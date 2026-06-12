Thành phố Huế thúc đẩy hợp tác quốc tế phát triển đô thị TOD

Thành phố Huế đang tăng cường hợp tác với các đối tác Hàn Quốc nhằm nghiên cứu phát triển các khu đô thị theo mô hình định hướng giao thông công cộng (TOD), gắn với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội trong tương lai.

Ngày 11/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc để trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, phát triển đô thị và nghiên cứu xây dựng mô hình đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) gắn với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam của Việt Nam.

Tham gia đoàn công tác có bà Kang In Soon, Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Quốc gia Hàn Quốc, đơn vị trực thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Huế đã giới thiệu định hướng quy hoạch khu vực phát triển TOD gắn với ga đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, nội dung đã được nghiên cứu trong Quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh, việc phát triển các khu TOD quanh ga đường sắt tốc độ cao sẽ mở ra cơ hội hình thành cực tăng trưởng mới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội lâu dài cho địa phương. Tuy nhiên, đây là mô hình mới, có quy mô lớn, đòi hỏi nguồn lực đầu tư đáng kể cùng sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, kinh nghiệm quốc tế và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành với địa phương.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Quốc gia Hàn Quốc giới thiệu về phát triển các khu TOD gắn với đường sắt tốc độ cao

Trên cơ sở đó, thành phố Huế mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Tổng công ty Đường sắt Quốc gia Hàn Quốc trong công tác nghiên cứu, lập quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm phát triển các khu TOD gắn với hệ thống đường sắt tốc độ cao.

Tại buổi làm việc, đại diện phía Hàn Quốc đã giới thiệu các mô hình quản lý, vận hành, cơ chế khai thác quỹ đất tại các khu vực TOD, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển các trung tâm đô thị mới gắn với ga đường sắt tốc độ cao tại Hàn Quốc. Những mô hình này đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao giá trị đất đai và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển cũng như tầm nhìn chiến lược của thành phố Huế trong định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, đại diện Tổng công ty Đường sắt Quốc gia Hàn Quốc bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với địa phương trong các lĩnh vực nghiên cứu quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chuyển giao kinh nghiệm quản lý và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển đường sắt tốc độ cao và các khu đô thị TOD.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, nghiên cứu các cơ hội hợp tác cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, bền vững gắn với hệ thống giao thông công cộng, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế trong thời gian tới.