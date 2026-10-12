Huế đầu tư hạ tầng phố đi bộ, nâng tầm du lịch ven sông

Thành phố Huế thống nhất chủ trương đầu tư mái che tuyến phố đi bộ Chu Văn An – Phạm Ngũ Lão – Võ Thị Sáu, đồng thời chỉnh trang công viên ven sông An Cựu. Các dự án được định hướng triển khai đồng bộ, gắn cải thiện cảnh quan đô thị với phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế ban đêm...

Cảnh quan đôi bờ sông An Cựu, thành phố Huế. Ảnh: UBND TP Huế

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh vừa chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo các đề xuất đầu tư trên địa bàn phường Thuận Hóa, trong đó có các dự án chỉnh trang khu phố Tây, công viên ven sông An Cựu và khai thác không gian văn hóa trên trục đường Lê Lợi.

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI HÓA

Theo đề xuất của địa phương, dự án mái che tuyến phố đi bộ Chu Văn An – Phạm Ngũ Lão – Võ Thị Sáu nhằm tạo thuận lợi cho người dân, du khách trong các điều kiện thời tiết, nâng cao hiệu quả khai thác không gian đi bộ, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ và kinh tế ban đêm.

Trong khi đó, dự án chỉnh trang công viên từ cầu Ga đến công viên bờ sông An Cựu hướng đến hoàn thiện hệ thống cây xanh, cải thiện cảnh quan, môi trường sống và bổ sung không gian vui chơi, nghỉ ngơi, luyện tập thể thao cho người dân tại khu vực đối diện ga Huế.

Địa phương cũng đề xuất đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa trên trục đường Lê Lợi, nhằm phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có, từng bước hình thành không gian văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật mang bản sắc Huế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh thống nhất chủ trương đầu tư mái che tuyến phố đi bộ Chu Văn An – Phạm Ngũ Lão – Võ Thị Sáu và chỉnh trang công viên từ cầu Ga đến công viên bờ sông An Cựu. Đồng thời, yêu cầu địa phương nghiên cứu phương án triển khai đồng bộ, kết hợp chỉnh trang đô thị với phát triển các dịch vụ phục vụ người dân và du khách.

Đối với khu phố Tây, phương án đầu tư mái che cần gắn với chỉnh trang vỉa hè và mặt tiền các công trình. Thiết kế phải tạo được điểm nhấn, bảo đảm tầm nhìn, hài hòa với cảnh quan và phù hợp với điều kiện thời tiết tại Huế.

Lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu phường Thuận Hóa công khai phương án để người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, nắm bắt và phối hợp thực hiện. Quá trình triển khai cần có lộ trình cụ thể, xác định tiến độ từng hạng mục, đồng thời vận động người dân chỉnh trang công trình của mình phù hợp với tổng thể tuyến phố.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: UBND TP Huế

Về nguồn lực đầu tư, địa phương được yêu cầu phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu phương án sử dụng ngân sách và huy động nguồn lực xã hội hóa. Việc mời gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư, tài trợ các hạng mục phù hợp được xác định là một trong những giải pháp giảm áp lực cho ngân sách, đồng thời tăng sự tham gia của khu vực tư nhân trong phát triển tiện ích đô thị.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, việc lựa chọn các công trình đầu tư cần hướng đến tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới, nâng cao giá trị khai thác và tạo nguồn thu để tiếp tục đầu tư các công trình khác.

KHAI THÁC KHÔNG GIAN VEN SÔNG GẮN VỚI DU LỊCH

Đối với khu vực hai bên sông An Cựu và không gian đối diện ga Huế, thành phố định hướng kết hợp chức năng phục vụ cộng đồng với các hoạt động thương mại, dịch vụ phù hợp. Địa phương cần chủ động mời gọi nhà đầu tư nghiên cứu các sản phẩm ẩm thực, trải nghiệm và ngắm cảnh trên sông, ven sông, qua đó mở rộng không gian phục vụ du lịch.

Các công trình kết nối và điểm nhấn kiến trúc ven sông cũng cần được nghiên cứu theo hướng sáng tạo, hài hòa với cảnh quan đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn và khả năng thông thuyền.

Đối với cống Phú Cam hiện hữu, thành phố yêu cầu giữ nguyên chức năng đang sử dụng, đồng thời giao địa phương phối hợp với ngành nông nghiệp nghiên cứu phương án chỉnh trang, kết hợp huy động nguồn lực xã hội hóa để hình thành không gian kết nối và các điểm tham quan, dịch vụ phù hợp.

Việc phát triển các tuyến đi bộ ven sông phải bám sát quy hoạch chi tiết, rà soát những nội dung cần điều chỉnh nhằm khai thác hiệu quả hơn các hoạt động dịch vụ, du lịch và ẩm thực. Các lối kết nối với khu vực xung quanh cũng cần được chú trọng để hình thành không gian mở, thuận tiện cho người dân và du khách tiếp cận.

Đối với không gian dọc sông Như Ý, thành phố thống nhất định hướng khai thác thương mại, dịch vụ tại những đoạn tuyến có điều kiện phù hợp. Phường Thuận Hóa cần nghiên cứu bố trí lối đi bộ và khu vực dịch vụ theo đặc điểm thực tế của từng đoạn, bảo đảm sử dụng hiệu quả không gian ven sông.

Tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý. Ảnh: UBND TP Huế

Cùng với đó, Sở Xây dựng được yêu cầu phối hợp với địa phương nghiên cứu quy hoạch bãi đỗ xe phục vụ các tuyến đi bộ, tổ chức quản lý không gian dành cho người đi bộ, hạn chế phương tiện đi vào các tuyến phố đi bộ. Quy mô, chiều cao và kiến trúc các công trình đỗ xe cần được tính toán phù hợp, bảo đảm công năng sử dụng và mỹ quan đô thị.

Đối với những nội dung tái thiết đô thị cần nguồn lực lớn, thành phố yêu cầu tiếp tục khảo sát, rà soát quy hoạch, tính toán kinh phí và phương án tái định cư khi cần thiết; đồng thời nghiên cứu khai thác quỹ đất để tạo nguồn lực đầu tư.

Các định hướng trên nhằm từng bước hoàn thiện không gian công cộng, cải thiện cảnh quan và mở rộng các sản phẩm dịch vụ, du lịch tại khu vực trung tâm Huế, trong đó chú trọng sự kết nối giữa phố đi bộ, công viên và không gian ven sông.