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Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

B Ban Truyền hình VnEconomy

Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 diễn ra chiều ngày 3/10 tại Hà Nội với chủ đề “Chính sách đột phá và Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”... đã mang đến những ý kiến phát biểu, các phiên thảo luận chất lượng.

Trong đó, vấn đề đổi mới về chính sách tự nó không trở thành đột phá phát triển, hiệu quả của quá trình đổi mới cần được nhìn nhận thông qua những nguồn lực được giải phóng, năng lực được nâng lên, cơ hội phát triển được mở rộng cho doanh nghiệp và những thành quả mới được tạo ra tại các địa phương. 

Đây là một trong những vấn đề được đặt ra xuyên suốt tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026.

Diễn đàn được cấu trúc với 3 báo cáo chuyên đề và 3 phiên thảo luận, tập trung làm rõ những đột phá về chính sách, thể chế trong thời gian qua đã được chuyển hóa như thế nào thành nguồn lực và sức bật phát triển cho địa phương, doanh nghiệp.

VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn phiên phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Đồng chí đã gợi mở 6 nhóm vấn đề tạo đột phá về thực thi, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. 

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Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 – VNEF 2026

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