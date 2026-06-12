Thành phố Huế thúc đẩy hợp tác quốc tế phát triển đô thị TOD
Nguyễn Thuấn
12/06/2026, 10:39
Thành phố Huế đang tăng cường hợp tác với các đối tác Hàn Quốc nhằm nghiên cứu phát triển các khu đô thị theo mô hình định hướng giao thông công cộng (TOD), gắn với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội trong tương lai.
Ngày 11/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc để trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, phát triển đô thị và nghiên cứu xây dựng mô hình đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) gắn với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam của Việt Nam.
Tham gia đoàn công tác có bà Kang In Soon, Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Quốc gia Hàn Quốc, đơn vị trực thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Huế đã giới thiệu định hướng quy hoạch khu vực phát triển TOD gắn với ga đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, nội dung đã được nghiên cứu trong Quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh, việc phát triển các khu TOD quanh ga đường sắt tốc độ cao sẽ mở ra cơ hội hình thành cực tăng trưởng mới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội lâu dài cho địa phương. Tuy nhiên, đây là mô hình mới, có quy mô lớn, đòi hỏi nguồn lực đầu tư đáng kể cùng sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, kinh nghiệm quốc tế và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành với địa phương.
Trên cơ sở đó, thành phố Huế mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Tổng công ty Đường sắt Quốc gia Hàn Quốc trong công tác nghiên cứu, lập quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm phát triển các khu TOD gắn với hệ thống đường sắt tốc độ cao.
Tại buổi làm việc, đại diện phía Hàn Quốc đã giới thiệu các mô hình quản lý, vận hành, cơ chế khai thác quỹ đất tại các khu vực TOD, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển các trung tâm đô thị mới gắn với ga đường sắt tốc độ cao tại Hàn Quốc. Những mô hình này đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao giá trị đất đai và cải thiện chất lượng sống của người dân.
Đánh giá cao tiềm năng phát triển cũng như tầm nhìn chiến lược của thành phố Huế trong định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, đại diện Tổng công ty Đường sắt Quốc gia Hàn Quốc bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với địa phương trong các lĩnh vực nghiên cứu quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chuyển giao kinh nghiệm quản lý và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển đường sắt tốc độ cao và các khu đô thị TOD.
Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, nghiên cứu các cơ hội hợp tác cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, bền vững gắn với hệ thống giao thông công cộng, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế trong thời gian tới.
Huế muốn thành lập trung tâm năng lượng và công nghiệp chiến lược tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
14:01, 09/06/2026
Giải ngân hàng trăm tỷ đồng cho giao thông, Nghệ An dồn lực thông tuyến các dự án trọng điểm
Hàng không chặng ngắn và bài toán thị trường 87 đường bay chưa được khai thác
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Xúc tiến thương mại Việt – Trung: Từ “thương mại hàng hoá” sang “chuỗi cung ứng, công nghệ và phát triển bền vững”
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động mạnh và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng ngày càng rõ nét, quan hệ kinh tế Việt Nam – Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng nhất là sau đại hội 14 của Đảng. Không chỉ dừng ở giao thương hàng hóa, các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ gắn chặt với chuyển đổi số, liên kết sản xuất và định vị lại vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị khu vực. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, đã làm rõ những xu hướng mới, các động lực từ FTA, cũng như cơ hội và thách thức đặt ra trong giai đoạn tới.
Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội thông tin về gói thầu CP06 tuyến metro số 3
Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa thông tin về tình hình triển khai gói thầu CP06 – Thiết kế, lắp đặt hệ thống đường sắt 1, bao gồm đầu máy toa xe, thiết bị depot, hệ thống điều khiển trung tâm (CC/SCADA), tín hiệu, thông tin và cấp điện thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội...
Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế đặc thù đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam
Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương đánh giá sự cần thiết của việc mở rộng một số đoạn tuyến thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông cũng như đề xuất phương án đầu tư phù hợp ....
Huế muốn thành lập trung tâm năng lượng và công nghiệp chiến lược tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Thành phố Huế đề xuất thành lập Trung tâm “Năng lượng - Công nghiệp - Thương mại” theo mô hình tích hợp tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: