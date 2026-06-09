Huế muốn thành lập trung tâm năng lượng và công nghiệp chiến lược tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Nguyễn Thuấn
09/06/2026, 14:01
Thành phố Huế đề xuất thành lập Trung tâm “Năng lượng - Công nghiệp - Thương mại” theo mô hình tích hợp tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô...
Ngày 8/6, tại Hà Nội, Đoàn công tác UBND thành phố Huế do
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với
Bộ Công Thương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước
lĩnh vực công thương trên địa bàn.
Chủ trì buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn
Hoàng Long cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ gồm Cục Điện lực, Vụ Dầu khí và
Than, Công ty TNHH MTV Điều hành thị trường Điện Quốc gia và Văn phòng Bộ Công
Thương.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Huế đã báo cáo tình
hình phát triển ngành công thương thời gian qua, đồng thời đề xuất Bộ Công
Thương quan tâm hỗ trợ một số nội dung quan trọng nhằm tạo điều kiện để địa
phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030,
phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10%/năm trở lên.
Trong lĩnh vực năng lượng, UBND thành phố Huế đề xuất Bộ
Công Thương xem xét bổ sung, điều chỉnh các nội dung liên quan đến phát triển
nguồn và lưới điện trên địa bàn trong giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm
2035. Thành phố cũng mong muốn được hỗ trợ trong quá trình rà soát, cập nhật
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; đồng thời nghiên cứu áp dụng các cơ chế phù hợp,
đặc thù nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển
khai các dự án điện theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW và chỉ đạo của Chính phủ
đối với các công trình, dự án năng lượng cấp bách.
Đáng chú ý, Huế đề xuất Bộ Công Thương ủng hộ chủ trương
thành lập Trung tâm “Năng lượng - Công nghiệp - Thương mại” theo mô hình tích hợp
tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.
Bên cạnh đó, thành phố cũng kiến nghị Bộ Công Thương xem xét
hỗ trợ lựa chọn và xây dựng Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp
vùng khu vực miền Trung tại Huế; giới thiệu địa phương tới các nhà đầu tư chiến
lược; hỗ trợ phát triển thương mại điện tử thông qua các đề án thuộc Chương
trình thương mại điện tử quốc gia; hướng dẫn triển khai mô hình outlet và cửa
hàng miễn thuế; đồng thời hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
trên địa bàn.
Huế cũng đề nghị Bộ Công Thương sớm trình Chính phủ ban hành
các nghị định, thông tư hướng dẫn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên
quan đến cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực quản lý cụm công nghiệp, khuyến
công, an toàn môi trường, quản lý chợ, xăng dầu và thương mại quốc tế.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết các đề xuất, kiến nghị của Huế là xác đáng,
xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển của địa phương và phù hợp với định hướng
phát triển của ngành Công Thương trong giai đoạn tới.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đề nghị thành phố Huế chủ động
xây dựng các đề án cụ thể, có tính khả thi cao, đồng thời tập trung thu hút các
nhà đầu tư chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm “Năng lượng
- Công nghiệp - Thương mại” tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Trên cơ sở đó,
Bộ Công Thương sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất các cơ chế đặc thù phù hợp nhằm
tạo động lực phát triển một trung tâm công nghiệp năng lượng quy mô quốc gia tại
khu vực miền Trung.
Đối với các dự án nguồn và lưới điện, Thứ trưởng đề nghị
UBND thành phố Huế rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng điện trong những năm tới
làm cơ sở xem xét bổ sung các dự án năng lượng vào giai đoạn 2026-2030, đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Nhấn mạnh lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng giao thông của
Huế, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho rằng địa phương cần tiếp tục khai thác hiệu
quả các tiềm năng sẵn có, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng
công nghiệp, thương mại và năng lượng, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng
nhanh và bền vững.
Khẳng định sự đồng hành của Bộ Công Thương đối với địa
phương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ,
hỗ trợ thành phố Huế triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành công
thương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
giai đoạn 2026-2030.
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