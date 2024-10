Hút khách quốc tế bằng du lịch âm nhạc

Bắc Mỹ và châu Âu vẫn là các khu vực dẫn đầu nhưng khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đang phát triển rất nhanh chóng. Với nền văn hóa phong phú, đa dạng, có thể kết hợp giữa âm nhạc với nhiều yếu tố khác để tạo ra các sản phẩm du lịch âm nhạc độc đáo, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển du lịch âm nhạc.

THỊ TRƯỜNG 11,3 TỶ USD VÀO NĂM 2032

Trong năm 2023, hai sự kiện âm nhạc có lượng khán giả lớn đã diễn ra tại Việt Nam. Đó là 2 đêm diễn vào cuối tháng 7/2023 của ban nhạc BlackPink, thu hút hơn 70.000 lượt khản giả, trong đó có hơn 3.000 khách quốc tế. Trước đó, đại nhạc hội 8Wonder với sự góp mặt của ngôi sao quốc tế Charlie Puth tại Khánh Hòa cũng đã thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến tham dự.

Tiếp đó, vào tháng 11/2023, Ban nhạc huyền thoại Westlife đã tổ chức The Wild Dreams Tour tại sân vận động Thống Nhất, TP.HCM với gần 30.000 người tham dự. Trở lại Hà Nội vào tháng 6/2024, Westlife cũng đã thu hút 15.000 người hâm mộ. Gần đây nhất vào tối 5/10, tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM, đêm nhạc “The music of ABBA” của nhóm nhạc Arrival từ Thụy Điển là cơ hội để du khách vừa được đắm mình trong những giai điệu bất hủ, vừa khám phá một TP.HCM năng động và tràn đầy sức sống. Tour lưu diễn sẽ diễn ra tiếp theo tại Đà Nẵng (8/10/2024) và Hà Nội (12/10/2024).

Hiệu ứng từ concert Blackpink đã hứa hẹn mang đến nhiều show âm nhạc quốc tế trình diễn ở Việt Nam.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, không chỉ các sự kiện âm nhạc của các nghệ sĩ quốc tế, mà những chương trình lưu diễn của các ngôi sao âm nhạc tên tuổi trong nước như Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Vũ Cát Tường, Trung Quân… hay các đêm diễn tại tụ điểm ca nhạc của Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Đức Phúc… cũng đã trở thành sản phẩm hút khách tại nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, hiện nay, du lịch âm nhạc tại Việt Nam cũng đang được nhiều địa phương đẩy mạnh. Có thể kể tới một vài chương trình du lịch kết hợp với các sự kiện âm nhạc đã diễn ra khá thành công như: chương trình Vườn âm nhạc được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội; River flows in you tại bãi đá sông Hồng, Hà Nội; Soul of the Forest - Đêm nhạc giữa rừng thông được tổ chức tại Flamingo Đại Lải resort; Hoa Bay tại Khu du lịch Tam Đảo, các đêm diễn Mây Lang Thang tại Đà Lạt..

Trên thế giới, loại hình du lịch âm nhạc phổ biến và phát triển ở một số quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore… Theo thống kê, thị trường du lịch âm nhạc trên toàn cầu được dự đoán sẽ đạt 11,3 tỷ USD trong năm 2032. Qua đó, có thể thấy, nhu cầu thưởng thức âm nhạc kết hợp với du lịch ngày càng tăng cao.

Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Điều hành Klook Việt Nam, nhu cầu cho các hoạt động du lịch tại Thái Lan tăng trưởng lên đến 30% mỗi tuần, cho thấy sức hút của các sự kiện văn hóa, âm nhạc. Trong khi đó, nhu cầu cho những trải nghiệm tại Singapore tăng trưởng 50% trong thời gian diễn ra các buổi concert của nữ ca sĩ Taylor Swift. Khảo sát “Travel Preferences of Vietnamese Youth” của Booking.com năm 2023 cũng cho thấy 65% giới trẻ Việt Nam ưu tiên du lịch nước ngoài để tham dự các sự kiện âm nhạc.

Tour lưu diễn "The Music of ABBA" tại Việt Nam sẽ có 4 concert tại các thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Hội An.

ĐA DẠNG HÓA CÁC LOẠI HÌNH SỰ KIỆN

Có thể nói, sự kết hợp giữa chương trình ca nhạc quốc tế và du lịch tạo ra một sự kết nối mạnh mẽ. Du khách tìm đến một địa điểm để thưởng thức một chương trình ca nhạc yêu thích và cùng lúc khám phá văn hóa địa phương và trải nghiệm các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, ăn uống, mua sắm... Qua các sự kiện không chỉ làm tăng số lượng khách mà còn kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của khách.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả du lịch âm nhạc trong thời gian tới, các chuyên gia cho rằng cần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức các sự kiện âm nhạc gắn với phát triển du lịch. Các cơ quan quản lý cũng cần có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức, các nghệ sĩ quốc tế tới Việt Nam tổ chức các buổi biểu diễn, hỗ trợ về pháp lý, giảm thuế cho các hoạt động liên quan đến tổ chức sự kiện âm nhạc.

Là người có hơn 20 năm kinh nghiệm tổ chức các sự kiện âm nhạc mang tầm cỡ quốc tế, ông Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội, cho rằng để thúc đẩy phát triển tiềm năng của du lịch âm nhạc, các đơn vị tổ chức sự kiện ở Việt Nam cần phải tăng tính chuyên nghiệp, khoa học khi làm việc. “Khó khăn lớn nhất khi làm việc với các nghệ sĩ quốc tế, đó là họ làm việc rất chuyên nghiệp, có đòi hỏi khắt khe về điều kiện biểu diễn, kỹ thuật, hạ tầng, bản quyền... Khi làm việc, chúng ta cần phải nắm vững điều này và có sự thương thảo kỹ càng ngay từ đầu với đối tác. Khi chúng ta làm chuyên nghiệp, bài bản, thì các đối tác quốc tế sẽ muốn hợp tác với chúng ta," ông Hùng nói.

Còn theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để phát triển du lịch âm nhạc trong thời gian tới, chúng ta cần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức các sự kiện âm nhạc gắn với phát triển du lịch. Từ nhận thức đúng đắn và đầy đủ này sẽ hình thành nên chính sách hỗ trợ từ Nhà nước trong khuyến khích đầu tư cho các doanh nghiệp và cá nhân vào phát triển du lịch âm nhạc cũng như các hình thức hỗ trợ về pháp lý, giảm thuế cho các hoạt động liên quan đến tổ chức sự kiện âm nhạc.

Hàng chục nghìn khán giả đã có mặt tại 2 đêm diễn của Westlife tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, để thu hút du khách quốc tế, Việt Nam cần đầu tư vào việc xây dựng các chương trình âm nhạc chất lượng cao, tổ chức đa dạng hóa sự kiện âm nhạc, bằng cách tổ chức thường xuyên các lễ hội âm nhạc với nhiều thể loại khác nhau từ dân gian, cổ điển đến hiện đại, để phục vụ đa dạng đối tượng. Mời các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước tham gia biểu diễn để tăng sức hấp dẫn cho sự kiện. Cùng với đó, kết hợp với các điểm đến du lịch, văn hóa như: làng nghề, bảo tàng, khu di tích,…để tạo ra các tour du lịch phong phú.

"Việc học hỏi từ các mô hình thành công trên thế giới, tìm kiếm hợp tác quốc tế và đầu tư vào việc đào tạo đội ngũ tổ chức sự kiện cũng rất cần thiết. Nếu chúng ta có chiến lược đúng đắn và cam kết lâu dài, du lịch âm nhạc có thể trở thành một phần quan trọng trong ngành du lịch của Việt Nam, góp phần vào việc phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.