HVN giải trình lỗ công ty mẹ lỗ 284 tỷ đồng trong quý 3/2026

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã HVN-HOSE) công bố kết quả kinh doanh và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 3/2026.
Theo đó, trong quý 3, HVN ghi nhận doanh thu thuần đạt 39.078 tỷ đồng, tăng 8.707 tỷ đồng so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 319,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của BCTC công ty mẹ ghi nhận lỗ 284,2 tỷ đồng - trong khi quý 3/2025, HVN ghi nhận lãi 412,3 tỷ đồng, chủ yếu do:
Tổng doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ quý 3/2026 tăng 3.785,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 15,25%. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ quốc tế tăng 26,7% trong khi doanh thu cung cấp dịch vụ nội địa giảm 8,4%.
Tổng chi phí của công ty mẹ tăng 18,36% tăng tương ứng 4.481,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng chi phí giá vốn (nguyên nhân do chi phí nhiên liệu tăng 61,1% so với quý 3/2025, tương ứng tăng gần 4.360 tỷ đồng). Do tốc độ tăng tổng chi phí cao hơn tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác (chủ yếu do tác động của giá nhiên liệu), kết quả kinh doanh quý 3/2026 của công ty mẹ chuyển từ lãi sang lỗ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ bị lỗ 284,2 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 696,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (quý 3/2025 ghi nhận lãi 412,3 tỷ đồng).
Lợi nhuận sau thuế BCTC Hợp nhất quý 3/2026 đạt 319,6 tỷ đồng giảm mạnh hơn 412,3 tỷ đồng (tương đương giảm 56%) so với quý 3/2025 chủ yếu do mức giảm lợi nhuận quý 3 của công ty mẹ bởi các nguyên nhân đã báo cáo nêu trên (kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2025 lãi hơn 732,2 tỷ đồng).
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của HVN đạt 114.265 tỷ đồng - tăng 25.343 tỷ đồng so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 4.171 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 2.590 tỷ đồng - trong đó, quý 1/2026, công ty mẹ đạt kết quả sản xuất kinh doanh tích cực nhưng sang đến quý 2 và quý 3/2026, hoạt động sản xuất kinh doanh chịu tác động bất lợi đáng kể từ biến động phi mã của giá nhiên liệu, chủ yếu do những diễn biến căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông.
Trong bối cảnh đó, Tổng công ty đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó và triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp điều hành theo từng giai đoạn chiến sự và mức giá nhiên liệu liệu nhờ đó hoạt động sản xuất kinh doanh và hệ thống vận hành vẫn giữ nhịp ổn định.
Hiện nay, Tổng công ty vẫn đang và sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu toàn diện doanh nghiệp nêu tại Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 để Tổng công ty phục hồi và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2035 để báo cáo các cấp có thẩm quyền, gồm các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản trị, tiết kiệm và tối ưu hóa chi phí, tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và phát triển bền vững.
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