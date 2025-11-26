Sau hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ song phương năm 1973, Đại sứ đánh giá như thế nào về mối quan hệ Việt Nam – Argentina trong thời gian vừa qua?

Kể từ khi Việt Nam và Argentina thiết lập quan hệ ngoại giao, trao đổi thương mại song phương đã liên tục tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định. Riêng tại khu vực châu Á, Việt Nam hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ ba của Argentina, đồng thời xếp thứ tám trên toàn thế giới. Điều này cho thấy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia ngày càng được củng cố và đóng vai trò chiến lược quan trọng.

Tuy nhiên, để phát huy tối đa tiềm năng hợp tác, tôi cho rằng Việt Nam và Argentina cần nỗ lực hơn nữa trong việc đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu vào thị trường của nhau. Hiện tại, cơ cấu xuất khẩu của Argentina sang Việt Nam vẫn còn khá hẹp, khi hơn 90% là các sản phẩm đều thuộc ngành thức ăn chăn nuôi. Vì vậy, hai quốc gia cần chủ động xác định các lĩnh vực có tiềm năng cao, đồng thời tìm kiếm những phương thức đàm phán hiệu quả hơn nhằm thúc đẩy mở cửa thị trường, tạo điều kiện cho hàng hóa của hai bên tiếp cận thị trường một cách thuận lợi.

Ngoài ra, một trong những thách thức lớn đối với hàng hóa Argentina khi vào thị trường Việt Nam đó chính là mức thuế nhập khẩu tương đối cao so với các quốc gia đã có ưu đãi từ các Hiệp định Thương mại tự do (FTAs) mà Việt Nam ký kết. Vì vậy, Việt Nam và Argentina cùng với các thành viên của khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đang tích cực thúc đẩy quá trình đàm phán nhằm tiến tới một Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và khối Mercosur, qua đó mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn, giảm các rào cản thương mại và tạo động lực mới cho trao đổi kinh tế – thương mại trong thời gian tới.

Việt Nam là một trong sáu quốc gia được Argentina lựa chọn để đặt Văn phòng Tùy viên chuyên trách lĩnh vực công – nông nghiệp. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Argentina hiện đang có những chính sách hay cơ chế ưu đãi nào hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận thị trường Argentina, thưa Đại sứ?

Argentina đã chính thức khai trương Văn phòng Tùy viên công – nông nghiệp tại Việt Nam vào ngày 1/7/2025. Đây là một trong sáu văn phòng chuyên trách nông nghiệp trên toàn thế giới, cho thấy tầm quan trọng mà Argentina dành cho Việt Nam trong mối quan hệ song phương, cũng như vai trò chiến lược của Việt Nam trong sự phát triển lĩnh vực này.

Kể từ tháng 12/2023, khi Tổng thống mới của Argentina lên nắm quyền, Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách kinh tế mới, bao gồm xóa bỏ những yêu cầu không hợp lý đối với doanh nghiệp, mở cửa thị trường thương mại quốc tế, ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời, đưa ra ưu đãi đặc biệt cho nhiều ngành, trong đó có ngành nông nghiệp.

Năm 2023, Argentina phải trải qua tình trạng hạn hán nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, sang năm 2024, tình hình đã được cải thiện, sản xuất ổn định và đạt mức tương đương với thời kỳ trước hạn hán. Dự kiến trong năm 2025 và 2026, sản lượng nông nghiệp sẽ tiếp tục tăng mạnh, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành.

Trước đây, ngành nông nghiệp Argentina chịu nhiều hạn chế, như hạn chế xuất khẩu hay bắt buộc giữ lại một lượng nhất định phục vụ tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, với các chính sách mới, những hạn chế này đã được giảm đáng kể, thậm chí loại bỏ một số lệnh cấm nhập – xuất khẩu, tạo ra nhiều ưu đãi và cơ hội mới cho các sản phẩm nông nghiệp Argentina, đồng thời mở rộng tiềm năng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Argentina.

Đại sứ đánh giá như thế nào về tình hình đầu tư của Argentina tại Việt Nam trong thời gian vừa qua?

Nhìn chung, đầu tư của Argentina tại Việt Nam cũng như số lượng doanh nghiệp Argentina hiện diện tại thị trường Việt Nam vẫn còn khá hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tích cực khai thác những lĩnh vực kinh tế có thể tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Argentina tại Việt Nam cũng như thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Cụ thể, tại Kỳ họp lần thứ VIII Ủy ban liên Chính phủ về Hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Argentina diễn ra vào tháng 10/2025, hai bên đã thống nhất triển khai một loạt các trụ cột và ưu tiên trong chương trình nghị sự hợp tác song phương. Trong đó, Argentina cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác ở nhiều lĩnh vực cụ thể với Việt Nam, đặc biệt là các dự án nông nghiệp như trồng lúa, nâng cao sản lượng trồng đậu tương và chế biến sữa.

Bên cạnh đó, ngành năng lượng đang được xem như một lĩnh vực có tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai quốc gia. Argentina hiện đang là một đất nước có nguồn năng lượng dồi dào, vì vậy, đây chính là một lĩnh vực ưu tiên và đầy hứa hẹn để hai quốc gia có thể thúc đẩy hợp tác chiến lược trong thời gian tới. Trong thời gian tới, hai quốc gia cũng đang hướng tới mở rộng hợp tác tới các lĩnh vực tiềm năng khác.

Hiện nay, Argentina đang tiến hành đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam. Khi hiệp định này được ký kết, sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc trao đổi sản phẩm và dịch vụ giữa hai quốc gia.

Việt Nam hiện đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số quốc gia, trong khi Argentina là quốc gia sở hữu thế mạnh nổi bật trong lĩnh vực công nghệ. Vậy, đây có phải là một hướng hợp tác tiềm năng mà hai quốc gia có thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới hay không, thưa Đại sứ?

Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Argentina trong lĩnh vực chuyển đổi số là rất lớn. Tôi luôn theo dõi sát sao các chính sách của Chính phủ Việt Nam liên quan đến chuyển đổi số. Ở khu vực Mỹ Latinh, Argentina là một trong những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này.

Đặc biệt, tại Kỳ họp lần thứ VIII Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Argentina, chúng tôi cũng đã đề xuất hỗ trợ Việt Nam áp dụng mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật số. Đây cũng chính là kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động chuyển đổi số mà Argentina đã triển khai hiệu quả, và chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ với Việt Nam.

Bên cạnh đó, Argentina cũng là một trong những quốc gia có chỉ số phát triển con người cao trong khu vực, đồng thời đang đầu tư nghiêm túc vào các chương trình đào tạo và phát triển nhân lực số. Chính những nền tảng này tạo điều kiện thuận lợi để hai quốc gia có thể mở rộng hợp tác.

Tôi tin tưởng rằng chuyển đổi số hoàn toàn có thể trở thành một lĩnh vực hợp tác song phương quan trọng. Điều cần thiết lúc này là hai bên cùng xác định những dự án cụ thể, khả thi và phù hợp để có thể triển khai hợp tác một cách thiết thực và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

