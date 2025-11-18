Việt Nam - Argentina: Tăng cường kết nối, khai mở tiềm năng đầu tư và thương mại

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Từ nền tảng hợp tác vững chắc hiện nay, hai quốc gia cần tiếp tục thúc đẩy các giải pháp nhằm tăng cường đa dạng hóa ngành hàng xuất - nhập khẩu, đồng thời khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có để mở rộng hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư...
Chiều 17/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cộng hòa Argentina tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Cơ hội đầu tư tại Argentina: Cơ chế khuyến khích đầu tư lớn (RIGI) và các lĩnh vực chiến lược”. Sự kiện nhằm cung cấp thông tin toàn diện về môi trường đầu tư hiện nay của Argentina, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác trong thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Argentina.
Chia sẻ tại hội thảo, Đại sứ Argentina tại Việt Nam Marcos Antonio Bednarski nhấn mạnh sau hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ song phương vào năm 1973, quan hệ giữa Việt Nam và Argentina đã phát triển rất mạnh mẽ. Argentina là một trong những quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Đặc biệt, từ khi hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác toàn diện vào năm 2010, hợp tác song phương đã có những chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.
Về thương mại, tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt hơn 4,06 tỷ USD, tăng 16,4% so với năm 2023. Riêng 9 tháng đầu năm 2025, con số này đạt hơn 3,28 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục khẳng định đà tăng trưởng ổn định của thương mại hai chiều của hai quốc gia.
Việt Nam hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Argentina. Argentina xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi (chiếm hơn 90%), trong khi Việt Nam xuất khẩu sang Argentina phần lớn là các sản phẩm như điện thoại, thiết bị điện tử, giày dép, sản phẩm dệt may (chiếm hơn 60%).
“Đặc biệt, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là đối tác chính tiếp nhận các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ Cộng hòa Argentina thông qua Quỹ Hợp tác Quốc tế Argentina (FO.AR), bao gồm các dự án hiện vẫn còn hiệu lực về trồng lúa, sản xuất đậu nành năng suất cao, ngành nghề chế biến sữa và trồng cây ăn quả nhiệt đới”, Đại sứ cho hay.
Từ nền tảng hợp tác tích cực hiện nay, Đại sứ cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam va Argentina cần nỗ lực hơn nữa để đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm xuất nhập khẩu, đồng thời chủ động thúc đẩy mở cửa thị trường cho những mặt hàng tiềm năng mới. Đây sẽ là hướng đi quan trọng giúp doanh nghiệp hai bên tận dụng hiệu quả hơn các ưu thế so sánh của mỗi quốc gia.
Đề cập tới triển vọng hợp tác thương mại và đầu tư trong tương lai, Đại sứ Bednarski cho biết Argentina sẽ tiếp tục thúc đẩy xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác trong các dự án tiêu biểu hiện nay như trồng lúa, nâng cao năng suất đậu tương hay phát triển ngành sữa.
Bên cạnh đó, ngành năng lượng đang được xem như một lĩnh vực có tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai quốc gia. “Argentina hiện đang là một đất nước có nguồn năng lượng dồi dào, vì vậy, đây chính là một lĩnh vực ưu tiên, đầy hứa hẹn để hai quốc gia có thể thúc đẩy hợp tác chiến lược trong thời gian tới”, Đại sứ nhấn mạnh.
Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng có rất nhiều cơ hội đầu tư tại Argentina trong giai đoạn tới. Một trong những trọng tâm hiện nay của Chính phủ Argentina là triển khai Cơ chế khuyến khích đầu tư lớn (RIGI), nhằm tạo nền tảng pháp lý minh bạch và ổn định cho các dự án chiến lược có yêu cầu vốn lớn và thời gian đầu tư dài hạn. Cơ chế này hướng tới thu hút các dự án quy mô lớn, tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và tăng cường xuất khẩu.
Theo Đại sứ, các lĩnh vực được ưu tiên trong khuôn khổ RIGI gồm khai khoáng, năng lượng, dầu khí, cơ sở hạ tầng, du lịch, công nghệ, lâm nghiệp và ngành thép. Đây cũng chính là những ngành mà doanh nghiệp Việt Nam có thể khai thác mạnh mẽ để mở rộng đầu tư tại thị trường Argentina trong thời gian tới.
