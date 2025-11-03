Mỹ tìm cách thúc đẩy đôla hóa trên toàn cầu, Argentina là “ứng cử viên số 1”

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét biện pháp khuyến khích các quốc gia khác sử dụng đồng USD làm đồng tiền chính, nhằm ứng phó với việc Trung Quốc tìm cách làm suy yếu sự thống trị toàn cầu của bạc xanh...

Theo tờ báo Financial Times, quan chức từ các bộ phận của Chính phủ Mỹ bao gồm Bộ Tài chính và Nhà Trắng đã có các cuộc gặp với giáo sư Steve Hanke thuộc Đại học Johns Hopkins - một chuyên gia hàng đầu về đôla hóa - để thảo luận về cách thức để chính quyền có thể thúc đẩy chính sách này.

“Họ rất nghiêm túc về chính sách này, nhưng mọi thứ vẫn đang trong quá trình. Chưa có quyết định nào được đưa ra cả”, ông Hanke nói với Financial Times.

Cuộc thảo luận về đôla hóa diễn ra trong bối cảnh Mỹ thời gian gần đây cố gắng làm dịu cuộc khủng hoảng thị trường ở Argentina. Một số nhà hoạch định chính sách và kinh tế học coi nền kinh tế Mỹ Latin này là ứng cử viên hàng đầu việc cho đôla hóa, bởi ở Argentina có sự mất niềm tin thường xuyên vào đồng nội tệ peso, mặc dù cả Mỹ và Argentina đều cho biết việc này không được xem xét một cách tích cực.

Giới chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại về việc Bắc Kinh khuyến khích các thị trường mới nổi giảm sử dụng đồng USD trong các giao dịch xuyên biên giới. Giáo sư Hanke cho biết một nhân vật chính trị có liên hệ với Nhà Trắng đã nêu rõ những lo ngại này trong một cuộc họp vào cuối tháng 8.

Nhà Trắng đã xác nhận rằng các quan chức chính phủ Mỹ đã gặp ông Hanke, nhưng nhấn mạnh rằng chính quyền chưa đưa ra quyết định chính thức về việc có khuyến khích đôla hóa hay không. Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định cam kết của mình trong việc duy trì sức mạnh và quyền lực của đồng USD. Cũng như đối với các vấn đề quan trọng khác của quốc gia, Chính phủ Mỹ thường xuyên tìm kiếm ý kiến từ các chuyên gia bên ngoài.

Mặc dù các cuộc thảo luận bắt đầu từ tháng 8 và trước khi Bộ Tài chính Mỹ đưa ra gói cứu trợ tài chính trị giá 20 tỷ USD cho Argentina, ông Hanke đã nói với các quan chức rằng ông tin Argentina sẽ là một trong những ứng cử viên nổi bật cho chính sách đôla hóa, cùng với những cái tên như Lebanon, Pakistan, Ghana, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Venezuela và Zimbabwe.

Argentina đã duy trì một cơ chế "bảng tiền tệ" neo buộc đồng peso với đồng USD từ năm 1991 đến 2002, nhưng cơ chế tỷ giá đó đã sụp đổ sau khi quốc gia này vỡ nợ vào năm 2001. Ông Hanke, người đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để tư vấn về đôla hóa, vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với các quan chức chính quyền Tổng thống Trump. Dù vậy, ông cho biết cuộc khủng hoảng gần đây ở Argentina không phải là một yếu tố đẩy nhanh các cuộc thảo luận về đôla hóa.

Đôla hóa thường được coi là giải pháp cho các cuộc khủng hoảng tiền tệ lặp đi lặp lại của Argentina và là một cam kết cốt lõi trong chiến dịch tranh cử của ông Javier Milei trước khi ông giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2023. Bộ trưởng Kinh tế Argentina Luis Caputo gần đây đã loại trừ đôla hóa trong số các lựa chọn ngắn hạn, nói rằng quốc gia này không có đủ dự trữ USD để thực hiện một lựa chọn như vậy, nhưng không hoàn toàn bác bỏ ý tưởng này.

Các nền kinh tế nhỏ hơn ở Mỹ Latinh, như Ecuador và El Salvador, đã sử dụng đồng USD. Tuy nhiên, Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) tin rằng đôla hóa sẽ khiến nền kinh tế Argentina tăng trưởng thấp vì buộc nước này phải áp dụng các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Argentina đã rơi vào cuộc khủng hoảng mới nhất vào tháng trước, khi một thất bại bất ngờ của đảng cầm quyền của Tổng thống Milei trong một cuộc bầu cử khu vực đã khiến đồng peso bị bán tháo, đe dọa sự ổn định kinh tế vĩ mô mong manh của quốc gia này. Tuy nhiên, sự hỗn loạn trên thị trường tài chính Argentina đã lắng xuống sau chiến thắng vang dội của của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ mới đây.

Các chủ nợ trái phiếu USD của Argentina tin rằng đôla hóa chính thức là một triển vọng xa vời, vì việc này ít nhất đòi hỏi một dự trữ USD lớn trong khi dự trữ ngoại hối của Buenos Aires đang cạn kiệt. Thị trường tài chính Argentina hiện đã ổn định sau chiến thắng của ông Milei, và các nhà đầu tư kỳ vọng rằng Chính phủ của ông sẽ nới dần kiểm soát đối với tỷ giá giữa đồng peso và đồng USD để cặp tỷ giá này có sự linh hoạt lớn hơn, với sự hỗ trợ của Mỹ và IMF.

Các chủ nợ lo ngại rằng chính sách giữ đồng peso trong một biên độ cố định đã giữ cho đồng tiền này được định giá quá cao so với giá trị thực, qua đó giúp Argentina không chế lạm phát nhưng với cái giá phải trả là khó làm đầy dự trữ ngoại hối.