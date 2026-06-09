Huế muốn thành lập trung tâm năng lượng và công nghiệp chiến lược tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Ngày 8/6, tại Hà Nội, Đoàn công tác UBND thành phố Huế do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực công thương trên địa bàn.

Chủ trì buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ gồm Cục Điện lực, Vụ Dầu khí và Than, Công ty TNHH MTV Điều hành thị trường Điện Quốc gia và Văn phòng Bộ Công Thương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Huế đã báo cáo tình hình phát triển ngành công thương thời gian qua, đồng thời đề xuất Bộ Công Thương quan tâm hỗ trợ một số nội dung quan trọng nhằm tạo điều kiện để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10%/năm trở lên.

Trong lĩnh vực năng lượng, UBND thành phố Huế đề xuất Bộ Công Thương xem xét bổ sung, điều chỉnh các nội dung liên quan đến phát triển nguồn và lưới điện trên địa bàn trong giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035. Thành phố cũng mong muốn được hỗ trợ trong quá trình rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; đồng thời nghiên cứu áp dụng các cơ chế phù hợp, đặc thù nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW và chỉ đạo của Chính phủ đối với các công trình, dự án năng lượng cấp bách.

Đáng chú ý, Huế đề xuất Bộ Công Thương ủng hộ chủ trương thành lập Trung tâm “Năng lượng - Công nghiệp - Thương mại” theo mô hình tích hợp tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, thành phố cũng kiến nghị Bộ Công Thương xem xét hỗ trợ lựa chọn và xây dựng Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng khu vực miền Trung tại Huế; giới thiệu địa phương tới các nhà đầu tư chiến lược; hỗ trợ phát triển thương mại điện tử thông qua các đề án thuộc Chương trình thương mại điện tử quốc gia; hướng dẫn triển khai mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế; đồng thời hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Huế cũng đề nghị Bộ Công Thương sớm trình Chính phủ ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực quản lý cụm công nghiệp, khuyến công, an toàn môi trường, quản lý chợ, xăng dầu và thương mại quốc tế.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết các đề xuất, kiến nghị của Huế là xác đáng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển của địa phương và phù hợp với định hướng phát triển của ngành Công Thương trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đề nghị thành phố Huế chủ động xây dựng các đề án cụ thể, có tính khả thi cao, đồng thời tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm “Năng lượng - Công nghiệp - Thương mại” tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất các cơ chế đặc thù phù hợp nhằm tạo động lực phát triển một trung tâm công nghiệp năng lượng quy mô quốc gia tại khu vực miền Trung.

Đối với các dự án nguồn và lưới điện, Thứ trưởng đề nghị UBND thành phố Huế rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng điện trong những năm tới làm cơ sở xem xét bổ sung các dự án năng lượng vào giai đoạn 2026-2030, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhấn mạnh lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng giao thông của Huế, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho rằng địa phương cần tiếp tục khai thác hiệu quả các tiềm năng sẵn có, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp, thương mại và năng lượng, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Khẳng định sự đồng hành của Bộ Công Thương đối với địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thành phố Huế triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành công thương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.