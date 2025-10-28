Thứ Ba, 28/10/2025

Thị trường tài chính Argentina bùng nổ sau chiến thắng bầu cử của Tổng thống Milei

Bình Minh

28/10/2025, 08:59

Kết quả cuộc bầu cử toàn quốc đã củng cố vị thế của ông Milei trong Quốc hội, mở ra cơ hội cho ông thúc đẩy chương trình cải cách...

Tổng thống Argentina Javier Milei trong lễ mừng chiến thắng bầu cử ngày 27/10 - Ảnh: Bloomberg.
Tổng thống Argentina Javier Milei trong lễ mừng chiến thắng bầu cử ngày 27/10 - Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Argentina Javier Milei ngày 27/10 kêu gọi phe đối lập ủng hộ chương trình cải cách kinh tế trong hai năm tiếp theo trong nhiệm kỳ của ông, sau khi đảng của ông Milei giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Chiến thắng này đưa tỷ giá đồng nội tệ peso và các tài sản khác của Argentina tăng mạnh.

Theo kết quả chính thức, đảng La Libertad Avanza của ông Milei giành được 40,68% số phiếu, so với mức 31,69% của liên minh Peronist. Sau khi kết quả được công bố, ông Milei nói rằng việc quan trọng bây giờ là đưa các cải cách của ông nhận được sự phê chuẩn tại Quốc hội.

“Điều tồi tệ nhất đã lùi lại phía sau. Tôi sẽ tìm kiếm những lá phiếu còn thiếu trong Quốc hội để thực thi các cải cải”, ông Milei nói trên truyền hình, khẳng định sẽ thúc đẩy các cải cách về lao động, lương hưu và thuế.

Đồng peso Argentina có lúc tăng 10%, đạt 1.355 peso đổi 1 USD. Chỉ số chính của thị trường chứng khoán nước này có lúc tăng gần 20%.

Giá trái phiếu USD của Argentina đáo hạn năm 2009 tăng lên mức 82 cent/1 USD mệnh giá, từ mức 74 cent vào hôm thứ Sáu tuần trước. Giá trái phiếu đáo hạn năm 2035 tăng lên mức 68 cent/1 USD mệnh giá, từ mức 56 cent trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đã quyết định tung cho Argentina một gói giải cứu tài chính trong tháng 10 này - lên tiếng hoan nghênh kết quả bầu cử. “Chúc mừng Tổng thống Javier Milei với chiến thắng áp đảo. Ông ấy đang làm rất tốt. Niềm tin của chúng tôi vào ông ấy đã nhận được sự đồng tình của nhân dân Argentina”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Trong gói giải cứu nói trên, Mỹ cam kết hỗ trợ tới 40 tỷ USD cho Argentina. Đến hiện tại, Washington đã chi khoảng 2 tỷ USD để hỗ trợ tỷ giá đồng peso - theo ước tính của tờ báo Financial Times. Theo tờ báo này, Mỹ xem ông Milei là một đồng minh thân cận ở Mỹ Latin, nơi ông Trump muốn hạn chế sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Liên minh Peronist không lặp lại được chiến thắng mà họ có được trong cuộc bầu cử ở tỉnh Buenos Aires vào tháng trước. Sau khi liên minh này thắng đảng của ông Milei với chênh lệch tỷ lệ phiếu lớn, đồng peso đã bị bán tháo dữ dội, buộc Ngân hàng Trung ương Argentina phải rút hàng tỷ USD dự trữ ngoại hối để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ.

Kết quả cuộc bầu cử toàn quốc đã củng cố vị thế của ông Milei trong Quốc hội, mở ra cơ hội cho ông thúc đẩy chương trình cải cách nhằm vực dậy nền kinh tế rơi vào khủng hoảng liên miên của đất nước do sai lầm của một số chính phủ tiền nhiệm.

Chiến lược gia Ramiro Blazquez Giomi của công ty StoneX dự báo đồng peso còn tăng giá mạnh và mang lại cho ông Milei dư địa để cân chỉnh chính sách tỷ giá trong bối cảnh dự trữ ngoại hối suy giảm. “Ngân hàng Trung ương Argentina sẽ cần phải làm đầy lại dự trữ. Bây giờ, việc này có thể dễ dàng hơn vì tỷ giá hối đoái đồng peso đã hồi phục”, ông Giomi nhận xét.

Vì sao Mỹ tung gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina?

10:21, 14/10/2025

Vì sao Mỹ tung gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina?

Mỹ can thiệp tỷ giá giúp Argentina

09:43, 10/10/2025

Mỹ can thiệp tỷ giá giúp Argentina

Tổng thống Argentina khống chế được lạm phát bằng các biện pháp mạnh

14:52, 13/06/2025

Tổng thống Argentina khống chế được lạm phát bằng các biện pháp mạnh

argentina thế giới

