HVN giải trình lỗ sau thuế quý 2 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất

Theo HVN do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng dẫn tới tốc độ tăng tổng chi phí của quý 2/2026 nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm mạnh (hơn 3.793 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Sơ đồ giá cổ phiếu HVN trên TradingView.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (mã HVN-HOSE) giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2/2026 so với cùng kỳ năm trước của công ty mẹ và hợp nhất.

Cụ thể: HVN ghi nhận lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lỗ gần 1.015 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 2.778 tỷ đồng) - chênh lệch âm 3.793.247.378.712 đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ hơn 606 tỷ đồng (cùng kỳ hơn 2.922 tỷ đồng) - chênh lệch âm 3.529.133.527.268 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 của BCTC Công ty mẹ giảm mạnh so với quý 2/2025 chủ yếu do tổng doanh thu và thu nhập khác quý 2/2026 của Công ty mẹ tăng 20,3% so với quý 2/2025 tương đương tăng hơn 4.693,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu cung cấp dịch vụ quốc tế tăng 36,9% và doanh thu cung cấp dịch vụ nội địa giảm 6,4%.

Mặt khác, tổng chi phí quý 2/2026 của Công ty mẹ tăng 41,72% tương đương tăng 8.486,5 tỷ đồng so với quý 2/2025, chủ yếu do chi phí giá vốn tăng mạnh (nguyên nhân do giá nhiên liệu tăng 125% so với cùng kỳ làm chi phí tăng gần 6 nghìn tỷ đồng).

Theo HVN do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng dẫn tới tốc độ tăng tổng chi phí của quý 2/2026 nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm mạnh (hơn 3.793 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế BCTC Hợp nhất quý 2/2026 giảm mạnh hơn 3.529 tỷ đồng so với quý 2/2025 tương ứng với mức giảm lợi nhuận quý 2 của Công ty mẹ.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2026 đạt 2.877 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.852 tỷ đồng trong đó quý 1 đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh rất tích cực và quý 2 phải chịu những ảnh hưởng nặng do giá nhiên liệu tăng phi mã hệ quả của xung đột tại Trung Đông. Trong bối cảnh đó, với các kịch bản ứng phó linh hoạt cũng như triển khai kịp thời các giải pháp điều hành bám sát theo từng diễn biến chiến sự và biến động giá nhiên liệu, Tổng công ty vẫn duy trì được nhịp khai thác ổn định.

Hiện nay, Tổng công ty vẫn đang và sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu toàn diện doanh nghiệp nêu tại Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 để Tổng công ty phục hồi và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2035 đã báo cáo các cấp có thẩm quyền, bao gồm các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và phát triển bền vững.

Trước đó, ngày 14/7/2026, HOSE đã đưa cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines ra khỏi diện hạn chế giao dịch. Theo đó, HVN được giao dịch trong toàn bộ phiên thay vì chỉ trong phiên chiều. Đồng thời, cổ phiếu được chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo.

VCSC cho biết quyết định này được đưa ra sau khi BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Vietnam Airlines ghi nhận vốn chủ sở hữu dương 6,7 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dương. Tuy nhiên, HVN vẫn thuộc diện cảnh báo do khoản lỗ lũy kế vẫn ở mức 26,7 nghìn tỷ đồng.

VCSC đánh giá diễn biến này tích cực đối với thanh khoản và tâm lý giao dịch của HVN trong ngắn hạn, nhưng không tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty. Việc đưa cổ phiếu hoàn toàn ra khỏi diện cảnh báo sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì lợi nhuận và từng bước xử lý khoản lỗ lũy kế trong tương lai.