương tác.
Tại khu vực Quảng trường Sáng tạo và không gian quanh hồ
Hoàn Kiếm, công chúng dự kiến được tiếp cận các chương trình triển lãm, sắp đặt
nghệ thuật, trình diễn và trải nghiệm thiết kế. Trong khi đó, tại Chợ Đồng Xuân dự kiến kết hợp hoạt động
giao thương truyền thống với nghệ thuật sắp đặt, triển lãm và các chương trình
trải nghiệm.
Tại cụm Đình và Di tích Phố cổ, các hoạt động hướng đến việc
giới thiệu lịch sử phố nghề, kỹ thuật thủ công và những câu chuyện gắn với cộng
đồng cư dân Hà Nội. Những chương trình như “Chuyện Đình trong Phố”, “Nghề qua
Phố” dự kiến kết nối các di tích, cơ sở sản xuất và không gian kinh doanh truyền
thống với nghệ nhân, nhà thiết kế và người tham quan.
Một hướng khai thác khác của lễ hội là đưa nghệ thuật biểu
diễn đến các rạp hát và sân khấu cộng đồng. Đây là nhóm hoạt động
có khả năng bổ sung sản phẩm cho đời sống văn hóa về đêm của Hà Nội. Khi được kết
nối với các tuyến tham quan, dịch vụ và hoạt động thương mại, những chương trình
biểu diễn có thể góp phần gia tăng sức hấp dẫn của các điểm đến trong khu vực
trung tâm.
Từ góc độ phát triển công nghiệp văn hóa, mô hình tổ chức các trải nghiệm du lịch phân tán tại nhiều địa điểm của thủ đô sẽ tạo cơ hội kết nối nghệ sĩ, nhà thiết kế, nghệ
nhân, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Những hoạt động giới thiệu
sản phẩm, trải nghiệm nghề và biểu diễn nghệ thuật trong thời gian tới tại thủ đô có thể trở thành cầu nối giữa
sáng tạo văn hóa với nhu cầu tiêu dùng, tham quan và du lịch.
Tính đến 12h ngày 1/11/2026, Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam đã công bố 391 sự kiện được tổ chức tại 34/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các thiết chế văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.
Từ những hành trình kết hợp thu gom rác, trồng cây đến trải nghiệm văn hóa cùng cộng đồng bản địa, du lịch đang dần mang thêm một ý nghĩa mới: không chỉ khám phá điểm đến mà còn đóng góp cho nơi mình đặt chân tới...
Cùng với tài nguyên thiên nhiên, nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, ẩm thực vùng cao, hàng thủ công và nghề truyền thống là những thành tố tạo nên sức hấp dẫn của du lịch Lào Cai, giúp du khách hiểu rõ hơn về đời sống kinh tế, văn hóa của từng địa phương…
Không chỉ dựa vào lợi thế di sản và văn hóa truyền thống, thành phố Huế đang hướng đến đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe và các sự kiện sáng tạo. Đây được xem là hướng đi nhằm tạo thêm sức hút cho điểm đến, khai thác hiệu quả mùa thấp điểm và gia tăng thời gian lưu trú của du khách.
Báo cáo mới nhất từ Booking.com cho thấy hạnh phúc khi đi du lịch không chỉ đến từ những trải nghiệm du khách tìm kiếm, mà còn được tạo nên bởi cảm giác an tâm, sự thuận tiện và niềm tin, những yếu tố giúp họ tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn...
Với tổng vốn đầu tư 16.234 tỷ đồng, Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối được kỳ vọng hình thành điểm đến quy mô lớn, góp phần mở rộng không gian du lịch và tạo động lực tăng trưởng mới cho Quảng Trị...
Công nghệ minh giải địa chấn ba chiều đã mang lại đột phá trong quá trình phân tích, xử lý và dựng lại hình ảnh không gian ba chiều của các lớp đất đá, cấu trúc địa chất và vỉa chứa bên dưới bề mặt Trái Đất từ dữ liệu sóng địa chấn. Việc ứng dụng công nghệ này giúp Dầu khí phát hiện ra những cấu tạo, khu vực tiềm năng mới mà bằng những công nghệ truyền thống không phát hiện được.
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...