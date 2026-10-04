Rộn ràng phiên chợ vùng cao

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trong khuôn khổ Lễ hội Lam Kinh 2026 diễn ra từ ngày 1 - 3/10, không gian “Phiên chợ vùng cao” đã mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đa dạng về văn hóa, đời sống, ẩm thực và sản vật đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tại phiên chợ, mỗi đơn vị tham gia xây dựng một gian hàng, giới thiệu những sản vật địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công truyền thống và các món ăn đặc trưng. Với hình thức trưng bày trực quan, mỗi sản phẩm không chỉ được giới thiệu về giá trị, chất lượng mà còn gắn với câu chuyện về vùng đất, con người và hoạt động sản xuất của người dân.

Các gian hàng giới thiệu sản vật đặc trưng và sản phẩm OCOP của các địa phương. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Điểm hấp dẫn tại phiên chợ là các nghệ nhân trực tiếp trình diễn, chế biến những món ăn truyền thống để du khách có thể quan sát, thưởng thức và hiểu thêm về văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số. Không gian ẩm thực mang hương vị đặc trưng của núi rừng, góp phần tạo thêm những trải nghiệm gần gũi, sinh động cho du khách khi về với Lam Kinh.

Cùng với hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm, các đơn vị còn tổ chức những chương trình diễn trình văn hóa ngay tại không gian gian hàng. Những làn điệu dân ca, điệu múa, sắc màu trang phục và các nét văn hóa truyền thống được giới thiệu thường xuyên, giúp nhân dân và du khách hiểu hơn về đời sống tinh thần phong phú của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng cũng thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách với các trò chơi, trò diễn dân gian như đánh đu, ném còn, nhảy sạp, khua luống, kéo co... Qua đó tạo nên một sân chơi văn hóa sôi động, tăng cường sự giao lưu, gắn kết giữa các địa phương và cộng đồng các dân tộc.

Những sản phẩm thủ công truyền thống được trưng bày, giới thiệu tại phiên chợ. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Việc đưa những giá trị văn hóa truyền thống về hội tụ tại Lam Kinh không chỉ góp phần tôn vinh di sản văn hóa xứ Thanh, mà còn tạo cơ hội để các địa phương giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa. Đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ văn hóa, nhất là trong thế hệ trẻ.

Thông qua phiên chợ, các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm thủ công truyền thống có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, kết nối với hoạt động du lịch, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Thanh Hóa và tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số.